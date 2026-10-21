 Georgiana Lobonț, în război cu fanii! Disputa neașteptată care s-a mutat direct la tribunal: „Ne duceți cu preșul”
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Georgiana Lobonț, în război cu fanii! Disputa neașteptată care s-a mutat direct la tribunal: „Ne duceți cu preșul”

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Georgiana Lobonț a ajuns în mijlocul unui conflict aprins după anularea bruscă a seriei de concerte „S-a rupt lanțul de iubire”, evenimente programate să aibă loc în mai multe orașe din România la începutul anului 2026.

Scandal monstru pentru Georgiana Lobonț
Scandal monstru pentru Georgiana Lobonț Foto: instagram

Sute de fani care achiziționaseră bilete s-au trezit în fața faptului împlinit, fără spectacole și fără banii restituiți, iar acuzațiile au început să curgă în avalanșă. Văzându-și numele asociat cu blocajul financiar, interpreta de muzică de petrecere a decis să își caute dreptatea în fața magistraților.

„Ne duceți cu preșul!” Mesajul care a aruncat vina pe Georgiana Lobonț și furia cumpărătorilor

Conflictul a izbucnit în februarie 2026, chiar înainte de debutul turneului. Potrivit documentelor depuse la dosar, organizatorul spectacolelor, MCA Consulting Finance SRL, ar fi decis pe 9 februarie 2026 că proiectul nu mai era sustenabil din punct de vedere financiar.

Georgiana Lobonț susține ferm că nu a avut niciun rol în decizia de anulare, însă adevărata criză a început în momentul în care spectatorii au cerut rambursarea sumelor plătite.

Situația a explodat după ce platforma de ticketing Ticketstore le-ar fi transmis clienților mesaje prin care responsabilitatea pentru nerestituirea banilor era pusă direct pe umerii artistei: „Organizatorul (S.C. MCA CONSULTING FINANCE S.R.L.) nu a returnat încasările, se pare că blocajul este datorat doamnei Lobonț, care a încasat de la organizator”, potrivit cancan.ro.

Artista a respins categoric aceste acuzații, subliniind în fața judecătorilor că informațiile sunt false, că nu a încasat banii respectivi de la organizator și că nu avea un contract direct cu firma respectivă, colaborarea fiind intermediată de o altă societate.

Un spectator a cerut recuperarea sumei de 1.290 de lei, în timp ce un altul a răbufnit: „De ce dați vina unii pe alții..ne duceți cu preșul..minciuni după minciuni”. Au apărut și amenințări cu expunerea cazului pe posturile de televiziune, moment în care imaginea publică a vedetei a suferit o lovitură dură.

Ordonanță președințială pentru salvarea reputației: dosarul a fost declinat către Tribunalul Ilfov

Pentru a opri prejudiciul de imagine, Georgiana Lobonț a trecut la acțiuni concrete în justiție. Cântăreața a chemat în judecată societatea care operează platforma Ticketstore, solicitând prin intermediul unei ordonanțe președințiale o măsură de urgență: interzicerea transmiterii oricăror mesaje care sugerează că ea ar fi vinovată pentru anularea reprezentațiilor sau pentru blocarea banilor, până la încheierea procesului de fond.

În motivarea cererii, artista a subliniat că „imaginea unui artist se construiește în ani de muncă”, dar poate fi distrusă într-o clipă prin afirmații defăimătoare răspândite către public.

Dosarul a fost înregistrat inițial pe rolul Judecătoriei Cornetu. La termenul din 9 iulie 2026, magistrații nu au intrat în fondul problemei pentru a stabili vinovăția vreunei părți, ci au invocat lipsa de competență materială a instanței, dispunând declinarea cauzei către Tribunalul Ilfov, unde războiul dintre artistă și distribuitorul de bilete își va consuma următorul episod.

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