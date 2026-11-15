Rezultate Loto duminică, 15 noiembrie 2026. Ce premii uriașe sunt puse în joc

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au loc astăzi, duminică, 15 noiembrie 2026, oferindu-le jucătorilor șansa la premii consistente.

S-au pus în joc premii de milioane de lei la Loto Foto: arhivă

După ce marele premiu de la Loto 6/49 a fost câștigat la tragerile de joi, 12 noiembrie, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I cu 250.000 de lei pentru ediția de astăzi, în timp ce la Joker este anunțat un report de peste 1,75 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la tragerile Loto de astăzi, duminică, 15 noiembrie 2026

Lista numerelor extrase astăzi la toate categoriile de joc: (după ora 18:30)

Numere câștigătoare la Joker:

Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Numere câștigătoare la Super Noroc:

Numere câștigătoare la Noroc:

Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Reporturile puse în joc la tragerile de duminică, 15 noiembrie 2026

Potrivit datelor comunicate de Loteria Română, jucătorii au la dispoziție premii și reporturi importante la fiecare joc în parte:

La Loto 6/49, în urma câștigării premiului de categoria I la tragerea din 12 noiembrie 2026, fondul de câștiguri al categoriei I a fost suplimentat cu 250.000 de lei.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,75 milioane de lei (peste 328.900 de euro).

La Noroc, este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,06 milioane de lei (peste 199.800 de euro).

La Super Noroc, la categoria I, reportul depășește 540.900 de lei (peste 101.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I este în joc un report de peste 527.700 de lei (peste 98.700 de euro), iar la categoria a II-a reportul se ridică la peste 41.700 de lei.

La Noroc Plus, reportul la categoria I este de peste 80.500 de lei.

Ce s-a câștigat la tragerile anterioare de joi, 12 noiembrie, și ultimele numere extrase

Tragerea de joi, 12 noiembrie 2026, a adus al patrulea câștig de categoria I din acest an la Loto 6/49, biletul norocos fiind completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc. De asemenea, la categoria a II-a a jocului Loto 6/49 s-a înregistrat un câștig în valoare de 241.406,56 de lei, pe un bilet jucat la o agenție loto din București, Sectorul 6.

Ultimele numere câștigătoare extrase la tragerile precedente au fost următoarele:

Numere câștigătoare la Joker: 32, 40, 28, 18, 27 + 15

Numere câștigătoare la Noroc Plus: 8 7 6 7 5 5

Numere câștigătoare la Super Noroc: 2 3 7 3 4 6

Numere câștigătoare la Noroc: 3 3 9 5 9 7 8

Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 19, 30, 34, 24, 14, 12

Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 4, 33, 20, 41, 39, 3