 Cornel Păsat, în război cu soția după despărțire! Bianca ar vrea să-l dea afară din propria casă: „Mă întâlnesc cu o situație mult mai dificilă”
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Cornel Păsat, în război cu soția după despărțire! Bianca ar vrea să-l dea afară din propria casă: „Mă întâlnesc cu o situație mult mai dificilă”

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Tensiunile dintre Bianca și Cornel Păsat par să fie departe de a se încheia. Dansatorul a dezvăluit recent că trece printr-o perioadă dificilă după despărțirea de soția sa, iar neînțelegerile dintre cei doi par să se intensifice. Deși inițial nu și-a dorit divorțul, Cornel Păsat spune că a ajuns să fie de acord cu această decizie, însă susține că acum se confruntă cu o altă problemă: soția sa ar intenționa să îl dea afară din locuința care, potrivit afirmațiilor sale, îi aparține încă dinainte de căsătorie.

Cornel și Bianca Păsat au împreună un copil.
Cornel și Bianca Păsat au împreună un copil. Foto: Arhiva Click!

Cornel Păsat și Bianca au ajuns din nou într-un punct tensionat al relației, după o perioadă în care lucrurile păreau să se fi liniștit. În urmă cu câteva săptămâni, dansatorul vorbea despre certurile dintre ei și mărturisea că nu își dorește să divorțeze. Între timp, însă, și-a schimbat poziția și spune că este pregătit să pună capăt căsniciei.

Cornel Păsat face noi dezvăluiri 

Mai mult, acesta susține că Bianca ar încerca să stabilească drept domiciliu familial locuința în care au trăit împreună, deși casa este proprietatea lui personală, dobândită înainte de căsătorie. Dansatorul spune că nu se aștepta ca despărțirea să ajungă într-un asemenea punct.

Deși inițial și-ar fi dorit ca divorțul să se desfășoare la notar, Cornel Păsat afirmă că, în prezent, intenționează să apeleze la un avocat și să urmeze calea legală, pentru a-și proteja drepturile.

„În relația asta, pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Eu nu am vrut divorțul, acum când sunt de acord cu divorțul, mă întâlnesc cu o situație mult mai dificilă (...) Adevăratul scop este că vrea să declare domiciliul familial printr-un divorț la notar și obiectivul ascuns ar fi că vrea să mă dea afară din casa mea. Există mereu discuția asta legată de casă (...) Casa este proprietatea mea dinainte de căsătorie (...) Stai cu securea deasupra capului. Orice violență verbală, fizică, orice abatere a mea, mă poate scoate afară din casă”, a declarat Cornel Păsat, la Știrile Antena Stars.

Cornel Păsat: „Eu o să mă duc la avocat să fac toate demersurile”

Dansatorul a mărturisit că nu își mai dorește să trăiască într-un mediu tensionat și că vrea să găsească o soluție pentru a încheia această perioadă dificilă. Acesta a subliniat că nu îi dorește răul Biancăi, însă consideră că este necesar să își apere drepturile și să clarifice situația locuinței.

„Nu îmi doresc să trăiesc într-o situație conflictuală, toxică cu ea și eu să trăiesc cu sabia deasupra capului, că ea vrea să mă dea afară din casa mea (...) Eu nu îi doresc răul (...) Eu o să mă duc la avocat să fac toate demersurile, pentru că nu pot să stau în situația asta tensionată (...) Nu mi-aș fi închipuit că o să ajung în situația asta”, a mai spus Cornel Păsat.

Cornel Păsat susține că Bianca ar vrea jumătate din casă

Locuința ar fi devenit unul dintre principalele motive de dispută dintre cei doi. Cornel Păsat a vorbit și în urmă cu câteva săptămâni despre acest subiect, susținând că soția sa și-ar dori jumătate din casă, deși el afirmă că atât imobilul, cât și terenul au fost dobândite înainte de căsătorie și reprezintă proprietatea sa personală.

Dansatorul a precizat că nu intenționează să o lase pe mama copilului său fără sprijin, însă nu este dispus să accepte solicitări pe care le consideră nejustificate.

„Ea vrea 50% din casă și lucrurile nu stau așa. Deci, casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie (...) Eu nu o să o las pe mama copilului meu într-o situație grea. Am să fac cât pot eu și cât îmi permit să îi fie și ei bine, dar nu o să fac niște lucruri... Adică nu o să îi dau venituri necuvenite. Am să încerc să fac lucrurile cât mai ok pentru ambele părți”, a mai spus dansatorul.

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