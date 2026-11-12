Tragedie în Brașov! Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața la marginea unei păduri, în timp ce vorbea cu mama sa prin apel video. Ce se întâmplase cu două zile înainte

Un caz cutremurător a avut loc în orașul Codlea, județul Brașov, unde un adolescent în vârstă de 19 ani a murit după ce și-a pus capăt zilelor într-o zonă împădurită. În ultimele clipe, acesta se afla într-un apel video cu mama sa, care a cerut ajutorul autorităților. Potrivit informațiilor din anchetă, tânărul ar fi avut probleme legate de consumul de substanțe interzise, iar familia descoperise recent mai multe pliculețe suspecte asupra lui.

Tragedie în Brașov! Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața la marginea unei păduri, în timp ce vorbea Foto: arhiva.

Tragedie în Codlea: tânărul era în apel video cu mama sa în momentul incidentului

Evenimentul tragic s-a petrecut la marginea pădurii din Codlea, unde tânărul de 19 ani a fost găsit fără viață. Potrivit informațiilor prezentate de Știrile PRO TV, acesta vorbea prin apel video cu mama sa în momentul în care s-a produs tragedia.

Femeia a observat că fiul său intenționa să își facă rău și a alertat imediat autoritățile. Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului, însă, din nefericire, medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.

Claudiu Statache, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, a oferit detalii despre împrejurările în care s-a produs tragedia:

„Tânărul se afla într-un apel video cu mama sa în momentul producerii evenimentului. Se așteaptă rezultatele autopsiei medico-legale, pentru clarificarea împrejurărilor exacte.”

Ancheta este în desfășurare, iar rezultatele medico-legale urmează să contribuie la stabilirea tuturor circumstanțelor în care a murit tânărul.

Părinții descoperiseră pliculețe cu substanțe suspecte în urmă cu două zile

Cu puțin timp înainte de tragedie, în familia tânărului ar fi avut loc un conflict. Conform unor surse judiciare citate de Știrile PRO TV, părinții ar fi găsit în buzunarele fiului lor mai multe pliculețe care conțineau substanțe suspecte.

Descoperirea ar fi dus la o ceartă între tânăr și familie, iar părinții au decis să predea pliculețele polițiștilor. Potrivit acelorași surse, băiatul ar fi avut probleme legate de consumul de droguri.

Persoane apropiate tânărului au povestit că acesta trecea printr-o perioadă dificilă. Unul dintre cunoscuții săi a spus că, în ultima discuție, băiatul părea afectat:

„Am vorbit în jur de ora două. Părea foarte supărat.”

O altă persoană din anturajul său a relatat că tânărul îi mărturisise că nu se simte bine și că ajunsese să aibă probleme cu poliția.

„Mi-a spus că nu se simte bine, că a ajuns să aibă probleme cu poliția. Părinții au încercat mereu să îl ajute, nu mai știau ce să facă.”

Tânărul ar fi petrecut ultima noapte la marginea pădurii

Potrivit informațiilor prezentate de corespondentul Știrilor PRO TV, cu o noapte înainte să moară, adolescentul ar fi rămas singur în zona împădurită de la marginea orașului Codlea.

Acesta și-ar fi amenajat un foc în apropierea locului în care a fost găsit ulterior. Prietenii săi susțin că zona respectivă era frecventată de tânăr și că acolo ar fi obișnuit să consume substanțe interzise.

„Cu o noapte înainte de tragedie, tânărul ar fi dormit singur acolo undeva la marginea pădurii, unde și-ar fi aprins un foc. Prietenii lui spun că este locul în care obișnuia să consume des substanțe interzise”, a transmis corespondentul Știrilor PRO TV.

Moartea tânărului de numai 19 ani a lăsat în urmă multă durere și numeroase întrebări. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în ultimele ore din viața acestuia.