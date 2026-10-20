Revolut a picat în România și în mai multe țări! Ce mesaj au primit milioane de clienți

Aplicația Revolut a întâmpinat probleme marți dimineață, atât în România, cât și în alte țări. Utilizatorii care au încercat să își acceseze conturile au fost întâmpinați de un mesaj de eroare, în timp ce compania a confirmat existența unei întreruperi care afectează mai multe funcționalități ale serviciului.

Revolut a picat în România și în mai multe țări! Foto: arhiva

Aplicația Revolut nu funcționează. Ce mesaj au primit utilizatorii

Clienții care au încercat să deschidă aplicația Revolut s-au confruntat cu dificultăți de accesare a conturilor. Pe ecran a apărut mesajul: „Ne pare rău, ceva nu a mers. Vă rugăm să încercați mai târziu”.

Problemele au fost raportate în mai multe țări, inclusiv în România, unde milioane de persoane folosesc serviciile financiare oferite de companie.

Revolut confirmă întreruperea serviciilor

Reprezentanții Revolut au confirmat că există probleme tehnice care afectează o parte dintre funcționalitățile platformei. Compania a transmis un mesaj pe unul dintre conturile sale de pe rețeaua socială X, în care a explicat situația.

„În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciului care afectează mai multe funcționalități, ceea ce poate duce la imposibilitatea accesării anumitor servicii”, a anunțat Revolut.

Compania a precizat că echipa tehnică lucrează pentru remedierea situației și pentru restabilirea funcționării normale a aplicației.

„Echipa noastră de ingineri lucrează intens pentru a restabili funcționarea completă a serviciului cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate”, a adăugat reprezentantul companiei.

Peste 5 milioane de clienți Revolut în România

Problemele aplicației îi pot afecta pe numeroși utilizatori din România, unde Revolut a devenit unul dintre serviciile financiare digitale utilizate pe scară largă.

Potrivit datelor anunțate de companie, la 30 septembrie 2026, Revolut avea peste 5 milioane de clienți persoane fizice în România.

Întreruperea serviciilor poate crea dificultăți pentru persoanele care folosesc aplicația pentru operațiuni bancare de zi cu zi. În funcție de funcționalitățile afectate, utilizatorii se pot confrunta cu probleme la accesarea contului sau la folosirea anumitor servicii.

Când va reveni Revolut la normal

Revolut a transmis că inginerii săi lucrează pentru restabilirea completă a serviciilor cât mai curând posibil. Până la remedierea incidentului, utilizatorii pot întâmpina în continuare dificultăți la accesarea unor funcționalități.

Clienții sunt sfătuiți să urmărească mesajele oficiale ale companiei pentru informații despre evoluția situației și reluarea funcționării normale a aplicației.

Deocamdată, compania nu a precizat în mesajul citat un termen exact pentru remedierea completă a problemelor.