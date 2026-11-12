Cum și-a împodobit Bogdan de la Ploiești casa de sărbători. Decorul care atrage toate privirile

Spiritul sărbătorilor de iarnă și-a făcut apariția mult mai devreme anul acesta în casa lui Bogdan de la Ploiești.

Crăciunul a venit mai devreme în casa lui Bogdan de la Ploiești Foto: tiktok

Cu doar câteva zile înainte de intrarea în Postul Crăciunului, celebrul manelist nu a mai avut răbdare și, împreună cu noua sa iubită, Vanessa, a trecut la decorarea impresionantului palat în care locuiesc.

Cum arată palatul lui Bogdan de la Ploiești: catifea vișinie, figurine luminoase și reni pe scări

Imaginile publicate de cântăreț atât din exteriorul, cât și din interiorul reședinței arată o transformare spectaculoasă, demnă de un decor de film, singurul element care mai lipsește fiind zăpada. În curte și pe fațada casei, Bogdan de la Ploiești a amplasat numeroase figurine luminoase care creează o atmosferă feerică încă de la intrare.

Niciun colț din interior nu a fost neglijat de cuplu. În zona bucătăriei, masa și scaunele au primit o înfățișare festivă, fiind îmbrăcate în catifea vișinie, o alegere elegantă și călduroasă. Un detaliu aparte care a atras imediat atenția urmăritorilor se regăsește pe scările care duc spre etaj: pe fiecare treaptă a fost așezat câte un ren decorativ, oferind un aer jucăuș și sofisticat întregii locuințe.

Dincolo de opulența decorațiunilor, Bogdan de la Ploiești a ținut să le explice urmăritorilor săi adevăratul motiv pentru care a adus Crăciunul mai devreme în căminul său. Pe fundalul imaginilor din locuință, artistul a lăsat un mesaj profund despre credință, bunătate și valoarea reală a familiei:

„Ne-am împodobit casa de sărbători mai devreme, dar nu să arătăm ce avem, ci să ne amintim cine am fost. Acasă înseamnă liniște, iubire și locul în care simt că Dumnezeu e lângă noi. Trăim într-o lume în care oamenii au uitat să mai fie oameni, ne grăbim să judecăm, să rănim, și uităm cât de simplu e să fim buni unii cu alții. Dumnezeu nu se uită la cât de frumoasă este casa ta, ci la cât de multă iubire este în ea”, a transmis Bogdan de la Ploiești.

1/6 Crăciunul a ajuns mai devreme în casa lui Bogdan de la Ploiești Foto: Tiktok

Carmen de la Sălciua i-a luat-o înainte: brad împodobit exclusiv cu globuri burgundy

Bogdan de la Ploiești nu este însă singurul nume din muzică furat de febra pregătirilor de iarnă. Carmen de la Sălciua i-a luat-o înainte manelistului, împodobindu-și bradul de Crăciun încă de ieri.

Deși în anii trecuți obișnuia să aștepte lăsarea Postului Crăciunului pentru acest ritual, artista a recunoscut că nerăbdarea a învins-o. Cântăreața a optat pentru un stil în pas cu cele mai noi tendințe ale acestui an, decorându-și pomul exclusiv cu globuri de culoare burgundy.