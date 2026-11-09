 Adriana Lima s-a antrenat intens pentru a defila din nou în lenjerie intimă! A ținut o dietă strictă
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Adriana Lima s-a antrenat intens pentru a defila din nou în lenjerie intimă! A ținut o dietă strictă

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Adriana Lima (45 de ani) a revenit în atenția publicului după ce a apărut pe podiumul Victoria’s Secret Fashion Show 2026, iar silueta ei vizibil mai suplă a stârnit numeroase comentarii. În ultimul an, modelul a trecut printr-o transformare fizică evidentă, iar pregătirea pentru defilare a presupus multă disciplină, antrenamente intense și atenție la alimentație.

Adriana Lima a făcut furori la show-ul Victoria’s Secret
Adriana Lima a făcut furori la show-ul Victoria’s Secret Foto: Getty Images

Modelul brazilian, care deține o avere de 95 de milioane de dolari, a lucrat cu antrenorul Walter Savage, care a dezvăluit câteva dintre exercițiile folosite în pregătirea ei: flotări, ridicări de greutăți pentru bicepși, extensii pentru tricepși și exerciții pentru spate.

Adriana Lima evită dulciurile și lactatele

Așa arăta Adriana Lima în 2023
Așa arăta Adriana Lima în 2023 Foto: Getty Images

Lima este pasionată de box și antrenamentele de circuit, iar înaintea prezentărilor Victoria’s Secret obișnuiește să-și intensifice programul sportiv și să-și ajusteze alimentația. În interviuri mai vechi, ea a povestit că preferă smoothie-urile, fructele și legumele, consumă multe proteine și evită dulciurile și lactatele. Ea a recunoscut că îi este foarte greu să renunțe la deserturi, pentru că iubește ciocolata și prăjiturile.

Într-un interviu acordat ABC News, modelul a dezvăluit și câteva dintre preparatele pe care le include în meniu: dimineața mănâncă omletă sau fulgi de ovăz, iar la prânz și cină preferă carne la grătar, legume, orez și fasole. Printre gustările sale se numără fructele proaspete și batoanele proteice.

Pentru a-și menține forma fizică, Adriana practică sport în mod constant, iar în trecut a povestit că obișnuia să facă box aproape zilnic. În perioadele aglomerate, când călătorește, ia cu ea o coardă și face câteva minute de exerciții chiar și în camera de hotel.

S-a speculat că Adriana Lima ar fi slăbit peste 30 de kilograme, însă modelul nu a confirmat această informație. De asemenea, au apărut zvonuri că ar fi apelat la medicamente pentru slăbit, precum Ozempic, dar nu există dovezi care să susțină aceste afirmații.

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