Larisa Iordache, sinceră despre provocările vieții de mamă! Cum s-a schimbat relația cu soțul ei după venirea pe lume a fiicei lor

Viața Larisei Iordache și a soțului său, Cristian, s-a schimbat considerabil după venirea pe lume a fiicei lor, Amira, în vârstă de un an și opt luni. Fosta gimnastă a vorbit deschis despre provocările pe care le întâmpină în această perioadă, dar și despre dorința de a se bucura cât mai mult de fiecare etapă din viața micuței.

Larisa Iordache și familia ei. Foto: click.ro

Larisa Iordache, dezvăluiri din viața de familie

Deși încearcă să țină pasul cu toate responsabilitățile, Larisa recunoaște că oboseala își spune uneori cuvântul. Din acest motiv, ea și soțul său iau în calcul o pauză de la proiectele profesionale, pentru a se concentra asupra familiei și asupra creșterii fiicei lor.

„Mă simt bine. Puțin obosită, pot spune, dar încerc să fac față tuturor provocărilor. Momentan, cred că luăm o pauză de la proiecte, măcar o lună, o lună și jumătate, dar ne mai gândim.

Soțul meu este în alertă totală, își dorește, la figurat vorbind, să facă foarte multe lucruri, dar eu îmi doresc să mă bucur alături de el, împreună cu fetița noastră, de ceea ce trăiește ea, de creșterea ei, pentru că mă gândesc cu stupoare cât de repede crește. Acum are un an și opt luni și mă gândesc cu mare drag la perioada în care era micuță, bebeluș, și îmi este atât de dor de ea”, a spus ea, potrivit cancan.ro.

Larisa Iordache, despre primele luni în rolul de mamă

Chiar dacă, între timp, s-a obișnuit cu noul rol, fosta gimnastă recunoaște că începutul nu a fost lipsit de provocări. Prima lună după naștere a fost o perioadă în care a învățat să aibă mai multă încredere în propriile instincte și să aleagă sfaturile care i se potriveau cel mai bine ei și copilului său.

Larisa a explicat că, deși a primit îndrumări din mai multe direcții, a înțeles că este important să își asculte instinctul matern și să găsească propriul mod de a-și crește fiica.

„Cred că în prima lună după ce am devenit mamă mi-am dat seama că trebuie să mă iau după instinctul meu, să fac ceea ce simt și să ascult și sfaturi, dar să le pun în practică doar dacă mă ajută pe mine personal și, desigur, pe copilul meu.”

Cât de mult a ajutat-o Cristian în creșterea fiicei lor

Un rol important în adaptarea la viața de familie l-a avut și Cristian, soțul Larisei Iordache. Fosta sportivă a vorbit cu apreciere despre implicarea acestuia și a mărturisit că sprijinul primit a ajutat-o să se simtă liniștită și să găsească timp și pentru propriile nevoi.

Cei doi au învățat să funcționeze ca o echipă, împărțind responsabilitățile și încercând să păstreze un echilibru între creșterea fiicei lor și timpul dedicat relației de cuplu.

„Însă, avându-l pe Cristian alături de mine, ceea ce m-a făcut să mă simt liniștită și împăcată, și implicându-se 100%, el m-a ajutat foarte mult. Îl apreciez foarte tare pentru că am avut timp și pentru mine. Și cred că asta ne-a ajutat foarte mult: echipa pe care noi am format-o pentru a o crește împreună și pentru a ne prioritiza cumva și pe noi înșine.”

Larisa Iordache: „Ne dorim o familie numeroasă”

Într-un interviu acordat publicației Click!, Larisa Iordache a vorbit și despre posibilitatea de a deveni din nou mamă. Fosta gimnastă a mărturisit că își dorește o familie numeroasă alături de soțul său, Cristian, însă consideră că, pentru moment, este mai bine să mai aștepte. Cei doi au în plan să își îndeplinească anumite obiective personale și profesionale înainte de a face un nou pas important în viața de familie.

„Ne dorim o familie numeroasă, desigur, dar Dumnezeu îți dă atât cât poți duce. Consider că, momentan, trebuie să mai așteptăm puțin. Mai avem câteva planuri pe partea personală și profesională pe care trebuie să le împlinim. Iar când va veni… Doamne ajută! Noi suntem cu brațele deschise și ne vom bucura”, a mai completat Larisa Iordache exclusiv pentru Click!