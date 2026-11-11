 Ce mănâncă Adina Halas după ce trage de fiare. Rețeta ei de paste cu creveți, gata în 15 minute
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Ce mănâncă Adina Halas după ce trage de fiare. Rețeta ei de paste cu creveți, gata în 15 minute

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Adina Halas (46 de ani) face antrenamente cu greutăți de trei-patru ori pe săptămână, fie caniculă, fie ger.

Ce mănâncă Adina Halas după ce trage de fiare
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Ce mănâncă Adina Halas după ce trage de fiare Foto: click.ro

După sală, una dintre mesele ei preferate este o porție de paste din linte roșie cu creveți și pesto de fistic. Vedeta ne-a dat rețeta cu tot cu gramaje și ne-a spus ce alte paste putem folosi.

De ce preferă Adina Halas pastele din linte roșie

Adina Halas și-a fotografiat una dintre mesele preferate de după sală și ne-a povestit de ce alege fusilli din linte roșie. Le combină cu creveți și adaugă la final o linguriță generoasă de pesto de fistic.

Este una dintre mesele mele favorite. Eu nu mănânc paste normale, în general, pentru că au un surplus de carbohidrați. Le prefer pe cele din linte roșie pentru că vin și cu un aport proteic mare, pe lângă creveți. Și atunci masa de după antrenament, după ce trag fiare, este cu multă proteină”, ne-a spus Adina Halas.

Rețeta zilei cu Adina Halas. Paste cu creveți și pesto de fistic

Timp de preparare: 15 minuteAport proteic estimat de Adina Halas: aproximativ 45 g

Ingrediente:

  • 80 g de fusilli din linte roșie, fără gluten, cântărite înainte de fierbere
  • 130 g de creveți prefierți
  • 10 ml de ulei de măsline
  • O linguriță generoasă de pesto de fistic
  • 2 căței de usturoi
  • Peperoncino

Mod de preparare:

“Fierbe pastele 4–6 minute în apă cu sare. Înainte să le scurgi, păstrează trei-patru linguri din apa în care au fiert.

Călește creveții prefierți timp de două minute într-o tigaie cu ulei de măsline, usturoi și peperoncino. Adaugă pastele scurse și apa păstrată de la fierbere. La final, pune pesto-ul de fistic și amestecă până când sosul devine cremos și îmbracă pastele”, ne învață vedeta.

Cu ce poți înlocui pastele din linte roșie

Adina Halas spune că pastele din edamame, adică din boabe tinere de soia, sunt o opțiune pentru cei care caută o variantă cu mai multe proteine. Rețeta se poate face și cu paste din năut, fasole neagră sau mazăre, în funcție de gust.

Face antrenamente de forță tot anul și schiază în fiecare iarnă

Vedeta spune că vremea nu îi schimbă programul de la sală. „Antrenamentele nu le fac în funcție de anotimp. Eu fac antrenamente cu greutăți, de forță, de trei-patru ori pe săptămână, indiferent dacă e caniculă sau ger”, ne-a mărturisit Adina Halas.

Iarna, pe lângă antrenamentele de forță, vedeta își face timp și pentru pârtie. „În fiecare iarnă schiez. Am câteva zile de schi, de regulă patru-cinci zile de schi legate, și mai prind câte un weekend, câte o zi, deci prind destul de multe zile de schi pe sezon”, a adăugat vedeta.

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