Cosmina Păsărin revine în serialul care a consacrat-o, după 20 de ani! Ce spune vedeta despre Cabral și Dragoș Bucur. „Nu te gândești că...”

După o pauză de peste două decenii, Cosmina Păsărin se întoarce într-unul dintre proiectele care au marcat începuturile carierei sale în televiziune. Vedeta o interpretează din nou pe Guvida, personajul din serialul „Băieți Buni”, care revine pe micile ecrane într-o nouă producție PRO TV, intitulată „Băieți Buni: Pe Viață”. Reîntâlnirea cu un rol din trecut a venit cu emoții, surprize și ocazia de a lucra din nou alături de foștii colegi, Cabral și Dragoș Bucur.

Cosmina Păsărin revine în serialul care a consacrat-o, după 20 de ani! Foto: arhiva

Cunoscută publicului larg încă de la apariția în emisiunea „Vara Ispitelor”, Cosmina Păsărin traversează o nouă etapă profesională. Într-un interviu exclusiv, aceasta a vorbit despre revenirea în televiziune, felul în care a redescoperit-o pe Guvida după atâția ani, dar și despre întâlnirea cu actorii alături de care a făcut parte din distribuția serialului original.

Cosmina Păsărin, din nou în familia PRO TV. Cum a primit revenirea în televiziune

Întoarcerea la PRO TV are o semnificație specială pentru Cosmina Păsărin, mai ales că postul de televiziune a reprezentat o etapă importantă în evoluția sa profesională. Vedeta mărturisește că nu este prima experiență de acest fel, după ce, în 2021 și 2022, a prezentat emisiunea „Vorbește lumea”.

„M-am bucurat foarte tare, mai ales că PRO TV este o parte importantă din parcursul meu profesional. De fapt, aceasta nu este prima mea revenire în familia PRO TV după perioada de început. În 2021 și 2022 am avut ocazia să prezint Vorbește lumea, un alt proiect pe care l-am îndrăgit și care mi-a oferit ocazia să mă întorc în televiziune.”, a spus ea pentru Viva!.

De această dată, experiența are însă o altă încărcătură emoțională. Nu este vorba doar despre un nou proiect, ci despre întoarcerea într-o poveste din care a făcut parte în urmă cu peste 20 de ani.

„De această dată, revenirea are o încărcătură aparte, pentru că mă întorc la un personaj pe care l-am interpretat în urmă cu peste 20 de ani. E interesant să revii într-un univers pe care îl cunoști, dar să-l găsești într-o formulă nouă. În tot timpul acesta, televiziunea s-a schimbat, noi ne-am schimbat, iar „Băieți Buni: Pe Viață aduce împreună elemente familiare și multe noutăți. Pentru mine, relația cu PRO TV a avut mai multe capitole de-a lungul anilor și sunt încântată că acum se mai scrie unul”, adaugă ea.

Cum a aflat Cosmina Păsărin că o va interpreta din nou pe Guvida, după mai bine de 20 de ani

Propunerea de a reveni în serialul „Băieți Buni” a luat-o prin surprindere pe vedetă. Deși proiectul ocupă un loc important în amintirile sale profesionale, Cosmina Păsărin nu se aștepta să aibă ocazia să revină în pielea aceluiași personaj după atât de mult timp.

Momentul a fost cu atât mai emoționant cu cât vestea a venit chiar de la directoarea de casting, Domnica Cîrciumaru, la începutul acestui an.

„Să mă întorc în această poveste după mai bine de 20 de ani a fost o experiență foarte specială pentru mine. Este unul dintre acele lucruri pe care nu-ți imaginezi că o să le mai trăiești. În momentul în care termini un proiect, nu te gândești că vei primi după atâția ani un telefon și cineva îți va spune: personajul acesta se întoarce.”

Reacția inițială a fost un amestec de uimire, entuziasm și emoție, mai ales că „Băieți Buni” a rămas unul dintre proiectele preferate ale actriței.

„La începutul acestui an, m-a sunat Domnica Cîrciumaru, directoarea de casting, și am fost surprinsă, entuziasmată și foarte emoționată. „Băieți Buni” a fost dintotdeauna unul dintre proiectele mele preferate, așa că vestea că serialul revine și că personajul meu va face din nou parte din el a avut pentru mine o încărcătură aparte.”, mai spune ea.

Pe măsură ce discuțiile cu echipa de producție au avansat, curiozitatea vedetei a crescut. Cosmina Păsărin și-a dorit să afle cum a evoluat personajul său și ce transformări au avut loc în viața Guvidei în toți acești ani.

Cum s-a schimbat Guvida în două decenii. Provocarea pe care a întâmpinat-o actrița

Revenirea la un personaj interpretat cu atât de mult timp în urmă presupune mai mult decât simpla reamintire a unor replici sau a unor gesturi. Între timp, atât actrița, cât și personajul au trecut prin experiențe care le-au schimbat perspectiva asupra vieții.

Cosmina Păsărin spune că Guvida și-a păstrat personalitatea puternică, dar că anii și întâmplările prin care a trecut au contribuit la evoluția sa.

„Guvida s-a schimbat, evident, așa cum ne-am schimbat și noi în toți anii aceștia, dar și-a păstrat esența. Este în continuare curajoasă și capabilă să surprindă, însă experiențele prin care a trecut și-au pus amprenta asupra ei. Și de această dată, cred că cea mai mare provocare pentru mine a fost să intru în mintea unui personaj care vede lumea complet diferit față de mine.”

Actrița a fost interesată în special să descopere ce a rămas neschimbat din Guvida pe care publicul o cunoștea și ce elemente noi au apărut în personalitatea acesteia.

„Mi-a plăcut să descopăr cine este ea astăzi, ce a rămas din Guvida pe care o știam și ce s-a schimbat. Mi se pare interesant să ai ocazia să reîntâlnești un personaj după atât de mult timp, să-l descoperi într-o altă etapă a vieții lui, fiind tu însăți într-o altă etapă a vieții tale. Inevitabil, și eu vin acum cu altă experiență de viață și cu o altă perspectivă decât aveam atunci.”

Ce spune Cosmina Păsărin despre Cabral și Dragoș Bucur, foștii săi colegi din „Băieți Buni”

Un alt motiv de bucurie pentru Cosmina Păsărin a fost reîntâlnirea cu Cabral și Dragoș Bucur. Dacă în primul sezon al serialului personajele lor nu au avut prea multe ocazii să interacționeze direct, noua producție le oferă posibilitatea de a împărți mai multe scene.

Vedeta a vorbit cu apreciere despre cei doi actori și despre atmosfera de pe platourile de filmare, remarcând că personalitatea lor a rămas la fel de plăcută.

„În primul sezon „Băieți Buni”, personajele noastre nu au avut secvențe directe împreună. În sezonul actual ne intersectăm mai mult. Dragoș vine cu o energie foarte bună în fiecare scenă, iar Cabral este la fel de glumeț și simpatic cum îl știm.”

Revenirea Cosminei Păsărin în „Băieți Buni: Pe Viață” reprezintă, astfel, mai mult decât o nouă apariție pe micul ecran. Este o reîntâlnire cu un personaj care i-a marcat începuturile, cu o echipă alături de care a lucrat în trecut și cu o parte importantă din propriul său parcurs profesional.