Chec cu cocos pentru cafeaua de după-amiază

Fulgii de cocos dau aromă miezului pufos și se simt ușor la fiecare îmbucătură. Checul se potrivește cu o cafea neagră, îl poți servi și cu câteva zmeure proaspete.

Chec cu cocos Foto: Shutterstock

Ingrediente

50 g fulgi de cocos

200 g făină

120 g unt topit

3 ouă

150 g zahăr

1 lingură zeamă de lămâie

150 ml lapte de cocos

1 pliculeț praf de copt

coaja de la 1 lămâie bio

1 praf sare

gem de căpșuni și fulgi de cocos, pentru decor

Mod de preparare

Cerni făina, o amesteci cu laptele, zahărul, praful de copt, ouăle bătute separat, untul, fulgii de cocos, sarea și coaja de lămâie. Omogenizezi ingredientele.

Răstorni aluatul într-o tavă tapetată și coci checul în cuptorul încins până când trece testul cu scobitoarea.

Servești checul decorat cu gem și fulgi de cocos.