Chec cu cocos pentru cafeaua de după-amiază
Fulgii de cocos dau aromă miezului pufos și se simt ușor la fiecare îmbucătură. Checul se potrivește cu o cafea neagră, îl poți servi și cu câteva zmeure proaspete.
Ingrediente
50 g fulgi de cocos
200 g făină
120 g unt topit
3 ouă
150 g zahăr
1 lingură zeamă de lămâie
150 ml lapte de cocos
1 pliculeț praf de copt
coaja de la 1 lămâie bio
1 praf sare
gem de căpșuni și fulgi de cocos, pentru decor
Mod de preparare
Cerni făina, o amesteci cu laptele, zahărul, praful de copt, ouăle bătute separat, untul, fulgii de cocos, sarea și coaja de lămâie. Omogenizezi ingredientele.
Răstorni aluatul într-o tavă tapetată și coci checul în cuptorul încins până când trece testul cu scobitoarea.
Servești checul decorat cu gem și fulgi de cocos.