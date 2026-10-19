A cântat în lenjerie intimă! Megan Thee Stallion a făcut senzație la prezentarea Victoria’s Secret

Megan Thee Stallion (31 de ani) a fost una dintre vedetele prezentării Victoria’s Secret de duminică, unde a cântat, dar a și defilat în calitate de „înger” al celebrului brand de lenjerie.

Megan Thee Stallion: „Visul meu a devenit realitate!”

Rapperița a încheiat show-ul cu o pereche de aripi argintii, după o apariție spectaculoasă pe podium. În septembrie, artista le dezvăluia fanilor cât de mult înseamnă pentru ea această realizare: „Visul meu a devenit în sfârșit realitate!”.

Megan Thee Stallion a purtat aripi de înger pe podium Foto: Getty Images

„Mi se pare ireal! E incredibil să văd cum totul se leagă. Cred că toată lumea a văzut ce scriam pe Twitter despre acest moment încă de când aveam vreo 14 ani. Și iată că am reușit!”, a declarat Megan Thee Stallion pe covorul roz, înainte de prezentare.

Înainte de prezentare, Megan a purtat o rochie strălucitoare Foto: Getty Images

Îmbrăcată într-o rochie strălucitoare, cu un decolteu adânc, în care s-a simțit ca un „diamant roz”, ea și-a exprimat entuziasmul pentru faptul că a ajuns, în sfârșit, pe podiumul Victoria’s Secret, glumind că era și timpul să se întâmple acest lucru.

Momentul i-a trezit și amintiri despre mama sa, Holly Thomas, care a murit în 2019: „Mama avea mereu prin casă reviste Victoria’s Secret. Mă uitam prin ele și mă gândeam: «Ce frumoase sunt femeile acestea! Vreau să fiu și eu ca ele când voi fi mare».”

Megan a apărut pe podium într-un sutien strălucitor, ciorapi împodobiți cu aplicații și pantofi argintii cu toc. Momentul muzical a început cu piesa „Her”, inclusă pe albumul „Traumazine”. Artista, care deține o avere de 40 de milioane de dolari, a interpretat și „Body”, single-ul de pe albumul „Good News”. În timp ce Megan cânta, pe podium au defilat și modelele Daiane Sodré și Precious Lee.

Artista a atras însă atenția prin propria prezență, iar fanii de pe rețelele sociale i-au lăudat încrederea și atitudinea. „Are energia unui model Victoria’s Secret, care le lipsește unora dintre manechinele brandului”, a remarcat un internaut. Alții și-ar fi dorit ca momentul artistic al lui Megan să fie mai lung, pentru a se bucura mai mult de prestația sa.