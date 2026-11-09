 Vremea se schimbă radical în România! Temperaturile urcă până la 21 de grade Celsius, apoi revin frigul și ninsorile
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Vremea se schimbă radical în România! Temperaturile urcă până la 21 de grade Celsius, apoi revin frigul și ninsorile

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Vremea se pregătește pentru o serie de contraste violente pe tot teritoriul României pe parcursul următoarelor două săptămâni. 

Toamna își arată ultimele zile calde
Toamna își arată ultimele zile calde Foto: pexels

Conform prognozei oficiale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 9–22 noiembrie 2026, țara noastră va traversa un veritabil carusel meteo: de la un puseu cald de aer deosebit de pronunțat, cu maxime ce vor atinge 20–21 de grade Celsius în a doua parte a primei săptămâni, la un val polar brusc care va prăbuși regimul termic diurn sub pragul de 10 grade Celsius, aducând îngheț la sol și primele ninsori consistente pe crestele Carpaților.

Vârf de primăvară pe 12 și 13 noiembrie, urmat de un front atmosferic rece

Debutul intervalului este caracterizat de valori apropiate de normalul mijlocului de noiembrie, însă încălzirea va fi una fulgerătoare. O masă de aer neobișnuit de cald va cuprinde țara, atingând apogeul în zilele de 12 și 13 noiembrie, când termometrele din regiunile sudice și sud-estice vor indica temperaturi de 20 până la 21 de grade Celsius.

Imediat după data de 14 noiembrie, un front atmosferic rece va mătura treptat întreg teritoriul național. Temperaturile diurne se vor prăbuși cu peste 10–12 grade în doar câteva ore, nopțile vor aduce valori sub zero grade în nord și centru, iar ploile se vor transforma în precipitații solide la altitudini înalte, potrivit Libertatea

Cum va fi vremea în fiecare regiune istorică

ANM a structurat evoluția valorilor termice și a precipitațiilor pe regiuni pentru perioada 9–22 noiembrie:

  • Banat și Crișana: Banatul pornește cu maxime normale de 9–12 grade Celsius, dar urcă accelerat pe 12 și 13 noiembrie până la o medie de 20 de grade Celsius. După 14 noiembrie, răcirea va coborî valorile de zi la 8–10 grade Celsius, iar nopțile vor scădea de la 10 grade la doar 2 grade Celsius, cu ploi locale mai însemnate (peste 15 l/mp) în 11 și 14 noiembrie. În Crișana, mercurul din termometre atinge 18–19 grade pe 12 și 13 noiembrie, înainte de a cădea brusc spre 9 grade ziua și 1–2 grade Celsius noaptea.
  • Transilvania și Maramureș: În Transilvania, temperaturile cresc spectaculos între 12 și 13 noiembrie spre 15–18 grade Celsius, urmând ca după răcire să se plafoneze la 6–8 grade pe timpul zilei, cu nopți geroase în care se va atinge pragul de 0 grade sau chiar valori negative. În Maramureș, de la maxime de 16–17 grade pe 13 noiembrie se ajunge la numai 8–9 grade între 14 și 16 noiembrie, cu minime nocturne în jur de -1 grad la debutul perioadei și ploi mai consistente în 14 noiembrie.
  • Moldova și Dobrogea: Locuitorii din Moldova trec de la o vreme rece pe 9 noiembrie (maxime de 7 grade) la o amiază caldă de 18 grade pe 13 noiembrie. Din 14 noiembrie, valorile cad la 6–7 grade pe zi, iar nopțile aduc îngheț la sol. Dobrogea înregistrează recordul național al acestei perioade: după un debut cu 12 grade, termometrele ating 21 de grade Celsius pe 13 noiembrie, scăzând ulterior cu peste 10 grade (spre 9–10 grade în 15 și 16 noiembrie).
  • Muntenia și Oltenia: În Muntenia, anomalia termică pozitivă aduce până la 20 de grade Celsius pe 13 noiembrie, urmată de o prăbușire spre 8–9 grade în weekendul 15–16 noiembrie și minime nocturne de 2–3 grade. În Oltenia, saltul de la 7–10 grade spre 18 grade la mijlocul săptămânii este urmat de o scădere la 8 grade, ploile având o arie mai extinsă pe 14 și 15 noiembrie.

Zonele montane: lapoviță, ninsori și temperaturi nocturne de -4 grade Celsius

La munte, iarna își intră oficial în drepturi. Deși pe 12 și 13 noiembrie altitudinile medii vor mai beneficia de valori plăcute, între 10 și 11 grade Celsius, regimul termic se va prăbuși vertiginos spre medii diurne de 1–3 grade Celsius în a doua parte a săptămânii.

Nopțile vor deveni deosebit de aspre, termometrele coborând până la -4 grade Celsius. Meteorologii avertizează că, la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsori viscolite în două episoade distincte: 9–10 noiembrie și 14–15 noiembrie.

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