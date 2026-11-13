 Incident șocant la Roșia Montană! Un tânăr a încercat să caute aur într-o mină închisă și a fost rănit de un explozibil improvizat
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Incident șocant la Roșia Montană! Un tânăr a încercat să caute aur într-o mină închisă și a fost rănit de un explozibil improvizat

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Goana ilegală după aur în adâncurile de la Roșia Montană a fost la un pas de a se transforma într-o tragedie.

Un tânăr a fost rănit într-o mină închisă din Roșia Montană
Un tânăr a fost rănit într-o mină închisă din Roșia Montană Foto: Arhivă

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din județul Alba, a ajuns de urgență pe mâna medicilor după ce a fost rănit grav de deflagrația unui dispozitiv exploziv improvizat chiar de el, pe care l-a folosit pentru a disloca roca într-o galerie minieră închisă. 

Amestecul artizanal de acid azotic și motorină care i-a provocat leziuni la față și la mână

Potrivit publicației ziarulunirea.ro, citată de News.ro, mai multe galerii vechi din zonă au fost redeschise ilegal de localnici care își riscă viața utilizând substanțe artizanale pentru a ajunge la zăcăminte.

Incidentul periculos s-a produs marți, 10 noiembrie 2026, în jurul orei 17:00, într-una dintre galeriile nefuncționale din Roșia Montană. Sursele citate de presa locală arată că tânărul de 25 de ani ar fi preparat un explozibil improvizat dintr-o combinație extrem de instabilă de acid azotic și motorină pentru a sparge stânca.

Detonarea a scăpat de sub control, iar suflul exploziei l-a lovit în plin, provocându-i răni la nivelul feței și la degetele mâinii drepte. Jurnaliștii locali subliniază că acest episod nu este un caz izolat, un incident similar având loc în galeriile din Roșia Montană și în primăvara acestui an.

Dosar penal deschis de polițiștii din Abrud sub coordonarea procurorilor din Câmpeni

Cazul a intrat imediat în atenția oamenilor legii, care au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii exploziei și proveniența materialelor folosite. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba au oferit precizări oficiale privind demersurile judiciare:

„La data de 10 noiembrie 2026, în jurul orei 17.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Abrud au fost sesizați cu privire la faptul că un tânăr, în vârstă de 25 de ani, din comuna Roșia Montană, ar fi suferit leziuni corporale. Din primele cercetări efectuate de polițiști, a reieșit că tânărul ar fi fost rănit în urma exploziei unui obiect a cărui natură nu a fost, până în prezent, stabilită. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni”, au transmis reprezentanții Poliției din Alba pentru ziarulunirea.ro.

Ghid de cumpărături

irina fodor colaj instagram jpg
#Asia Express
Cât a plătit Irina Fodor pentru rochia spectaculoasă din finala „Asia Express” 2026. Ținuta aurie ascunde o legătură cu Valerie Lungu Vedete românești
Ilinca Vandici jpg
FotoIlinca Vandici, prima reacție după ce Andrei Neacșu a acționat-o în instanță. Cum s-a afișat vedeta Vedete românești
image
Cine au fost soții din Oradea uciși în SUA de fostul ginere. Erau implicați în comunitatea românească din Cleveland și aveau trei copii adevarul.ro
image
Dilema unui român cu rate de 1.600 de euro pe lună, după un an fără serviciu. „Vinzi casa, plătești împrumutul și stai în chirie” adevarul.ro

Parteneri

image
Meme Stoica a citit în direct mesajele primite de la suporteri care NU sunt fani FCSB! www.fanatik.ro
image
Cod galben de vreme rea în mai multe județe. Meteorologii anunță ploi de până la 45 l/mp observatornews.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții www.antena3.ro
image
Ziua de 13 noiembrie, ultimul episod de vară. După 25 de grade la umbră, urmează scăderi chiar și cu 15 grade: ploi în București, ninsori la Brașov www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Teodora Stoica s-a pomenit cu banii în cont, de la Gigi Becali: „Ce e asta? E o greșeală?” Suma era imensă as.ro
image
Calendarul restricțiilor pentru mașinile vechi din București. Ce autoturisme nu vor mai putea circula din 2027 și până în 2032 playtech.ro
image
România – Polonia, meci cu o miză uriașă pentru EURO 2028! Ce se poate decide la București www.fanatik.ro
image
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a aflat! Cine este, de fapt, tatăl lui Valerie Lungu de la Asia Express: „E sângele meu și ce?”. Wow, ce declarații!! www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României okmagazine.ro
image
Două prințese și o regină au murit năpraznic, în accidente auto! Trei destine regale frânte mult prea devreme. Erau adorate okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Marea duhoare” din Londra anului 1838, fenomenul care a dat naștere vampirului modern historia.ro
troleibuz Bucureşti foto STB jpg
Dezastru financiar la STB! Pierderi de sute de milioane de lei, salarii uriașe și restructurări masive. Ce se întâmplă cu transportul de noapte și gratuitățile Național
durere piept inima sughit getty jpg
Cele trei semne care îți arată că suferi de probleme cardiace. La ce trebuie să fii atent Fapt divers
apartament facebook1 jpeg
Garsonieră de 20 mp, fără nicio fereastră, scoasă la vânzare cu 140.000 de euro. Ce se ascunde în spatele anunțului imobiliar: „Nu este legal, știați?” Internațional
orase din romania png
Orașele mici din România care merită descoperite: „Este o adevărată bijuterie ascunsă” Național
restaurant pixabay jpg
FotoUn român a povestit ce salarii primesc muncitorii asiatici în HoReCa: „Au chiriile achitate” Național
Autobuze STB FOTO PMB jpg
Vești proaste pentru bucureșteni! STB vrea să majoreze prețul călătoriei și să elimine unele gratuități. Cine sunt cei vizați de modificări Național
vremea octombrie 2023 1280x720 jpg
Vremea se schimbă radical în România! De la 27 de grade la temperaturi sub zero, în doar 24 de ore. Ce oraș va fi lovit de frig Național
woman working with finances table laptop smartphone money notepad clock jpg
Taxă nouă pentru turiștii din Botoșani. Cât vor plăti în plus din 2027? Național
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși? actualitate.net