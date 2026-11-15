„Am făcut o prostie!” Alina Pușcaș, experiență plină de adrenalină alături de fiul său. Ce a pățit vedeta în timpul unei curse

Alina Pușcaș a avut parte de o experiență plină de adrenalină chiar în această dimineață, în compania fiului său, Alex.

Alina Pușcaș, experiență plină de adrenalină alături de fiul său Foto: Facebook

Prezentatoarea TV a decis să se urce în dreapta mașinii în care se afla băiatul, pentru a simți pe propria piele cum sunt virajele pe care acesta le execută într-un poligon special amenajat pentru curse auto. Curiozitatea a fost însă însoțită de câteva momente de panică, iar vedeta a recunoscut că a făcut o greșeală: a uitat să își pună centura de siguranță.

Alina Pușcău: „El râdea de mine”

Alina a povestit că virajele au fost mult mai intense decât se aștepta. Pentru a se ține în timpul manevrelor, aceasta s-a prins de mânerul aflat deasupra portierei, pe care crede că l-a și rupt. Fiul său, în schimb, s-a amuzat copios de reacția mamei.

„Am făcut o prostie! Am încercat să mă sui în mașină, să văd cum sunt dinăuntru virajele astea interminabile, și cred că m-am albit la față instant. Am uitat să-mi pun centura, așa că m-am ținut de un mâner din dreapta, pe care cred că l-am și rupt. Păcat că din video nu se vede cât de brusc ia virajele. El râdea de mine”, a povestit Alina Pușcaș pe Instagram.

Alina Pușcaș, experiență traumatizantă după o petrecere la care ar fi fost otrăvită familia sa

Dincolo de momentele amuzante alături de fiul său, prezentatoarea TV a trecut recent și printr-o experiență extrem de dificilă. Luna trecută, Alina Pușcaș a povestit că ea, soțul și unul dintre copiii lor ar fi ajuns la spital după ce li s-ar fi făcut rău în urma participării la o petrecere pentru copii.

Vedeta a susținut că este posibil ca mâncarea consumată la eveniment, organizat la o fermă, să fi fost contaminată cu o substanță toxică. Potrivit relatării sale, fiul său, Alex, și-a pierdut cunoștința, iar soțul ei s-a prăbușit lângă mașină. Familia a încercat să primească ajutor medical la Spitalul Județean din Prahova.

„La un moment dat, a fost o situație în care am fost la o petrecere de copii și au fost otrăviți. Vorbesc foarte serios. Probabil a fost mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani. Era într-o fermă această zi de naștere pentru copii și mai mult ca sigur pe acolo s-au perindat nici animăluțe. Alex și-a pierdut cunoștința, am ajuns cu el la Urgențe, soțul meu, la fel, a căzut lângă mașină și am apucat să mergem la Spitalul Județean din Prahova, pentru că nu era acolo în apropiere, dar nu l-au primit și pe băiețel”, a declarat Alina Pușcaș la Spynews TV Live.