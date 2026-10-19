 Larisa Iordache, o nouă provocare la PRO TV! Ce va face?
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Larisa Iordache, o nouă provocare la PRO TV! Ce va face?

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Larisa Iordache face un nou pas în cariera sa și se alătură echipei PRO TV. Fosta mare gimnastă a României va putea fi urmărită într-un rol inedit, cel de comentator sportiv, cu ocazia Campionatelor Mondiale de Gimnastică Artistică de la Rotterdam, competiție transmisă în direct pe PRO Arena și VOYO în perioada 20-25 octombrie.

Larisa iordache captura antena1 jpg
Foto: captură tv

Cu ce se va ocupa Larisa Iordache la ProTv

După o carieră impresionantă construită prin muncă, sacrificii și performanțe internaționale, Larisa Iordache va aduce telespectatorilor o perspectivă din interiorul gimnasticii de performanță. Experiența acumulată de-a lungul anilor îi va permite să explice detaliile tehnice ale exercițiilor și provocările cu care se confruntă sportivii în marile competiții, potrivit Libertatea.

Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică reunesc cei mai valoroși sportivi ai momentului, iar fanii acestui sport vor putea urmări competiția alături de comentariile uneia dintre cele mai apreciate gimnaste din istoria României.

Larisa Iordache va analiza evoluțiile concurenților și va oferi explicații despre dificultatea exercițiilor, emoțiile competiției și detaliile care pot face diferența între podium și o clasare în afara medaliilor.

Mărturisirile fostei gimnaste despre acest nou capitol

Sportiva a mărturisit că privește cu emoție această nouă experiență profesională și că este încântată să trăiască întrecerea dintr-o perspectivă diferită.

„Am trăit gimnastica din interior, atât în sala de antrenament, cât și pe podiumul marilor competiții. Știu ce înseamnă emoțiile dinaintea unui concurs, presiunea unui moment important, orele nesfârșite de muncă și, mai ales, dorința unui sportiv de a demonstra că poate. De multe ori, cea mai mare presiune nu vine din exterior, ci chiar din propriile așteptări.

De această dată, voi trăi Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică dintr-o perspectivă diferită, cea de comentator. Este o nouă provocare pentru mine, pe care o primesc cu emoție, bucurie și multă responsabilitate”, a declarat Larisa Iordache.

Programul finalelor de la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică

Competiția de la Rotterdam se desfășoară între 20 și 25 octombrie și include finale pe echipe, la individual compus și pe aparate. Unul dintre cele mai importante momente va fi finala feminină pe echipe, unde sunt puse în joc și trei calificări olimpice.

Programul finalelor este următorul:

  • 20 octombrie, ora 20:00 - finala masculină pe echipe;
  • 21 octombrie, ora 20:00 - finala feminină pe echipe;
  • 22 octombrie, ora 20:30 - finala masculină la individual compus;
  • 23 octombrie, ora 20:30 - finala feminină la individual compus;
  • 24 octombrie, ora 15:00 - finale masculine la sol, cal cu mânere și inele, respectiv finale feminine la sărituri și paralele inegale;
  • 25 octombrie, ora 15:00 - finale masculine la sărituri, paralele și bară fixă, respectiv finale feminine la bârnă și sol.

Nu este singura gimnastă care va apărea pe micile ecrane

Nadia Comăneci se pregătește pentru o nouă provocare profesională, după ce a acceptat să facă parte din juriul emisiunii „Românii au talent”. Considerată una dintre cele mai importante personalități din istoria sportului românesc, fosta mare gimnastă va analiza și va evalua concurenții alături de Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete în sezonul 17 al show-ului de la PRO TV.

Românii o apreciază pe „Zeița de la Montreal” și o consideră un adevărat exemplu de perseverență, disciplină și performanță, iar venirea ei în emisiunea de talente reprezintă o decizie luată din dorința de a oferi publicului un conținut mult mai variat. 

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