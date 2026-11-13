Un italian vrea să se mute în România pentru iubita lui, dar a primit un avertisment neașteptat de la un conațional: „Blestemată fie ziua”

Un italian în vârstă de 33 de ani este pregătit să-și schimbe viața și să se stabilească în România, alături de iubita sa. Tânărul și-ar dori să locuiască la Târgoviște, însă mutarea vine cu o provocare importantă: găsirea unui loc de muncă. În căutarea unor sfaturi, acesta a apelat la o comunitate online de italieni stabiliți în România, dar răspunsurile primite au fost departe de a fi unanime. Unii l-au încurajat să facă pasul, în timp ce alții i-au povestit experiențe atât de neplăcute, încât l-au avertizat să nu renunțe la viața din Italia.

Un italian vrea să se mute în România pentru iubita lui Foto: Rețele

De ce vrea un italian de 33 de ani să se mute în România

Bărbatul lucrează în Italia ca operator de utilaje industriale, însă distanța față de partenera sa a devenit tot mai greu de suportat. Naveta repetată cu avionul l-a făcut să ia în calcul o schimbare radicală: mutarea definitivă în România.

Prima sa alegere este Târgoviște, orașul în care locuiește iubita lui. Cu toate acestea, italianul are rezerve în privința oportunităților de angajare și se gândește că ar putea fi nevoit să aleagă o altă localitate pentru a-și găsi un loc de muncă potrivit.

Tânărul susține că se descurcă destul de bine în limba română și că a început deja să caute oportunități profesionale. A trimis mai multe CV-uri, însă până acum nu a primit răspunsuri concrete de la angajatorii care i-au accesat profilul.

Nici procesul de înscriere pe o platformă de recrutare nu a fost lipsit de dificultăți. Numărul de telefon italian i-a creat probleme la înregistrare, motiv pentru care unii internauți i-au recomandat să își cumpere o cartelă SIM românească și să petreacă mai mult timp în țară înainte de a lua decizia finală.

Reacții dure din partea italienilor care locuiesc deja în România

Pentru a înțelege mai bine cum este viața în România, italianul a publicat un mesaj într-un grup dedicat conaționalilor săi stabiliți aici. A primit numeroase răspunsuri, însă o parte dintre acestea au fost mai degrabă avertismente decât încurajări.

Printre cei care au reacționat s-a numărat un italian care locuiește în România de 27 de ani. Acesta i-a mărturisit că, dacă ar avea posibilitatea, s-ar întoarce fără ezitare în țara natală.

Mesajul său a fost unul extrem de categoric: „Blestemată fie ziua în care am pus piciorul în România”, a scris bărbatul.

O altă experiență negativă a venit din partea unui italian care a locuit timp de 25 de ani în Timișoara și București, înainte de a reveni în Italia. Deși spune că a avut parte de condiții bune în cele două orașe, acesta privește acum anii petrecuți în România ca pe o perioadă pe care nu ar mai repeta-o.

Un pensionar italian a ridicat, la rândul său, problema siguranței financiare. Acesta l-a întrebat pe tânăr dacă merită să renunțe la un loc de muncă stabil în Italia și a atras atenția că avantajele financiare sunt mai evidente pentru persoanele care se stabilesc în România și continuă să încaseze o pensie din Italia.

Sistemul medical și scumpirile, printre nemulțumirile expatriaților

Nu doar piața muncii a reprezentat un motiv de îngrijorare pentru cei care au comentat la postarea italianului. Sistemul medical și creșterea costurilor de trai au fost alte subiecte intens discutate.

O româncă stabilită în Italia de aproximativ 25 de ani i-a sugerat tânărului să ia în calcul varianta de a-și aduce iubita în Peninsulă. Argumentul invocat a fost legat de problemele și lipsurile pe care le-a observat în sistemul sanitar din România.

De asemenea, un italian care trăiește de 16 ani într-o zonă rurală din țara noastră a vorbit despre scumpirile din ultimii patru ani, inclusiv la medicamente.

Acesta i-a atras atenția tânărului și asupra unor situații în care străinii ar putea plăti mai mult pentru anumite produse sau servicii. Recomandarea sa a fost ca iubita româncă să se ocupe de cumpărături și de discuțiile cu vânzătorii locali.

„Când cumperi ceva, las-o pe iubita ta să vorbească. Altfel crește prețul”, i-a transmis unul dintre internauți.

Nu toți italienii regretă că s-au mutat în România. Ce spun cei stabiliți în Transilvania

În ciuda comentariilor critice, au existat și persoane care i-au recomandat italianului să nu renunțe la planurile sale. Potrivit acestora, experiența de trai în România diferă considerabil în funcție de oraș, domeniul de activitate și veniturile disponibile.

Un italian care s-a stabilit la Cluj-Napoca în 2012 spune că este mulțumit de alegerea făcută. Singurul aspect care îl nemulțumește este evoluția prețurilor, pe care le consideră acum comparabile cu cele din Roma.

Experiențe pozitive au fost prezentate și de un alt conațional care locuiește de aproximativ zece ani în Maramureș.

La fel de mulțumit este un italian stabilit în Satu Mare din 2014, unde lucrează în domeniul controlului calității. Acesta a vorbit despre condițiile bune pe care le are și a încercat să îl încurajeze pe tânăr să nu ia decizia exclusiv pe baza comentariilor negative.

„Trăiesc foarte bine”, a mărturisit italianul stabilit în Satu Mare.

Un alt mesaj de încurajare primit de tânărul de 33 de ani a fost: „Nu-i asculta pe cei care îți spun să rămâi în Italia”.

Ce șanse are italianul să-și găsească un loc de muncă în România

Dincolo de opiniile diferite despre nivelul de trai, discuția din grupul online i-a oferit italianului și câteva piste concrete pentru găsirea unui loc de muncă.

Mai mulți membri ai comunității i-au sugerat să își valorifice experiența profesională în industria utilajelor. Unul dintre internauți i-a oferit chiar contacte din domeniu și i-a explicat că există cerere pe piața muncii din România pentru specialiști în programarea mașinilor-unelte cu comandă numerică (CNC).

De asemenea, o altă persoană i-a semnalat o posibilă oportunitate profesională în județul Maramureș.

Astfel, deși Târgoviște rămâne prima opțiune datorită relației sale, italianul ar putea fi nevoit să analizeze și alte orașe, în funcție de ofertele de angajare disponibile.