Ian McKellen, omagiu emoționant pentru Patrick Stewart după moartea actorului: „Era un om pe care te puteai baza”

Actorul Ian McKellen a publicat un mesaj emoționant după moartea lui Patrick Stewart, evocând prietenia de peste cinci decenii care i-a legat și descriindu-l drept unul dintre cei mai respectați și iubiți actori ai generației sale.

Foto: instagram

Patrick Stewart, mândru de originile sale

Potrivit postării făcute de Ian Mckellen, înainte de toate, Stewart a fost definit de originile sale din Yorkshire, regiune de care a rămas profund atașat toată viața.

„Înainte de orice altceva, Patrick era definit de faptul că s-a născut și a crescut în Yorkshire, comitatul mândru din nordul Angliei pe care l-a iubit până la sfârșit”, a scris actorul. Potrivit acestuia, rădăcinile lui Stewart se reflectau atât în accentul său, cât și în sinceritatea cu care își exprima opiniile și sentimentele.

„Era sufletist ceea ce îl făcea un om pe care te puteai baza, pe care să-l admiri și, în cazul meu, să-l iubești”, a adăugat McKellen.

În mesajul său, Ian McKellen a vorbit și despre viața personală a actorului. El a amintit că Statele Unite au devenit a doua sa casă și că acolo a întâlnit-o pe soția sa, Sunny, despre care spune că i-a fost alături „la bine și la greu, în sănătate și în boală”.

Cu toate acestea, Stewart nu și-a uitat niciodată locurile natale.

„Nu și-a abandonat niciodată originile”, a scris McKellen, adăugând că unul dintre cele mai mari motive de mândrie pentru actor a fost numirea sa în funcția de cancelar al Universității din Huddersfield, în comitatul Yorkshire.

Cum s-au cunoscut actorii

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu aproximativ jumătate de secol, pe vremea când erau tineri actori ai Royal Shakespeare Company.

Ian McKellen își amintește însă mai ales o discuție avută pe o stradă din centrul Londrei, când Stewart îi povestea despre oferta de a juca în serialul Star Trek.

„Patrick, gândește-te la cariera ta teatrală din Marea Britanie. Chiar vrei să riști să te pierzi în Hollywood ani și ani?”, i-ar fi spus atunci McKellen.

Privind retrospectiv, actorul consideră că decizia prietenului său a fost una inspirată.

„Și-a asumat riscul și mulțumim lui Dumnezeu că a făcut-o”, a scris acesta, amintind că succesul internațional obținut prin Star Trek și ulterior prin seria X-Men nu l-a împiedicat pe Stewart să revină constant pe scenă și să joace în producții clasice de Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Harold Pinter sau Samuel Beckett.

În încheiere, Ian McKellen a amintit că publicul urmează să îl vadă pentru ultima dată pe Patrick Stewart pe marele ecran.

„Interpretarea sa de rămas-bun din Avengers: Doomsday nu a fost încă văzută”, a scris actorul în mesajul publicat pe 29 octombrie 2026.