 Andreea Antonescu, lecții dure după iubirile eșuate. Ce nu ar mai accepta niciodată într-o relație: „Astăzi văd iubirea mult mai matur”
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Andreea Antonescu, lecții dure după iubirile eșuate. Ce nu ar mai accepta niciodată într-o relație: „Astăzi văd iubirea mult mai matur”

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Andreea Antonescu a avut parte de experiențe sentimentale care au făcut-o să privească iubirea diferit. Unele relații care păreau solide nu au rezistat în timp, iar artista a înțeles că sentimentele nu sunt suficiente pentru ca doi oameni să construiască un viitor împreună. Acum, vedeta știe ce își dorește de la un partener și ce compromisuri nu ar mai fi dispusă să facă.

Andreea Antonescu, despre lecțiile învățate după relațiile eșuate.
Andreea Antonescu, despre lecțiile învățate după relațiile eșuate. Foto: arhiva Click!

Andreea Antonescu consideră că o relație are nevoie de mai mult decât iubire pentru a funcționa. Respectul, comunicarea și încrederea sunt la fel de importante, iar ambii parteneri trebuie să își dorească să evolueze împreună.

Mi-ar plăcea să spun că da (iubirea este suficientă pentru ca doi oameni să rămână împreună, n.r), dar viața m-a învățat altceva. Iubirea este esențială, însă nu este suficientă dacă nu există respect, comunicare, încredere și dorința de a construi în aceeași direcție. Am învățat că o relație nu înseamnă să te pierzi pe tine pentru celălalt și nici să încerci să îl schimbi.

Înseamnă să evoluați împreună, fără ca unul să îl umbrească pe celălalt. Astăzi văd iubirea mult mai matur. Nu mai cred în perfecțiune. Cred în oameni care aleg, în fiecare zi, să rămână unul lângă celălalt”, a declarat artista pentru Viva.

Ce își dorește artista de la un viitor partener

După experiențele prin care a trecut, Andreea Antonescu nu mai caută o relație doar de dragul de a avea pe cineva alături. Vedeta spune că este într-un moment bun al vieții sale și că își dorește un om care să îi aducă liniște și echilibru.

Cred că, odată cu maturitatea, înveți că nu mai ai nevoie de jumătăți de măsură. Nu caut o poveste doar de dragul de a avea una. Dacă va exista un om lângă mine, îmi doresc să fie pentru că ne facem viața mai frumoasă unul altuia, nu pentru că simțim nevoia să umplem un gol.

Astăzi sunt bine cu mine. Și cred că acesta este cel mai bun punct din care poate începe o relație. Iar omul de lângă mine ar trebui să înțeleagă un lucru foarte simplu: iubesc profund, sunt loială și mă implic cu tot sufletul, dar am nevoie de sinceritate, respect și liniște. Nu mai cred în iubirile care consumă. Cred în cele care construiesc”.

Compromisurile pe care Andreea Antonescu nu le-ar mai face

Artista a vorbit și despre cea mai importantă lecție pe care a învățat-o în urma relațiilor sale. Andreea Antonescu spune că nu ar mai accepta situații care îi afectează liniștea, demnitatea sau valorile și consideră că nimeni nu ar trebui să renunțe la propria identitate pentru a salva un cuplu.

Poate cea mai importantă lecție este că nu trebuie să te pierzi pe tine încercând să salvezi o relație. Cred că multe femei fac asta la un moment dat. Pun pe primul loc nevoile celuilalt și uită cine sunt. Astăzi nu aș mai face compromisuri care îmi afectează liniștea, demnitatea sau valorile.

Am învățat că iubirea adevărată nu te face mai mic. Din contră, te ajută să devii cea mai bună versiune a ta”, a mai spus Andreea Antonescu.

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