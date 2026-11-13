Ce profesie ar fi avut Pepe dacă nu devenea celebru. Pasiunea artistului despre care puțini știu

Pe numele său real Ionuț Nicolae Pascu, Pepe traversează o etapă excelentă atât în muzică, cât și în televiziune, după ce a semnat în acest an cu postul Kanal D, unde prezintă emisiunea „Hai că poți”, difuzată în fiecare duminică de la ora 21:00.

Pepe putea avea o cu totul altă carieră Foto: arhivă

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Libertatea, artistul a vorbit deschis despre drumul său profesional, dezvăluind care ar fi fost cariera sa alternativă dacă nu ar fi ales scena și microfonul: sportul de performanță.

Pepe: „Aș fi fost un sportiv de performanță, fără mediocritate”

Întrebat ce direcție ar fi urmat în viață în lipsa muzicii și a aparițiilor TV, Pepe a mărturisit că spiritul competitiv l-ar fi împins fără îndoială spre arena sportivă, unde ar fi investit aceeași dăruire ca în studio sau pe scenă:

„Probabil că aș fi făcut sport și aș fi fost, la ora aceasta, un sportiv de performanță. Cu siguranță aș fi evoluat în sport, pentru că aș fi făcut-o cu pasiune, cu aceeași pasiune cu care fac și muzică. Dar am ales muzica! Nu știu ce mi-ar fi pregătit viața... Chiar nu știu! În orice caz, orice aș fi făcut, în orice domeniu aș fi evoluat, aș fi încercat să fiu bun și să nu fiu mediocru”, a declarat Pepe pentru Libertatea.

Artistul a explicat și modul matur în care privește succesul în industria muzicală, subliniind că topurile și vizualizările sunt trecătoare, iar adevărata valoare a unui creator stă în piesele care rezistă testului timpului, amintind că astăzi cântă cu și mai multă plăcere hituri lansate în urmă cu 20, 25 sau chiar 27 de ani.

De ce nu ar schimba nimic din trecut și care este cea mai mare dorință legată de copiii lui

Când vine vorba despre lecțiile vieții, prezentatorul de la Kanal D este categoric: nu ar modifica niciun episod din existența sa, nici măcar momentele dificile, deoarece acestea l-au format ca om. „Sunt suma tuturor lucrurilor care mi s-au întâmplat. De aceea m-am schimbat și consider că m-am schimbat în bine! Învățăm în fiecare zi și ne asumăm ceea ce ni se întâmplă. Nu poți face aceleași greșeli la 20 de ani și la 50”, a punctat el.

Pe plan personal, principala prioritate a lui Ionuț Nicolae Pascu rămâne sănătatea și armonia în familie, artistul având o viziune clară asupra modului în care își ghidează copiii:

„Îmi doresc să-i văd pe copiii mei crescând, învățând bine, evoluând și făcând cu plăcere tot ceea ce își propun. Vreau să-i sprijin în tot ceea ce fac. Să nu le interzic lucrurile care îi fac fericiți, dar nici nu îi las să facă greșeli fără să le explic de ce. Trebuie să le arăt atât riscurile, cât și bucuriile. Copiii trebuie să aibă un exemplu, pentru că ei sunt, într-un fel, oglinda a ceea ce au înțeles despre viață, mai ales de la noi, adulții și părinții lor”, a explicat vedeta.

Hituri noi, concerte și o emisiune de succes: ce își propune Pepe în continuare pe plan profesional

Nici pe plan profesional artistul nu are de gând să încetinească ritmul, mărturisind că își dorește să rămână un reper pentru publicul său și un motiv de mândrie pentru cei mici. În viziunea sa, reușita nu este niciodată întâmplătoare, ci rezultatul muncii susținute și al echilibrului oferit de cei dragi:

„Îmi doresc, evident, să am succes și pe plan profesional. Am avut destul succes până acum și vreau să confirm în continuare, pentru că am pentru ce și am de ce. Am copii care trebuie să fie mândri de mine și fani pe care nu vreau să-i dezamăgesc. Sunt sigur că mă susțin indiferent de situație. Întotdeauna este loc pentru o piesă nouă, pentru o emisiune nouă, pentru glume noi și pentru lucruri frumoase. Dar nimic nu este întâmplător. În spate există foarte multă muncă, dorință și plăcere. Dacă faci ceea ce îți place, lucrezi relaxat, cu sufletul deschis și cu susținerea familiei, fără alte piedici, lucrurile se așază și merg în direcția bună. Îmi doresc hituri noi, concerte bine organizate și oameni fericiți în fața scenei, pentru că și acest lucru este foarte important. Îmi doresc ca emisiunea să meargă bine și ca toți cei din jurul meu să fie bine. Dacă oamenii de lângă mine sunt bine, sunt și eu fericit. Întotdeauna am avut o grijă în plus pentru cei apropiați”, a încheiat Pepe interviul pentru Libertatea.