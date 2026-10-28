 Colostrul, cel mai valoros lapte matern. Ce conţine şi cum protejează copilul
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Colostrul, cel mai valoros lapte matern. Ce conţine şi cum protejează copilul

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Colostrul este primul lapte produs de organismul proaspetei mame și reprezintă prima hrană a bebelușului, după naștere. De culoare galben-aurie și cu o consistență mai groasă decât laptele matur, colostrul este extrem de concentrat în nutrienți, anticorpi și antioxidanți. Nu întâmplător este numit „aur lichid”: fiecare picătură contribuie decisiv la protecția și adaptarea nou-născutului la lumea exterioară.

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Foto: Shutterstock

Colostrul are un conținut ridicat de proteine și este sărac în grăsimi și zaharuri, ceea ce îl face ușor de digerat. Este bogat în substanțe care susțin imunitatea (imunoglobuline, lactoferină, leucocite) și factori de creștere care ajută la dezvoltarea celulelor. Vitamina A și carotenoizii susțin vederea, pielea și sistemul imunitar al bebelușului. De asemenea, minerale precum zincul, cuprul și magneziul joacă un rol esențial în protecția împotriva infecțiilor și în dezvoltarea armonioasă a organismului nou-născutului.

Protecție din prima zi de viață

Colostrul acționează ca un adevărat vaccin natural încă din prima zi de viaţă. El „îmbracă” mucoasa intestinului, împiedicând bacteriile dăunătoare să pătrundă în organism, ajutând la formarea unei flore intestinale sănătoase. Are și un ușor efect laxativ, favorizând eliminarea meconiului (primul scaun al copilului) și reducând riscul de icter neonatal. În plus, ajută la menținerea glicemiei normale și susține adaptarea digestivă.

Colostrul este produs în cantități mici, perfect adaptate stomacului nou-născutului. De obicei, colostrul este prezent în primele 2 - 4 zile după naștere, după care se transformă treptat în lapte de tranziție, iar ulterior în lapte matur. Chiar și așa, urme de colostru pot fi regăsite în laptele matern timp de câteva săptămâni.

Puțin, dar suficient

Deși multe mame se tem că „nu au lapte suficient”, realitatea este că bebelușul are nevoie doar de câteva lingurițe de colostru pe zi, împărțite în mese frecvente. Această cantitate este perfect adaptată nevoilor sale și este suficientă pentru a-i asigura hidratarea, energia și protecția necesare.

Un început valoros pentru o viață sănătoasă

Colostrul nu este doar prima hrană a bebelușului, ci și primul său aliat în construirea imunității. Alăptarea este cea mai bună modalitate de a-i oferi copilului toate beneficiile acestui „elixir” natural. Iar pentru mame, este important de știut că fiecare picătură contează și că sprijinul specialiștilor pentru a putea alăpta nou-născultul poate face diferența în primele zile de viață.

Ce spune medicul

Dr. Radu Neamțu, medic primar obstetrică-ginecologie, Maternitatea Bega Timișoara, explică mai multe despre colostru:

"Glanda mamară este un organ hormono-dependent și, sub acțiunea estradiolului, progesteronului, prolactinei, trece prin transformări importante. Chiar din primele zile de sarcină în glanda mamară începe procesul de restructurare pentru a fi gata de alăptare în momentul nașterii copilului. Are loc hiperplazia țesutului glandular și accentuarea ramificării ductelor, ceea ce se manifestă prin mărirea și tensionarea sânilor.

Din trimestrul II de sarcină apar primele picături de colostrum. Se modifică și aspectul sânului: areola mamară se hiperpigmentează și crește în dimensiuni. Tuberculii Montgomery devin proeminenți, mameloanele se măresc și se alungesc.

La 30-40 de ore după naștere, colostrul este înlocuit cu lapte matern. De acum producerea laptelui depinde de doi hormoni: prolactina și oxitocina - ambii secretați de hipofiză (o glandă mică din creier).

Stimularea mameloanelor în timpul alăptării determină eliberarea de prolactină, care stimulează secreția de lapte în țesutul mamar, iar oxitocina determină contracția musculaturii netede din jurul alveolelor mamare și eliberarea laptelui în canalele care îl transportă. În felul acesta, nu doar copilul golește sânul, dar și organismul matern contribuie la aceasta.

Pentru un alăptat reușit este necesară punerea regulată a copilului la sân și golirea sânilor". 

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