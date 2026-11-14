 Specialiștii în sănătate avertizează asupra unui trend popular cu ulei de măsline, promovat de Kourtney Kardashian și Hailey Bieber
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Specialiștii în sănătate avertizează asupra unui trend popular cu ulei de măsline, promovat de Kourtney Kardashian și Hailey Bieber

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Consumul de ulei de măsline în cantități mici, direct din pahar, a devenit un obicei viral pe rețelele sociale. Deși este apreciat pentru presupusele efecte asupra sănătății și aspectului pielii, specialiștii avertizează că acest ritual poate avea și efecte nedorite, inclusiv creșterea în greutate.

Specialiștii în sănătate avertizează asupra unui trend popular cu ulei de măsline.
Specialiștii în sănătate avertizează asupra unui trend popular cu ulei de măsline. Foto: colaj

Consumul de ulei de măsline sub formă de shot-uri, adică înghițirea unei cantități de ulei simplu, a devenit un trend tot mai popular pe rețelele sociale. Printre vedetele care au vorbit despre această practică se numără Kourtney Kardashian și Hailey Bieber, care au contribuit la popularizarea presupuselor beneficii pentru sănătate.

Nu toți specialiștii sunt însă convinși că acest obicei reprezintă un ritual de wellness cu adevărat benefic.

„Cred că astfel de tendințe din domeniul sănătății devin populare pentru că sunt neobișnuite și ajung rapid virale”, a declarat pentru Fox News Digital Megan Meyer, doctor în științe și consultant în comunicare științifică, din Durham, Carolina de Nord, pentru nypost.com.

Cred, de asemenea, că oamenii sunt atrași de soluțiile rapide și convenabile pentru sănătate. Îmbunătățirea alimentației poate fi dificilă și necesită destul de mult timp, iar efectele unei diete mai sănătoase apar, de regulă, și mai târziu”, a explicat aceasta.

Personalitatea TV Harry Jowsey a povestit pe rețelele sociale că a consumat în fiecare dimineață, timp de o săptămână, un amestec de ulei de măsline și suc de lămâie. Potrivit acestuia, cea mai vizibilă schimbare a fost la nivelul feței, unde a observat „mai puțină umflare” și „un aspect mai uniform al pielii”.

Un alt utilizator al rețelelor sociale a împărtășit o experiență similară, descriind practica drept „o modalitate excelentă de a reduce inflamația”.

Ce beneficii are, de fapt, uleiul de măsline?

Unul dintre argumentele frecvent invocate de susținătorii acestui trend este conținutul de polifenoli al uleiului de măsline.

Acești compuși naturali, produși de plante, pot contribui la combaterea stresului oxidativ și la reducerea inflamației, procese asociate cu numeroase beneficii pentru organism, potrivit Institutelor Naționale de Sănătate din SUA (NIH).

Totuși, cantitatea de polifenoli diferă considerabil în funcție de tipul de ulei.

Un aspect important de reținut este că nivelul polifenolilor din uleiul de măsline poate varia destul de mult. Uleiul de măsline extravirgin are, în general, un conținut mai ridicat de polifenoli decât variantele rafinate, cu gust mai delicat”, a precizat Megan Meyer.

Consumat în cadrul unei alimentații echilibrate, uleiul de măsline poate contribui și la menținerea sănătății inimii.

Un studiu observațional publicat în 2022 în revista Journal of the American College of Cardiology (JACC) a arătat că adulții care consumau zilnic mai mult de jumătate de lingură de ulei de măsline aveau un risc cu 19% mai mic de deces din cauza bolilor cardiovasculare.

Beneficiile uleiului de măsline pentru sănătatea inimii sunt legate în mare parte de grăsimile mononesaturate și de polifenolii pe care îi conține”, a explicat specialista.

Poate duce consumul zilnic la creșterea în greutate

Deși uleiul de măsline are beneficii nutriționale demonstrate, consumul său în cantități mari nu este lipsit de riscuri.

Potrivit lui Megan Meyer, un shot de ulei de măsline consumat ocazional ar trebui să fie sigur pentru majoritatea persoanelor sănătoase. Cu toate acestea, oamenii care au probleme cu vezica biliară, reflux gastroesofagian cronic sau un stomac sensibil ar trebui să evite această practică.

Un alt aspect important este aportul caloric.

Consumul zilnic al unuia sau chiar a două shot-uri de ulei de măsline poate adăuga câteva sute de calorii la aportul alimentar zilnic. Atunci când consumăm mai multe calorii decât arde organismul, apare creșterea în greutate. Prin urmare, consumul regulat al unuia sau a două shot-uri de ulei de măsline poate duce, în timp, la acumularea kilogramelor”, a avertizat Meyer.

În plus, ingerarea unei cantități atât de mari de grăsimi pe stomacul gol poate provoca disconfort digestiv.

Poate apărea senzația de stomac deranjat, refluxul acid, balonarea sau scaunele moi”, a mai explicat specialista.

Cum este recomandat să consumăm uleiul de măsline

Megan Meyer nu recomandă consumul uleiului de măsline sub formă de shot, însă susține includerea acestuia în alimentația de zi cu zi.

Uleiul de măsline este delicios. Recomand, în schimb, să îl savurați în cadrul meselor: îl puteți folosi pentru a sota alimentele, ca ingredient de bază în dressingurile pentru salate sau îl puteți adăuga la final, printr-un strop deasupra supelor și sosurilor”, a recomandat experta.

Așadar, beneficiile uleiului de măsline nu presupun neapărat consumul său ca atare, pe stomacul gol. Integrarea acestuia în preparate echilibrate rămâne o modalitate mai practică de a profita de proprietățile sale nutritive, fără a transforma un aliment sănătos într-o sursă inutilă de calorii suplimentare.

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