 „Am făcut o prostie!” Alina Pușcaș, experiență plină de adrenalină alături de fiul său. Ce a pățit vedeta în timpul unei curse
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„Am făcut o prostie!” Alina Pușcaș, experiență plină de adrenalină alături de fiul său. Ce a pățit vedeta în timpul unei curse

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Alina Pușcaș a avut parte de o experiență plină de adrenalină chiar în această dimineață, în compania fiului său, Alex. 

Alina Pușcaș, experiență plină de adrenalină alături de fiul său
Alina Pușcaș, experiență plină de adrenalină alături de fiul său Foto: Facebook

Prezentatoarea TV a decis să se urce în dreapta mașinii în care se afla băiatul, pentru a simți pe propria piele cum sunt virajele pe care acesta le execută într-un poligon special amenajat pentru curse auto. Curiozitatea a fost însă însoțită de câteva momente de panică, iar vedeta a recunoscut că a făcut o greșeală: a uitat să își pună centura de siguranță.

Alina Pușcău: „El râdea de mine”

Alina a povestit că virajele au fost mult mai intense decât se aștepta. Pentru a se ține în timpul manevrelor, aceasta s-a prins de mânerul aflat deasupra portierei, pe care crede că l-a și rupt. Fiul său, în schimb, s-a amuzat copios de reacția mamei.

„Am făcut o prostie! Am încercat să mă sui în mașină, să văd cum sunt dinăuntru virajele astea interminabile, și cred că m-am albit la față instant. Am uitat să-mi pun centura, așa că m-am ținut de un mâner din dreapta, pe care cred că l-am și rupt. Păcat că din video nu se vede cât de brusc ia virajele. El râdea de mine”, a povestit Alina Pușcaș pe Instagram.

Alina Pușcaș, experiență traumatizantă după o petrecere la care ar fi fost otrăvită familia sa

Dincolo de momentele amuzante alături de fiul său, prezentatoarea TV a trecut recent și printr-o experiență extrem de dificilă. Luna trecută, Alina Pușcaș a povestit că ea, soțul și unul dintre copiii lor ar fi ajuns la spital după ce li s-ar fi făcut rău în urma participării la o petrecere pentru copii.

Vedeta a susținut că este posibil ca mâncarea consumată la eveniment, organizat la o fermă, să fi fost contaminată cu o substanță toxică. Potrivit relatării sale, fiul său, Alex, și-a pierdut cunoștința, iar soțul ei s-a prăbușit lângă mașină. Familia a încercat să primească ajutor medical la Spitalul Județean din Prahova.

„La un moment dat, a fost o situație în care am fost la o petrecere de copii și au fost otrăviți. Vorbesc foarte serios. Probabil a fost mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani. Era într-o fermă această zi de naștere pentru copii și mai mult ca sigur pe acolo s-au perindat nici animăluțe. Alex și-a pierdut cunoștința, am ajuns cu el la Urgențe, soțul meu, la fel, a căzut lângă mașină și am apucat să mergem la Spitalul Județean din Prahova, pentru că nu era acolo în apropiere, dar nu l-au primit și pe băiețel”, a declarat Alina Pușcaș la Spynews TV Live.

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