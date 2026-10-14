 Înscrierea la clasa pregătitoare 2027. Părinții au mai puțin timp la dispoziție. Calendarul complet anunțat de Ministerul Educației
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Înscrierea la clasa pregătitoare 2027. Părinții au mai puțin timp la dispoziție. Calendarul complet anunțat de Ministerul Educației

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Înscrierea la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2027-2028 ar urma să înceapă pe 31 martie și să se încheie pe 23 aprilie 2027, potrivit proiectului de calendar publicat de Ministerul Educației. Perioada în care părinții pot depune și valida cererile este cu 13 zile calendaristice mai scurtă decât în anul precedent. Documentul se află în consultare publică, iar forma finală urmează să fie aprobată după analizarea observațiilor primite.

Înscrierea la clasa pregătitoare 2027.
Înscrierea la clasa pregătitoare 2027. Foto: arhiva

Înscrierea la clasa pregătitoare 2027: când începe și care este termenul-limită

Părinții care își pregătesc copiii pentru intrarea în învățământul primar trebuie să urmărească atent calendarul înscrierilor pentru anul școlar 2027-2028. Conform proiectului Ministerului Educației, completarea cererilor-tip, depunerea documentelor și validarea fișelor de înscriere sunt programate în intervalul 31 martie – 23 aprilie 2027.

Comparativ cu înscrierile pentru anul școlar 2026-2027, când perioada de depunere a cererilor s-a încheiat pe 6 mai, noul calendar propune reducerea intervalului cu 13 zile calendaristice.

Proiectul stabilește și etapele de repartizare a copiilor, procedura pentru înscrierea la o altă școală decât cea de circumscripție, precum și termenele pentru afișarea listelor finale.

Ministerul Educației a publicat documentul în consultare publică, ceea ce înseamnă că datele prezentate pot suferi modificări înainte de aprobarea formei definitive.

Calendarul înscrierii la clasa pregătitoare 2027-2028: toate datele importante

Potrivit proiectului publicat de Ministerul Educației, procedura de înscriere va cuprinde următoarele etape:

  • 15 martie 2027: publicarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, inclusiv a numărului de clase pregătitoare alocate fiecărei unități de învățământ.
  • 16 martie 2027: publicarea modelului de cerere pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2027 și care se află în situațiile prevăzute de metodologie.
  • 17–31 martie 2027: evaluarea dezvoltării copiilor eligibili și eliberarea recomandărilor pentru înscrierea în învățământul primar.
  • 31 martie – 23 aprilie 2027: completarea cererilor-tip de înscriere, depunerea sau transmiterea documentelor necesare și validarea fișelor generate de aplicația informatică.
  • 5–11 mai 2027: repartizarea copiilor înscriși.
  • 12–19 mai 2027: procesarea cererilor pentru înscrierea la alte școli decât cele de circumscripție, în limita locurilor disponibile.
  • 20 mai 2027: părinții copiilor ale căror cereri pentru o altă unitate de învățământ au fost respinse pot solicita înscrierea la școala de circumscripție.
  • 21 mai 2027: afișarea copiilor înmatriculați și a numărului de locuri rămase disponibile.
  • 24 mai 2027: începerea celei de-a doua etape de înscriere.
  • 25–31 mai 2027: depunerea cererilor pentru a doua etapă.
  • 2–9 iunie 2027: validarea cererilor depuse în etapa a doua.
  • 17 iunie 2027: afișarea listelor finale cu elevii înscriși în clasa pregătitoare.
  • 1–2 septembrie 2027: soluționarea cererilor pentru copiii care nu au fost înscriși în etapele anterioare.

Datele sunt cele prevăzute în proiectul de calendar și trebuie verificate după publicarea formei oficiale aprobate.

Ce copii trebuie înscriși în clasa pregătitoare în 2027

Conform regulilor prezentate de Ministerul Educației, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2027 inclusiv trebuie înscriși în clasa pregătitoare.

În cazul copiilor care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2027 inclusiv, înscrierea este posibilă dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător și există recomandarea necesară pentru începerea învățământului primar.

Pentru anumite categorii de copii care nu au frecventat grădinița din motive precum probleme de sănătate, lipsa infrastructurii educaționale la nivel local sau șederea temporară în străinătate, proiectul prevede proceduri de evaluare a dezvoltării.

Evaluarea este programată în perioada 17–31 martie 2027, iar recomandările eliberate în urma acesteia vor putea fi folosite la înscriere, conform metodologiei aplicabile.

Cum se desfășoară înscrierea și ce trebuie să știe părinții

Cererile-tip vor putea fi completate online sau la unitatea de învățământ la care părinții doresc să își înscrie copilul. Procedura include transmiterea documentelor solicitate și validarea fișei de înscriere generate de aplicația informatică.

Părinții care optează pentru o școală din afara circumscripției trebuie să țină cont de faptul că admiterea depinde de numărul de locuri disponibile și de criteriile prevăzute în metodologia de înscriere.

De aceea, consultarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare, programată pentru 15 martie 2027, va reprezenta un reper important pentru familiile care trebuie să aleagă unitatea de învățământ.

Când va fi aprobat calendarul definitiv pentru clasa pregătitoare 2027

Calendarul înscrierilor pentru anul școlar 2027-2028 nu este încă definitiv. Ministerul Educației precizează că forma finală va fi stabilită după analizarea feedbackului transmis în cadrul consultării publice și după ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

Până la aprobarea documentului final, părinții ar trebui să considere datele publicate drept termene propuse și să urmărească anunțurile oficiale ale ministerului pentru eventuale modificări.

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