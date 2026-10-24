Copilăria dureroasă a Prințului Marco de la Insula Iubirii! Mama l-a părăsit când avea doar 15 ani: „Nu am ce să iert eu”

Prințul Marco a vorbit cu sinceritate despre drama care i-a marcat existența. Concurentul de la „Insula Iubirii” a făcut dezvăluiri mai puțin cunoscute despre viața sa personală și a povestit cum a trecut peste abandonul mamei sale, dar și cum a fost relația cu tatăl lui.

Drama Prințului Marco de la Insula Iubirii Foto: Instagram

Prințul Marco a crescut fără mamă. Ce s-a întâmplat în copilăria lui

Deși afișează mereu un zâmbet larg, în spatele acestuia se ascund multe momente grele care l-au marcat. Prințul Marco, devenit cunoscut după participarea la „Insula Iubirii”, alături de soția sa, Bianca Ghiurcă, a reușit să își construiască o viață frumoasă. Cei doi au o afacere prosperă în Roma și se bucură de roadele muncii lor, însă trecutul îi amintește uneori de încercările prin care a trecut.

Prințul Marco a mărturisit că adolescența i-a fost marcată de plecarea mamei sale. Avea doar 15 ani atunci când femeia care i-a dat viață lui și fratelui său mai mare a plecat, însă tatăl lor a avut grijă să nu le lipsească nimic.

„Am crescut fără mamă, dar aveam tot ce îmi trebuia de la tata (…) Aș vrea doar să zic că noi am crescut fără ea (…) Noi când mergeam la școală și eram mici, profesorii nici nu știau unde e România pe hartă, după au început să știe de români. Întotdeauna, când mergeam la școală, eram discriminați, acum nu e mai așa”, a mărturisit Prințul Marco, în cadrul podcastului Face to Face.

Prințul Marco, despre iertarea mamei sale

Prințul Marco a vorbit și despre iertare, mărturisind că, în opinia sa, tatăl său era cel care trebuia să o ierte pe mama sa. Din păcate, acesta s-a stins din viață, iar Marco consideră că nu el este cel care trebuie să o ierte pe mama sa.

„Nu am ce să iert eu, persoana care trebuia să o ierte (n.r. tatăl său) nu mai este.”

De ce a plecat mama lui Marco

Prințul Marco nu are un răspuns clar în privința motivelor pentru care mama sa a plecat. El consideră că decizia acesteia nu a fost determinată de lipsuri sau nemulțumiri, ci de dorința de a găsi ceva mai bun.

„Nu a plecat din lipsuri sau nemulțumiri a plecat din ambiția de a găsi ceva mai bun, mai rapid, mai ușor, nu știu…”

Prințul Marco și fratele său au învățat să fie puternici încă de mici

Chiar dacă au crescut fără mamă, Marco și fratele său au fost educați să aibă o mentalitate puternică și să nu se lase doborâți de greutățile vieții. Cei doi au început să muncească de la vârsta de 18 ani și au învățat de timpuriu ce înseamnă responsabilitatea.

Copilăria lor în Italia nu a fost lipsită de dificultăți. Marco a povestit că familia nu a avut o locuință stabilă și a fost nevoită să se mute în repetate rânduri, ceea ce le-a îngreunat adaptarea la școală și integrarea printre ceilalți copii.

„Noi am crescut cu conștiința să fim puternici (…) Am crescut într-un fel foarte puternic, și eu și fratele meu, am intrat foarte repede la muncă și eu, și el de la 18 ani. Nu ne-a fost ușor. (…) Am stat mult mai rău decât mulți. (…) Întotdeauna ne-a lipsit o casă, nu am avut o casă în Italia și atunci când mergeai la școală și de abia te obișnuiau cu copiii, trebuia să schimbi casa”, a mai spus Prințul Marco.