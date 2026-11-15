Un fenomen climatic extrem amenință planeta! El Niño ar putea declanșa o serie de dezastre în lanț

Lumea se află în fața unei amenințări climatice de proporții istorice, după ce specialiștii au semnalat dezvoltarea celui mai intens episod al fenomenului El Nino din ultimul mileniu.

Planeta, în fața unui posibil scenariu extrem Foto: pexels

Suprapus peste accelerarea crizei climatice globale, acest fenomen amplifică dramatic presiunea asupra negocierilor internaționale din cadrul Conferinței ONU privind schimbările climatice COP31, desfășurate în Turcia, în timp ce tot mai multe state vulnerabile se confruntă cu dezastre naturale în lanț și cu o lipsă acută de resurse financiare.

Dezastre climatice tot mai severe și avertismentul privind un veritabil „multiplicator de risc”

El Nino este un fenomen climatic natural, care apare periodic și presupune încălzirea anormală a apelor din zona centrală și estică a Oceanului Pacific, modificând circulația atmosferică și tiparele meteorologice la scară planetară.

Deja, efectele sale devastatoare sunt vizibile în mai multe colțuri ale lumii: în Indonezia, incendiile de vegetație au provocat distrugeri majore și pierderi agricole semnificative, în Statele Unite zonele de coastă sunt lovite de inundații și de creșterea nivelului apelor, Sudanul se confruntă cu o secetă severă, iar Ecuador și Somalia au fost măturate de inundații puternice.

Secretarul general al Organizației Meteorologice Mondiale, Celeste Saulo, avertizează că fenomenul El Nino acționează ca un adevărat „multiplicator de risc”, amplificând fenomenele meteorologice extreme peste vulnerabilitățile deja existente.

O situație dramatică se înregistrează în Insulele Marshall, unde autoritățile au declarat stare de urgență din cauza secetei, în timp ce creșterea nivelului mării amenință locuințele și rezervele de apă potabilă. Emisarul pentru climă al Insulelor Marshall, Kathy Jetnil-Kijiner, subliniază nedreptatea acestei crize, arătând că statele care au contribuit cel mai puțin la schimbările climatice plătesc cel mai mare preț.

Pe acest fond, finanțarea măsurilor de adaptare a devenit tema centrală la COP31. Deși statele dezvoltate au convenit anul trecut să tripleze fondurile destinate țărilor vulnerabile, banii disponibili efectiv rămân mult sub necesarul estimat de The Guardian la aproximativ 305 miliarde de dolari anual până în 2035.

Africa de Est, în fața unei noi crize umanitare cu până la trei milioane de oameni strămutați

Un alt focar major de îngrijorare îl reprezintă Africa de Est, unde seceta accentuată riscă să provoace o criză alimentară profundă. Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) estimează că efectele El Nino ar putea determina până la trei milioane de strămutări ale populației în patru state: Kenya, Somalia, Sudanul de Sud și Uganda.

Adjunctul Înaltului Comisar al ONU pentru Refugiați, Antón Leis García, avertizează asupra gravității situației din regiunea Cornului Africii, în condițiile în care în Kenya producția de porumb a înregistrat deja o scădere estimată la 40%, afectând atât hrana populației locale, cât și capacitatea de sprijinire a refugiaților.

2027 ar putea deveni cel mai cald an înregistrat vreodată

Potrivit estimărilor specialiștilor, episodul El Nino urmează să își atingă intensitatea maximă în luna decembrie, iar efectele sale se vor resimți pe tot parcursul anului viitor. Combinația dintre încălzirea globală și impulsul suplimentar adus de El Nino ar putea transforma anul 2027 în cel mai cald an din istoria măsurătorilor meteorologice.

Pe uscat, principalele amenințări vizează valuri de căldură extreme, prăbușirea recoltelor, secetă și precipitații violente, în timp ce în oceane temperaturile ridicate ale apei riscă să provoace albirea pe scară largă a recifelor de corali. Climatologul Bill Hare, director executiv al organizației Climate Analytics, avertizează că această combinație poate accelera dezastrele umanitare legate de lipsa hranei și a apei, motiv pentru care organizațiile de mediu și statele vulnerabile cer de urgență acțiuni concrete, dincolo de simple promisiuni diplomatice.