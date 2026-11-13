 Mircea Badea, ironii la adresa lui Cristiano Ronaldo, după ce fotbalistul a anunțat că va produce și juca într-un serial TV: „Un fel de Sergiu Nicolaescu”
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Mircea Badea, ironii la adresa lui Cristiano Ronaldo, după ce fotbalistul a anunțat că va produce și juca într-un serial TV: „Un fel de Sergiu Nicolaescu”

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Cristiano Ronaldo se pregătește să intre într-o nouă etapă a carierei sale, de această dată în industria televiziunii. Starul portughez a anunțat că a început filmările pentru primul său serial TV, intitulat „Day 1s”, în care va avea atât rolul de producător, cât și unul în distribuție. Vestea a ajuns și în atenția lui Mircea Badea, care a comentat subiectul în emisiunea „În Gura Presei”, de joi seară. Realizatorul a făcut o comparație cu regretatul regizor și actor Sergiu Nicolaescu.

Reacția lui Mircea Badea, după ce Cristiano Ronaldo a anunțat că va produce și juca într-un serial
Reacția lui Mircea Badea, după ce Cristiano Ronaldo a anunțat că va produce și juca într-un serial Foto: Click!

În timpul emisiunii, Mircea Badea a vorbit despre proiectul în care este implicat fotbalistul portughez, remarcând faptul că acesta va produce serialul și va interpreta propriul rol. Comparația cu Sergiu Nicolaescu nu a întârziat să apară.

Cristiano Ronaldo cred că joacă în continuare la echipa aceea, nu știu, prin Arabia Saudită, parcă, sau pe-acolo. Joacă la Al-Nassr. OK. Își face serial. Ce a făcut? Cică un nou capitol, anunțul făcut de starul portughez. «Am început filmările».

Și la ce serial au început oficial filmările? Pentru primul său serial TV, intitulat «Day 1s». Cum? La doar o săptămână după ce și-a anunțat retragerea de la echipa națională, starul portughez continuă să investească în proiecte care nu au legătură cu fotbalul. Produce primul său serial TV.

Așa, dar despre ce e vorba? Că eu de-abia acum aud pentru prima dată ce s-a întâmplat. Cristiano Ronaldo colaborează cu regizorul britanic Matthew Vaughn. Uite, ăsta e regizor britanic, alături de care a pus bazele studioului UR MARV Studios pentru realizarea unui serial despre fotbal.

Deci, totuși, serialul e despre fotbal, mă, nu e despre, nu știu, mafioți sau despre iubire sau despre extratereștri. Deci portughezul va interpreta propriul rol în serial. Deci e un fel de Sergiu Nicolaescu, de fapt. Așa, și va fi implicat în proiect și din postura de producător executiv”, a spus Mircea Badea.

De ce l-a amuzat pe realizatorul TV declarația lui Jude Bellingham

În aceeași emisiune, realizatorul TV a comentat și un interviu acordat de fotbalistul Jude Bellingham, în care acesta a vorbit despre lucrurile pe care nu știe să le facă în afara terenului de fotbal. Sportivul a mărturisit că nu se pricepe la gătit și nici la condus, iar declarațiile sale au stârnit reacția lui Mircea Badea.

Acesta s-a arătat amuzat de faptul că un sportiv de asemenea anvergură nu are și alte abilități practice, mai ales în condițiile în care dispune de resursele necesare pentru a-și simplifica viața de zi cu zi.

Fiți atent, fază tare de tot! A zis Jude Bellingham: «Am o problemă». A dat și el un interviu și a zis în felul următor: «Nu știu să gătesc, nu pot să conduc. Sunt bun la ceea ce fac, dar la orice altceva nu sunt foarte bun».

OK. Dar se presupune, nu știu, că ar trebui să aibă abilități diverse în multe domenii? Adică omul e fotbalist profesionist. Oricum, asta ocupă mult timp, că bănuiesc că se antrenează în fiecare zi. Măcar are treburi specifice de mega-fotbalist. E multimilionar. Cum se întreține ditamai megastarul de așa ceva? Cic-ați înțeles vreodată p-asta cu gătitul? De ce ai găti? Deci mi se pare moartea pierderii de timp. Deci pierzi... Dar de ce aș face asta? Ca să mănânc. Sigur, dar în cazul lui nu se pune problema, că cred că își poate angaja chef personal. Nu stă să își facă el omletă.

Dar a simțit nevoia să spună: «Eu doar la fotbal sunt bun, în rest sunt praf. Nu știu să gătesc, nu știu să conduc».

Asta cu nu știe să conducă e interesantă, pentru că toți ăștia sunt pe mașini, cum am... L-am prezentat pe ăla, da? Și-a luat acum ăla, megastarul de nu știu unde, am uitat cum îl cheamă, desigur, l-am prezentat acum o săptămână, două. Și-a luat ăla Lamborghini Revuelto, personalizat. Toți ăștia sunt înnebuniți după condus și își iau mașini care mai de care. Ăsta nu știe să conducă. Deci are șofer sau vine cu taxiul? Ia o aplicație și zice: «Îți iese în cale un Logan, uite, interesant!». Hai că asta chiar e... Că nu gătește, bine, mă, ce să spun? Dar că nu conduce, asta chiar mi se pare interesant.

Dar de ce nu conduce? Nu am aflat. Dar ce are? Are ceva împotriva condusului? N-a luat sala? A picat sala?”, a declarat realizatorul TV.

Ce alte proiecte și seriale a comentat Mircea Badea

Discuția despre producția în care va apărea Cristiano Ronaldo l-a dus pe Mircea Badea și la o comparație cu un alt artist implicat atât în producția, cât și în distribuția unui serial. Realizatorul a amintit de 50 Cent și de producția „Power”, pe care a urmărit-o încă de la apariție.

Deci cum este? Că am vorbit eu astăzi, am făcut eu un episod de ăla, un episod de ăla, cum mai fac eu pe YouTube, ca 50 Cent în serialul «Power». Au băgat ăștia pe Netflix serialul «Power». Eu l-am văzut de când a apărut el, care ar fi bun dacă nu ar fi prost. Dar joacă 50 Cent, care îl și produce, e și producător și joacă și în el. Și nici nu joacă rău 50 Cent, nu joacă rău. Bun. Scenariul, totuși, pare scris de niște tocilarăi tântălăi. Da? Bun”.

Ulterior, Mircea Badea a făcut referire și la actorul britanic care va interpreta rolul impresarului din serialul „Day 1s”. Acesta a amintit de două producții în care actorul a jucat și pe care le consideră deosebite: „Brilliance” și „Homeland”.

Deci portughezul va interpreta propriul rol în serial. Acțiunea este una fictivă. Păi, atunci, cum propriul rol, dacă acțiunea este fictivă? Și se va concentra pe un impresar britanic, al cărui rol va fi interpretat de actorul de... Stai puțin, e tare rău.

Înseamnă că ăsta... Mamă! Sunt fanul ăsta. Îl știți pe ăsta? Nu îl știți pe ăsta? Supermega-actor! A jucat în... În multe. Da, în două seriale pe care, dacă nu le-ați văzut, eu nu mai vorbesc cu dumneavoastră. Adică nu am plecat acasă, că dacă nu le-ați văzut, dumneavoastră trebuie să vă apucați acum, după ce termin emisiunea, neapărat să vă uitați, dacă nu le-ați văzut.

«Brilliance» este capodoperă absolută, capodoperă, minunăție pe pământ! Și, pe lângă faptul că e minunăție pe pământ, un plus: sunt atât de multe referințe culturale, culturale în cel mai vast înțeles al cuvântului, cinematografice, livrești și cu mult umor, combinate. Toate astea, o minunăție, «Brilliance».

Și ăla, «Homeland», mega-serial, superb, genial. Se făceau seriale! Bine, nu-i foarte vechi, dar da. Ia uite, mă, joacă nenea ăsta! E foarte tare înseamă”, a mai spus el.

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