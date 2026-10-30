Vești pentru părinții din România. Când intră alocațiile pe card în noiembrie 2026 și de ce se schimbă data plății

Părinții care așteaptă alocațiile copiilor trebuie să țină cont de o modificare a calendarului de plată din luna noiembrie 2026. Data obișnuită de virare, 8 noiembrie, pică într-o zi de duminică, astfel că banii ar putea ajunge în conturi mai devreme, respectiv vineri, 6 noiembrie. Deocamdată, această dată este doar o estimare, neexistând o confirmare oficială privind devansarea plăților.

Când primesc românii alocațiile în noiembrie 2026 Foto: arhiva Click!

În mod normal, alocațiile de stat sunt virate în fiecare lună pe data de 8. Cum în noiembrie această zi este nelucrătoare, transferurile bancare ar putea fi efectuate în ultima zi lucrătoare anterioară. Astfel, părinții care încasează banii pe card ar putea primi sumele vineri, 6 noiembrie.

Pentru beneficiarii care primesc alocațiile prin mandat poștal, distribuirea se desfășoară, de regulă, ulterior. În acest caz, banii ar putea ajunge la destinatari în intervalul 9–13 noiembrie, în funcție de programul de distribuire al Poștei Române.

Cât valorează alocațiile pentru copii în 2026

Sumele acordate copiilor prin alocația de stat au rămas neschimbate în 2026. Valoarea acestora diferă în funcție de vârsta beneficiarului și de încadrarea într-un grad de handicap.

Astfel, alocațiile lunare sunt de 719 lei pentru copiii cu vârsta de până la doi ani și pentru cei cu dizabilități, până la împlinirea vârstei de trei ani. Pentru copiii cu vârste cuprinse între doi și 18 ani, suma acordată este de 292 de lei.

Alocația se acordă indiferent de veniturile realizate de părinți, situația financiară a familiei neinfluențând dreptul copilului de a primi acest sprijin.

La ce oră intră alocațiile pe card

O altă nelămurire a părinților este legată de ora la care pot fi găsiți banii în cont. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială nu stabilește un interval orar identic pentru toate instituțiile bancare.

Chiar dacă transferurile sunt programate în aceeași zi, momentul în care sumele devin disponibile poate diferi de la o bancă la alta, în funcție de procesarea tranzacțiilor.

Prin urmare, faptul că banii nu apar în cont în primele ore ale dimineții nu înseamnă neapărat că plata întârzie. Beneficiarii pot verifica soldul prin aplicația bancară, serviciile de internet banking sau la bancomat.

Dacă suma nu este virată până la finalul zilei de plată, părinții pot solicita informații de la banca la care au contul sau de la agenția județeană pentru plăți și inspecție socială.

Se încarcă și cardurile sociale pentru alimente în noiembrie 2026?

Beneficiarii programului „Sprijin pentru România” se întreabă dacă vor primi o nouă tranșă de bani pe cardurile sociale în luna noiembrie.

Programul destinat achiziției de alimente a fost modificat pentru perioada 2025–2027, iar valoarea unui sprijin a fost redusă la 125 de lei, față de 250 de lei, cât se acorda anterior. În 2025, beneficiarii au primit două tranșe.

Până la cele mai recente informații disponibile, autoritățile nu au comunicat o dată oficială pentru următoarea alimentare din 2026. Prin urmare, nu există deocamdată certitudinea că banii vor fi virați pe cardurile sociale în noiembrie.

Cei care beneficiază de acest ajutor sunt sfătuiți să urmărească anunțurile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, instituția care gestionează programul și comunică eventualele modificări privind acordarea sprijinului.