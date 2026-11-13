 Un copil de numai 4 ani, bătut de un vecin în Sectorul 4 al Capitalei! Martorii au sunat la 112. De la ce ar fi pornit conflictul
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Un copil de numai 4 ani, bătut de un vecin în Sectorul 4 al Capitalei! Martorii au sunat la 112. De la ce ar fi pornit conflictul

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Un incident revoltător a avut loc în Sectorul 4 al Capitalei, unde un copil în vârstă de numai patru ani ar fi fost lovit de un bărbat, chiar în fața blocului în care locuiește. Martorii care au asistat la întreaga scenă au alertat autoritățile printr-un apel la 112, iar minorul a fost transportat de urgență la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Un copil de numai 4 ani, bătut de un vecin în Sectorul 4 al Capitalei
Un copil de numai 4 ani, bătut de un vecin în Sectorul 4 al Capitalei Foto: Shutterstock

Potrivit primelor informații apărute în presă, agresiunea s-ar fi petrecut în apropierea unei școli, după un schimb de replici între copil și bărbatul care se afla în fața imobilului. Situația ar fi degenerat în momentul în care micuțul a coborât din apartament, iar vecinul ar fi devenit violent și l-ar fi lovit.

De la ce ar fi pornit conflictul dintre copil și bărbat

Din informațiile apărute până în acest moment, totul ar fi început după ce copilul, aflat la balconul locuinței, ar fi schimbat câteva replici cu bărbatul aflat în fața blocului. Ulterior, minorul ar fi coborât în fața imobilului, unde situația ar fi luat o turnură violentă.

Bărbatul, despre care există informații că ar fi consumat alcool, l-ar fi lovit pe copil. Scenele au fost observate de mai mulți martori, care au intervenit apelând numărul unic de urgență 112.

În urma incidentului, copilul în vârstă de patru ani a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital.

Bărbatul a ajuns în custodia polițiștilor

După incident, bărbatul ar fi fost preluat de polițiști și condus la secție pentru verificări. Deocamdată, nu au fost făcute publice informații clare cu privire la gravitatea leziunilor suferite de copil sau la evoluția stării sale de sănătate după ce a ajuns la spital. Totodată, rămâne de văzut ce măsuri vor lua autoritățile în acest caz, în urma cercetărilor.

Știre în curs de actualizare. 

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