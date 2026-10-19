 Trei semne din zodiacul chinezesc care atrag abundența săptămâna aceasta
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Trei semne din zodiacul chinezesc care atrag abundența săptămâna aceasta

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Configurația astrologică orientală aduce vești spectaculoase pentru planul financiar în intervalul 19 – 25 octombrie 2026. Conform principiilor din zodiacul chinezesc, trei semne sunt direct susținute energetic pentru a atrage prosperitate, stabilitate și câștiguri neașteptate. 

Trei semne atrag banii săptămâna aceasta
Trei semne atrag banii săptămâna aceasta Foto: pexels

Secretul succesului în aceste zile nu constă în cheltuieli impulsive, ci în disciplină, cumpătare la mijlocul săptămânii și răbdare strategică.

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Pentru nativii favorizați, oportunitățile încep să prindă contur încă de marți, însă recompensele majore vin spre sfârșitul săptămânii, dacă știu cum să își gestioneze resursele, potrivit Your Tango

  • Cal: Pentru nativii Cal, ziua de vineri reprezintă un veritabil punct de cotitură — o Zi a Succesului deplin. Deși debutul de săptămână poate părea solicitant, disciplina este cheia. Marți este momentul optim pentru a lua acea decizie fermă legată de bani. Câștigul care se materializează vineri nu este rodul norocului chior, ci rezultatul direct al muncii și al stăpânirii de sine.
  • Capră: Săptămâna aceasta transformă modul în care acești nativi privesc acumularea de capital. Oportunitatea financiară destinată Caprei nu presupune investiții de bani proprii, ci dedicare și timp. Deși apar semnale de alarmă la mijlocul săptămânii care le stârnesc dorința de a cheltui sau de a ajuta necondiționat, cumpătarea îi va salva. Până duminică, câștigurile acumulate le vor umple buzunarele.
  • Iepure: Nativii Iepure preiau controlul absolut al propriei vieți. Ziua de marți aduce un debut norocos (Zi de Inițiere), deschizând ușa unei negocieri profitabile. Deși miercuri se impune o atenție sporită la acte, documente sau promisiuni financiare, claritatea de joi va elimina orice obstacol. La final de săptămână, sumele încasate vor depăși așteptările, compensând pe deplin eforturile depuse.

Ce simbol esti in zodiacul chinezesc

Sistemul tradițional din zodiacul chinezesc este structurat pe un ciclu de 12 ani, fiecare an fiind guvernat de un animal arhetipal, precum și de unul dintre cele cinci elemente fundamentale: Lemn, Foc, Pământ, Metal și Apă.

Ordinea fixă a animalelor începe cu Șobolanul, urmat de Bivol, Tigru, Iepure, Dragon, Șarpe, Cal, Capră, Maimuță, Cocoș, Câine și Porc. Fiecare semn poartă calități distincte — de la adaptabilitatea Șobolanului și forța Tigrului, până la energia anilor de Foc sau stabilitatea celor de Pământ.

Pentru a identifica ce semn guvernează destinul fiecăruia în zodiacul chinezesc, anul nașterii oferă corespondența directă:

  • Șobolan: 1972, 1984, 1996, 2008
  • Bivol: 1973, 1985, 1997, 2009
  • Tigru: 1974, 1986, 1998, 2010
  • Iepure: 1975, 1987, 1999, 2011
  • Dragon: 1976, 1988, 2000, 2012
  • Șarpe: 1977, 1989, 2001, 2013
  • Cal: 1978, 1990, 2002, 2014
  • Capră: 1979, 1991, 2003, 2015
  • Maimuță: 1980, 1992, 2004, 2016
  • Cocoș: 1981, 1993, 2005, 2017
  • Câine: 1982, 1994, 2006, 2018
  • Porc: 1983, 1995, 2007, 2019

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