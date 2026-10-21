Romee Strijd, supărată că nu a defilat pentru Victoria’s Secret: „Nu mi-a plăcut cum am fost tratată”

Fostul „înger” Victoria’s Secret, Romee Strijd (31 de ani), a răbufnit după ce a fost respinsă de la cea mai recentă prezentare de modă a celebrului brand de lenjerie intimă.

Romee Strijd a fost „înger” al Victoria’s Secret în perioada 2014-2018 Foto: Getty Images

Ulterior, compania a transmis o declarație pentru Vanity Fair: „Romee ocupă un loc important în istoria Victoria’s Secret și apreciem profund relația îndelungată pe care o are cu brandul, precum și dedicarea de care a dat dovadă de-a lungul carierei sale alături de noi.

Putem confirma că Victoria’s Secret și Piergiorgio Del Moro, directorul de casting, au comunicat direct cu reprezentanții ei și au încheiat oficial procesul de selecție în cazul său pe 6 septembrie.

Deși nu putem comenta comunicările dintre modele și reprezentanții lor, Victoria’s Secret apreciază și respectă toți colaboratorii săi din rândul modelelor, din trecut, prezent și viitor”.

Romee Strijd: „Vreau să păstrez amintirile frumoase”

Modelul olandez a contestat explicațiile companiei, care susține că reprezentanții săi au fost informați pe 6 septembrie că nu mai face parte din procesul de selecție. „Atunci cum se face că am fost la casting pe 10 septembrie?”, a întrebat blondina, într-un comentariu publicat pe Instagram.

Romee a defilat pentru Victoria’s Secret între 2014 și 2018 și spera să revină pe podium anul acesta.

Vedeta a povestit că s-a antrenat toată vara pentru eveniment, mai ales că, după ce a devenit mamă a două fetițe, trebuie să depună mai mult efort pentru a se menține în formă.

Deși a făcut tot ce a ținut de ea, vestea refuzului a dezamăgit-o profund. Modelul a mărturisit că nu intenționează să mai participe la castingurile brandului, fiind nemulțumită de felul în care a fost tratată.

„Oricum, este un capitol încheiat. Nu cred că voi mai participa la castinguri pe viitor, pentru că nu-mi place cum au decurs lucrurile. Nu-mi place cum s-a desfășurat întregul proces. Nu-mi place felul în care am fost tratată și, evident, mi-aș dori să păstrez amintirile frumoase”, a explicat ea pe Tik Tok.

Prezentarea din acest an a avut loc la Los Angeles și a reunit nume celebre din industria modei, printre care „veteranele” Adriana Lima și Alessandra Ambrosio.