Incident șocant la Roșia Montană! Un tânăr a încercat să caute aur într-o mină închisă și a fost rănit de un explozibil improvizat

Goana ilegală după aur în adâncurile de la Roșia Montană a fost la un pas de a se transforma într-o tragedie.

Un tânăr a fost rănit într-o mină închisă din Roșia Montană Foto: Arhivă

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din județul Alba, a ajuns de urgență pe mâna medicilor după ce a fost rănit grav de deflagrația unui dispozitiv exploziv improvizat chiar de el, pe care l-a folosit pentru a disloca roca într-o galerie minieră închisă.

Amestecul artizanal de acid azotic și motorină care i-a provocat leziuni la față și la mână

Potrivit publicației ziarulunirea.ro, citată de News.ro, mai multe galerii vechi din zonă au fost redeschise ilegal de localnici care își riscă viața utilizând substanțe artizanale pentru a ajunge la zăcăminte.

Incidentul periculos s-a produs marți, 10 noiembrie 2026, în jurul orei 17:00, într-una dintre galeriile nefuncționale din Roșia Montană. Sursele citate de presa locală arată că tânărul de 25 de ani ar fi preparat un explozibil improvizat dintr-o combinație extrem de instabilă de acid azotic și motorină pentru a sparge stânca.

Detonarea a scăpat de sub control, iar suflul exploziei l-a lovit în plin, provocându-i răni la nivelul feței și la degetele mâinii drepte. Jurnaliștii locali subliniază că acest episod nu este un caz izolat, un incident similar având loc în galeriile din Roșia Montană și în primăvara acestui an.

Dosar penal deschis de polițiștii din Abrud sub coordonarea procurorilor din Câmpeni

Cazul a intrat imediat în atenția oamenilor legii, care au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii exploziei și proveniența materialelor folosite. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba au oferit precizări oficiale privind demersurile judiciare:

„La data de 10 noiembrie 2026, în jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Abrud au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr, în vârstă de 25 de ani, din comuna Roșia Montană, ar fi suferit leziuni corporale. Din primele cercetări efectuate de polițiști, a reieșit că tânărul ar fi fost rănit în urma exploziei unui obiect a cărui natură nu a fost, până în prezent, stabilită. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni”, au transmis reprezentanții Poliției din Alba pentru ziarulunirea.ro.