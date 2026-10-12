Bogdan de la Ploiești, incident pe aeroportul din Malaga. Revolta artistului: „Vă bateți joc de oameni!”

Bogdan de la Ploiești și iubita sa, Vanessa, s-au întors recent în România după o vacanță petrecută în Spania. Cei doi au călătorit cu avionul din Malaga, însă experiența din aeroport l-a nemulțumit profund pe artist, care a povestit totul pe rețelele de socializare.

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Ce probleme a întâmpinat Bogdan de la Ploiești

Manelistul a declarat pe Tiktok că el și alți pasageri au fost obligați să achite câte 80 de euro pentru cumpărăturile efectuate în aeroport, suma fiind percepută ca pentru un bagaj suplimentar. Situația l-a surprins cu atât mai mult cu cât, potrivit declarațiilor sale, toate persoanele din grup beneficiau de opțiunea Priority.

„Rușine Wizz Air! Sunt oameni care nu au intrat pentru că este prea plin avionul...E 2026 și tot vă bateți joc de oameni!”, a scris artistul în descrierea videoclipului.

Bogdan de la Ploiești a povestit că nu a fost singurul afectat de această situație. Potrivit acestuia, mai multe persoane s-au confruntat cu aceeași problemă, iar unele dintre ele nu ar fi avut suficienți bani pentru a achita taxa solicitată.

Artistul a mărturisit că a ales să ajute câteva femei aflate în dificultate, împrumutându-le bani pentru a putea continua călătoria.

„Am fost puși să plătim 80 de euro pentru câteva cumpărături din aeroport, ca pentru un bagaj în plus! Eram 11 persoane, toți cu Priority, dar personalul nu a acceptat nicio soluție. Câteva doamne au fost nevoite să se împrumute de la noi ca să poată plăti. Și credeți-mă, mi s-a rupt sufletul când am văzut!”, a transmis cântărețul pe TikTok.

Incidentul a avut loc la finalul escapadei petrecute de Bogdan de la Ploiești și Vanessa în Spania. Cei doi au publicat în ultimele zile mai multe imagini din vacanță, iar relația lor pare să meargă din ce în ce mai bine.

Parcursul profesional al lui Bogdan de la Ploiești

Bogdan de la Ploiești se numără printre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din muzica de petrecere și manele din România. În spatele succesului de astăzi se află însă o poveste de viață simplă, marcată de o copilărie fericită și de multe sacrificii.

Pe numele său real, Bogdan Marian Aldea, artistul s-a născut pe 25 mai 1996, în Ploiești. De-a lungul timpului, el a vorbit deschis despre anii copilăriei și despre sprijinul pe care l-a primit constant din partea părinților săi, pe care îi consideră esențiali în formarea sa.

„Mă mândresc din suflet cu faptul că fac parte din acea generație în care lucrurile stăteau diferit. Eu am crescut fără telefon, mă jucam de dimineață și până seara, ne jucam fotbal, «pititea», cu mingea, hoții și gardienii, alergam prin toate cartierele. Am avut o copilărie super și sunt foarte fericit când mă gândesc la treaba asta”, a povestit artistul.

Puțini știu că, înainte de a se dedica muzicii, Bogdan de la Ploiești a practicat fotbalul și lua în calcul o carieră în sport. În cele din urmă, a ales să urmeze drumul muzicii, decizie pe care nu o regretă nici astăzi.

Artistul spune că părinții i-au oferit o copilărie lipsită de griji și că îi este recunoscător pentru tot ceea ce au făcut pentru el.

„Copilăria mea, din fericire pentru mine, a fost una cu care mă pot mândri. Părinții mei mi-au oferit tot ce își poate dori un copil. Le mulțumesc din suflet pentru treaba asta. (...) Dumnezeu m-a înzestrat cu harul de a cânta, m-am transformat și am reușit să ajung cine sunt astăzi. Dacă nu aș fi cântat, aș fi jucat fotbal”, declara el.

Tariful cerut de Bogdan de la Ploiești pentru o petrecere privată

Într-un videoclip pe Tiktok, Bogdan de la Ploiești a vorbit sincer despre prețul pe care îl cere pentru a cânta la un eveniment privat. Artistul a explicat că suma depășește 10.000 de euro, justificând costurile prin echipa numeroasă care îl însoțește: producător, manager, o orchestră de cel puțin zece persoane, patru mașini, șoferi, bilete de avion și cazare.

​„Prețul meu este peste 10.000 de euro, dar este și justificat. În primul rând, eu am și producător, și manager și nu mai puțin de 10 persoane în orchestră, plus patru mașini, plus șofer, plus drumuri și așa mai departe… Bilete de avion, cazare, etc. Deci, să faci o petrecere cu Bogdan de la Ploiești e ceva tare și ceva wow”, a spus artistul pe TikTok.