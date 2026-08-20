 Horoscop vineri, 21 august 2026. Ziua în care astrele schimbă planurile mai multor zodii
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Horoscop vineri, 21 august 2026. Ziua în care astrele schimbă planurile mai multor zodii

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Astrele vin cu surprize de proporții pentru nativi! Planurile zodiilor vor fi date peste cap astăzi, 21 august 2026. Iată previziunile astrologice de vineri pentru dragoste, bani și sănătate. 

Astrele vin cu surprize de proporții pentru nativi / Sursă foto: Shutterstock
Astrele vin cu surprize de proporții pentru nativi / Sursă foto: Shutterstock

Horoscopul zilei de vineri, 21 august 2026, pune la încercare răbdarea semnelor zodiacale. Astrologii anunță o zi în care intuiția poate face diferența, iar alegerile luate acum pot influența următoarea perioadă. 

Horoscop vineri, 21 august 2026

Berbec

Iubire - Ieșiți, abordați cu entuziasm noile cunoștințe, dar nu luați toate discuțiile la nivel personal.

Sănătate - Obiectivitatea vă ajută să nu vă lăsați afectat de situațiile din exterior și astfel să vă mențineți tonusul.

Bani - Sunteți mai conservatori, mergeți pe varianta tradițională și cunoscută de a rezolva situațiile.

Taur

Iubire - Vă transformați prin ceilalți. Schimbarea atitudinii unor prieteni vă deranjează și vă face să vă retrageți.

Sănătate - Lucrați împreună cu alții. E de preferat să fie persoane noi și să începeți colaborări reciproc avantajoase.

Bani - Organizați, editați. Faceți munca din spate, nu vă expuneți foarte mult în sarcinile cu publicul. Vă lipsește răbdarea.

Gemeni

Iubire - Sunteți înțelegător, vreți să îi ajutați pe cei apropiați.

Sănătate - Apetitul și poftele nu sunt ghidul cel mai sigur pentru a alege alimente. Stabiliți meniul în funcție de necesitățile corpului, nu-i dați mai mult decât trebuie.

Bani - Amânați sesiunea de shopping și rămâneți focusat pe obiectivele de economisire.

Rac

Iubire - Sunteți cu mintea împrăștiată și uitați de propriul confort pentru a vă ocupa de cei din jur.

Sănătate - Puteți să vă înscrieți la cursuri care să vă ofere informații despre starea de sănătate.

Bani - Sunteți dispus să abordați cu un alt ochi banii, să investiți mai consistent pentru a avea un câștig viitor sporit.

Leu

Iubire - Fiți deschis la noi mentalități, la sugestii pentru deplasări către noi culturi și spații. Discutați.

Sănătate - Aveți destulă energie cât să vă programați să vă ocupați și de sarcinile rămase restante.

Bani - Acceptarea și implementarea rapidă a soluțiilor superiorilor vă aduc profit și creșterea reputației.

Fecioara

Iubire - E indicat să faceți ce simțiți, indiferent dacă prietenii vor sau nu să vă însoțească.

Sănătate - Se observă consecințele, atât ale regulilor urmate ,cât și ale celor pe care le-ați neglijat. Ascultați-vă corpul.

Bani - Vă faceți planurile pentru următoarea perioadă. Consultați-vă cu familia și detașați-vă de opinia altora.

Balanța

Iubire - Explicați și exemplificați comportamentul care v-a deranjat la cei din jur, pentru a se evita acumularea de tensiune.

Sănătate - Nu săriți peste mișcarea zilnică. Vă scădeți vigoarea și izolarea vă irită.

Bani - Înainte să vă asumați achiziții noi, plătiți datoriile din urmă pentru a face față următoarelor obligații.

Scorpion

Iubire - Adăugaţi pe lista de persoane cu care să vorbiţi şi prieteni din mediul online. Socializaţi cu cât mai multă lume.

Sănătate - Faceţi schimbări. Fiţi original şi încercaţi ultimele tehnologii de slăbit sau noile tipuri de aparate de sport.

Bani - Popularitatea vă este în creştere. Ieşiţi cu colectivul de la muncă şi faceţi şedinţe de brainstorming spontane.

Săgetător

Iubire - Aplanaţi diferenţele prin apel la discuţii cu ton paşnic. Refuzaţi să conversaţi pe ton ridicat.

Sănătate - Procesele de detoxifiere şi de eliminare a unor obiceiuri nesănătoase sunt favorizate. Evaluaţi ce aţi modifica.

Bani - Investiţi în activităţile preferate. Vizionați un film nou apărut sau mergeți la recenta cafenea deschisă.

Capricorn

Iubire - Lucrurile se desfășoară rapid, dar micile discuții mai aprinse se rezolvă la fel de rapid cum au început.

Sănătate - Nu se întâmplă nimic dramatic, dar starea e una de confuzie, de nemulțumire și critică față de orice.

Bani - Abordați banii neconvențional. Cheltuiți pe lucruri pentru care anterior nici nu vă opreați din mers.

Vărsător

Iubire - Cineva drag vine cu vești bune. Organizați o mică reuniune pentru că aveți motive de sărbătorit.

Sănătate - Stabiliți obiectivele pe termen îndelungat. Nu vă așteptați ca de la o zi de regim să apară efecte.

Bani - Întâlnirile în care vi se oferă consultanță prespun să vă oferiți să achitați nota la final.

Pești

Iubire - Împărtășiți din experiență, pentru a anticipa unele situații similare care pot apărea în viața prietenilor.

Sănătate - Starea interioară vă afectează sănătatea mai mult decât credeați. Nemulțumirea sau remușcările vin cu dureri de cap.

Bani - Nu renunțați la ideile de a face un venit suplimentar, chiar dacă nu aveți timpul și energia pentru a le pune în practică.

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