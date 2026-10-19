 Daniel Buzdugan, mesaj emoționant după parastasul de 40 de zile al mamei sale. „Devenim orfani cu desăvârșire”
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Daniel Buzdugan, mesaj emoționant după parastasul de 40 de zile al mamei sale. „Devenim orfani cu desăvârșire”

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Mama lui Daniel Buzdugan s-a stins din viață pe 10 septembrie 2026, la vârsta de 91 de ani. Femeia avea o stare de sănătate fragilă, iar pierderea ei l-a afectat enorm pe omul de radio. Recent, acesta a participat la parastasul de 40 de zile și a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Daniel Buzdugan, la parastasul de 40 de zile al mamei sale.
Daniel Buzdugan, la parastasul de 40 de zile al mamei sale. Foto: Instagram/Facebook

Daniel Buzdugan, despre parastasul de 40 de zile organizat mamei sale 

Alături de fratele său mai mare, Mitică, Daniel Buzdugan s-a deplasat la Iași pentru a participa la parastasul de 40 de zile al mamei sale. Vedeta a mărturisit că nu îi este deloc ușor să își piardă ultimul părinte care îi mai rămăsese în viață și că absența mamei marchează o schimbare profundă în viața sa.

„Dragii mei, astăzi am participat, pe o ploaie destul de insistentă aici, la noi, la Iași, la parastasul mamei.

După 40 de zile de când nu mai sunt copilul nimănui, moartea ultimului părinte fiind cea care pune capăt, în mod oficial și definitiv, copilăriei, pot să vă spun cu durere că există viața de dinainte, când eram protejat de umbra mamei, și viața de după, când am sentimentul că sunt complet expus în fața timpului…

Indiferent că avem 30, 50 sau 60 de ani, atâta timp cât un părinte trăiește, păstrăm o «copilărie reziduală». Moartea celui de-al doilea părinte prăbușește acest refugiu. Devenim orfani cu desăvârșire”, începe mesajul publicat de acesta în mediul online.

Daniel Buzdugan își găsește alinarea în credință după pierderea mamei

În ciuda durerii și a emoțiilor puternice care îl încearcă, Daniel Buzdugan își păstrează credința și speranța că Dumnezeu îi va fi alături. Omul de radio a vorbit despre legătura sa cu divinitatea și despre convingerea că moartea nu reprezintă sfârșitul, mărturisind că își găsește alinarea în credința creștină.

„Dar, fiind creștin, cred în înviere și mă las în voia lui Dumnezeu, Hristos fiind Cel care spunea: «Oricine crede în Mine, chiar de va muri, va trăi»”, a transmis Daniel Buzdugan.

Mesajul emoționant transmis de Daniel Buzdugan în memoria părinților săi

Daniel Buzdugan a povestit și cum s-a desfășurat slujba de parastas, mărturisind că prezența părintelui Toma, duhovnicul părinților săi, a făcut ca momentul să fie unul deosebit. Chiar dacă vremea a fost mohorâtă, omul de radio a simțit o pace profundă, găsindu-și alinarea în gândul că părinții săi sunt din nou împreună.

„Am fost la mormântul celor mai scumpe ființe, părinții noștri, Ion și Maria, cei care ne-au dăruit viață mie și fratelui meu Dumitru (Mitică) și ne-au sădit în inimă credința în Dumnezeu.

Slujba de parastas a fost cu atât mai înălțătoare cu cât l-am avut alături pe părintele Toma, duhovnicul părinților noștri, un om care le-a cunoscut sufletul atât de bine. Chiar dacă a plouat rece și trist, am simțit o pace profundă, știind că ei sunt acum din nou împreună, în lumina lui Dumnezeu.

Veșnică pomenire, mami și tati! Dumnezeu să-i ierte și pe noi să ne miluiască! Nu vă vom uita niciodată! 

Mitică, fratele cel mare, și Daniel”

„S-a împlinit fix o lună fără tine, mămica mea...”

Daniel Buzdugan traversează o perioadă extrem de grea după pierderea mamei sale. La o lună de când aceasta s-a stins din viață, omul de radio a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a mărturisit că încă îi este greu să accepte despărțirea de cea care i-a dat viață. Chiar dacă dorul este apăsător, credința îi oferă alinare, iar Daniel Buzdugan spune că simte în suflet „o pace sfântă”.

„Azi, 10 octombrie, s-a împlinit fix o lună fără tine, mămica mea...

Îmi este foarte dor și nu m-am obișnuit cu ideea că ai plecat, dar am în suflet o pace sfântă. Credința în Înviere îmi dă nădejdea că despărțirea noastră este doar temporară și că Dumnezeu te ține acum la pieptul Său, în iubire și lumină.

Sunt sigur că de acolo, de sus, din Ceruri, ai început o nouă misiune pentru noi, cei rămași aici: ne ești înger păzitor.”

Daniel Buzdugan, veșnic recunoscător mamei sale, Maria

În mesajul său, omul de radio i-a mulțumit mamei pentru toate lucrurile pe care l-a învățat de-a lungul vieții și pentru dragostea care continuă să îl însoțească, chiar și după plecarea ei. Daniel Buzdugan a transmis că o va păstra mereu în suflet și în rugăciuni, adresându-le totodată celor care îl urmăresc rugămintea de a o pomeni pe Maria în rugăciunile lor.

„Îți mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat și pentru dragostea ta, care continuă să mă ghideze. Rămâi veșnic în rugăciunile și în inima mea, mămica mea dragă! Veșnica ta pomenire! Dumnezeu să te ierte!

Pomeniți-o, vă rog frumos, în rugăciune, toți cei care doriți, pe adormita roabă a lui Dumnezeu Maria.

Vă mulțumesc!

Să ne rugăm unii pentru alții, chiar dacă nu ne cunoaștem.”

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