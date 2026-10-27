 Scandal pentru un loc de parcare, în Bacău. Un bărbat a ajuns în stare critică la spital, după o altercație cu un vecin
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Scandal pentru un loc de parcare, în Bacău. Un bărbat a ajuns în stare critică la spital, după o altercație cu un vecin

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Un conflict izbucnit între doi vecini din Bacău, din cauza unui loc de parcare, s-a încheiat dramatic. Un bărbat de 53 de ani a ajuns în stare extrem de gravă la spital, după ce a căzut pe asfalt și s-a lovit puternic la cap, în urma unei altercații cu un șofer mai tânăr. Victima a intrat în stop cardiorespirator, iar medicii au fost nevoiți să intervină de urgență pentru a-i salva viața. Între timp, polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut incidentul.

Bărbat, în stare critică după o ceartă pe locul de parcare
Bărbat, în stare critică după o ceartă pe locul de parcare Foto: arhiva Click!

Incidentul a avut loc în centrul orașului Bacău, unde cei doi vecini s-au luat la ceartă pentru un loc de parcare aflat în fața blocului. Spațiul era comun, iar niciunul dintre bărbați nu avea abonament pentru respectivul loc.

La un moment dat, bărbatul de 53 de ani ar fi încercat să îl lovească pe șoferul în vârstă de 28 de ani. Acesta s-ar fi apărat și l-ar fi împins pe vecinul său, care s-a dezechilibrat și a căzut pe asfalt, lovindu-se la cap.

Martorii au asistat la scenele dramatice și au povestit că la fața locului au ajuns echipaje de intervenție, iar victima a avut nevoie de manevre de resuscitare.

„S-au auzit ţipete, zgomot, salvare, pompieri. Era întins jos. SMURD-ul cred ca l-a resuscitat cam o oră”, a declarat un martor.

Deși echipajele medicale au reușit să îl readucă la viață, starea bărbatului a rămas extrem de gravă. Investigațiile efectuate de medici au evidențiat o problemă cerebrală severă, care i-a pus viața în pericol.

„S-a decelat un anevrism cerebral rupt, fapt care a impus transferul acestuia către Spitalul de Neurochirurgie Iaşi tot cu un echipaj medical de urgenţă, condus de medic”, a declarat dr. Adrian Colibaba.

Certurile pentru locurile de parcare, o problemă frecventă în zonă

Locuitorii din apropierea blocului spun că tensiunile provocate de lipsa locurilor de parcare nu sunt o noutate. În unele situații, conflictele pornesc de la spațiile ocupate de persoane care nu locuiesc în imobil, iar discuțiile dintre șoferi ajung să degenereze.

„Mai vin şi ceilalalţi care parchează, nu numai din bloc care parchează. Au mai fost situaţii tensionate, să se certe pe locurile de parcare? Cred că sunt permanent, dar aşa grave nu”, a spus un bărbat, potrivit Observator.

Problema este resimțită și de asociațiile de proprietari, care susțin că numărul locurilor disponibile este mult prea mic în comparație cu cel al mașinilor. Reprezentanții locatarilor afirmă că au sesizat în repetate rânduri autoritățile locale cu privire la această situație.

„Noi suntem undeva la 90 de apartamente, în medie o maşină pe fiecare apartament, iar ca locuri, groso modo, dacă intră 25 de maşini.

Am semnalat în repetate rânduri autorităţile locale. Ne întâlnim des cu aceste situaţii: discuţii, certuri”, a declarat Costel Ploianu, președintele asociației de proprietari.

După incidentul care s-a încheiat cu spitalizarea bărbatului, polițiștii au început cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs altercația. În funcție de evoluția stării victimei și de rezultatele investigației, autoritățile vor decide dacă șoferul în vârstă de 28 de ani va fi pus sub acuzare.

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