 Mărturii cutremurătoare despre prima presupusă victimă a lui Vlad Bălțățeanu. Tatăl adolescentei: „A avut nevoie de îngrijiri medicale”
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Mărturii cutremurătoare despre prima presupusă victimă a lui Vlad Bălțățeanu. Tatăl adolescentei: „A avut nevoie de îngrijiri medicale”

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Înainte de tragedia Valentinei Tănasie, Vlad Bălțățeanu ar mai fi fost acuzat că a agresat o adolescentă. Tatăl fetei a făcut dezvăluiri despre coșmarul prin care susține că a trecut fiica sa și spune că dosarul deschis în 2022 nu ar fi primit, până în prezent, o soluție.

Tatăl primei victime a lui Vlad Bălțățeanu, dezvăluiri despre coșmarul trăit de fiica sa
Tatăl primei victime a lui Vlad Bălțățeanu, dezvăluiri despre coșmarul trăit de fiica sa Foto: Facebook

Bărbatul a povestit totul în cadrul emisiunii „Dan Capatos Show”, unde a vorbit despre presupusele agresiuni și despre momentul în care și-a dat seama că fiica sa fusese rănită.

Potrivit relatării tatălui, adolescenta îl cunoștea pe Vlad de aproximativ trei săptămâni și ar fi mers la locuința acestuia pentru a-l ajuta la curățenie. Ulterior, situația ar fi degenerat după ce tânărul ar fi devenit gelos pentru că fata stătea pe telefon.

Tatăl adolescentei spune că relația dintre cei doi era una recentă și că nu ar fi fost de acord ca fiica lui să meargă la locuința lui Vlad dacă ar fi știut unde se află.

„Se știau de aproximativ trei săptămâni, parcă. Se mai văzuseră, dar relația avea mai puțin de o lună. Dacă ar fi comunicat cu mine, mă duceam după ea. Indiferent că îl cunoștea de nu știu cât timp, n-aș fi fost de acord”.

Bărbatul a vorbit și despre relația pe care o avea cu mama fetei, de care divorțase cu aproximativ 16 ani în urmă. El consideră că lipsa unei comunicări între părinți poate avea consecințe grave asupra copiilor.

„Dacă doi oameni maturi nu prea se înțeleg și nu au o comunicare privind copilul, e clar că cel mic ascultă de cel cu care stă. Dacă fata mea nu era neagră la față, eu nu știam”.

Tatăl susține că fiica sa ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale

Bărbatul afirmă că și-a dat seama că fiica sa fusese agresată după ce a observat leziunile de pe corpul acesteia. Ulterior, spune că a mers împreună cu adolescenta la poliție și pentru efectuarea expertizei medico-legale.

Potrivit declarațiilor sale, fata ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale, iar cazul ar fi ajuns în atenția autorităților.

„Am mers luni, dacă nu mă înșel, tot eu cu ea, pentru raport. A fost violență extremă, viol, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Am făcut câteva investigații chiar la Parchet.

Știam că ceva trebuie să se întâmple cu dosarul ăsta. În momentul în care lucram, eram în serviciu cu un coleg și chiar discutam despre așa ceva. Eu am făcut câteva investigații chiar la Parchet, dar nu mi s-a dat voie datorită faptului că nu mai era minoră. Vlad n-a fost chemat la audieri. Eu din dialogul cu foștii băieți de acolo am aflat că el era luat în vizor. Era în scandaluri, avea diferite amenzi pe tulburarea liniștii publice”.

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