Alina Pușcaș, panică după ce fiul ei a ajuns de urgență la spital: „E groaznic”

Momente dificile pentru Alina Pușcaș, după ce fiul ei, Alex, a ajuns să aibă probleme serioase cu respirația pe nas. Vedeta a povestit în mediul online că băiatul era aproape permanent congestionat și ajunsese să respire în principal pe gură.

Alina Pușcaș Foto: Instagram

Situația i-a afectat inclusiv alimentația și capacitatea de concentrare. Îngrijorată de starea fiului său, Alina Pușcaș a mers de urgență cu acesta la medicul alergolog, unde a primit o listă de analize și un tratament pe care trebuie să îl urmeze.

Alex respira pe gură și avea probleme când mânca

Vedeta a explicat că situația devenise tot mai greu de gestionat. Potrivit acesteia, Alex mai putea respira pe nas doar într-o proporție foarte mică, în timp ce cea mai mare parte a timpului era congestionat.

„Ieri, am fost la alergolog de urgență cu Alex, deoarece ajunsese să mai poată respira pe nas doar în proporție de 10%. În rest, era aproape tot timpul congestionat. Respira pe gură, inclusiv când mănâncă. Mănâncă câte o înghițitură, cât poate să mestece, după care se oprește, respiră și tot așa. E groaznic”, a povestit Alina Pușcaș pe TikTok.

Problemele nu s-au oprit însă la respirație și alimentație. Vedeta spune că fiul ei a început să întâmpine dificultăți și în ceea ce privește concentrarea, inclusiv la competiții și la învățătură.

„Alex a ajuns în situația în care să nu mai poată să se concentreze la diverse competiții sau învățătură”, a mai spus aceasta.

Medicii i-au recomandat o serie de analize

După consultație, Alina Pușcaș a primit din partea medicului o listă cu analizele pe care Alex trebuie să le facă pentru a putea fi stabilită cauza problemelor.

Pentru vedetă, recomandările medicale au venit și cu un moment de îngrijorare, mai ales după ce a văzut lista de medicamente și tratamentul pe care trebuie să îl urmeze băiatul.

„Am mers la doamna doctor și, bineînțeles, că mi-a dat o listă cu analize pe care trebuie să le facem. M-am speriat. A fost reacție normală, în momentul în care am văzut lista de medicamente”, a mărturisit vedeta.

Alina a explicat că, de când a început tratamentul, ține permanent foaia cu indicațiile medicale la îndemână pentru a respecta ordinea administrării.

„De când am început tratamentul, sunt cu foaia în mână, pentru că nu am cum să rețin ordinea. Chiar trebuie să luăm foarte în serios alergiile”, a adăugat Alina Pușcaș.

Și fiica vedetei a trecut printr-o problemă medicală

Nu este primul episod medical prin care trece familia Alinei Pușcaș. În urmă cu doi ani, fiica sa, Melissa, a suferit o fractură la mâna dreaptă.

Pentru recuperare, medicii au decis atunci să îi monteze două tije. Acestea au fost scoase în toamna anului trecut, când Melissa a fost supusă unei intervenții chirurgicale.

Alina Pușcaș a vorbit despre momentul respectiv în mediul online, explicând că ziua intervenției era una importantă pentru familie.

„Astăzi avem două evenimente, unul în care Melissa, mijlocia noastră, trebuie să se opereze pentru că acum doi ani a avut o fractură la mâna dreaptă, pentru că doctorul a fost nevoit să îi pună două tije pentru o recuperare cât mai sigură și cât mai rapidă și astăzi trebuie să îi scoatem tijele”, povestea vedeta pe Instagram.