Momente de groază pentru Andi Moisescu în fața camerelor de filmat! Ce a pățit prezentatorul Pro TV într-o noapte de Revelion

Andi Moisescu este unul dintre cele mai cunoscute nume din televiziunea românească, iar de-a lungul anilor a reușit să își construiască o carieră de succes atât în fața camerelor de filmat, cât și în spatele pupitrului de DJ. Recent, vedeta Pro TV a revenit pe micile ecrane după o pauză și a vorbit despre planurile pentru perioada sărbătorilor de iarnă, dar și despre modul în care își împarte timpul între televiziune și pasiunea pentru muzică.

Pățania trăită de Andi Moisescu Foto: Facebook

Prezentatorul a dezvăluit că va petrece Crăciunul acasă, alături de cei dragi, însă de Revelion va fi la muncă.

De altfel, nu este pentru prima dată când Andi Moisescu își petrece noaptea dintre ani lucrând. În ultimii ani, acesta a fost prezent la evenimente unde a pus muzică, activitatea de DJ devenind între timp un job în toată regula.

Andi Moisescu va petrece Crăciunul acasă, dar de Revelion va lucra

Vedeta a povestit că, deși a luat o pauză în luna octombrie, a revenit la evenimentele muzicale începând din noiembrie. Andi Moisescu spune că activitatea de DJ nu mai este doar o pasiune pe care o practică ocazional, ci a devenit o parte importantă din viața sa profesională.

„Să fiu DJ a devenit și un job full-time, cum ar veni. Nu mai e din când în când, e full-time job. Doar că am pus eu o pauză în octombrie. Am făcut o singură excepție în prima duminică din octombrie, pentru că am promis cuiva... Dar în rest, toată luna octombrie am fost în pauză. Dar reiau din noiembrie”.

„În primii ani de PRO TV se făcea Revelionul live, nu era produs cum e acum”

Cât despre sărbătorile de iarnă, prezentatorul a dezvăluit că va rămâne acasă de Crăciun, însă Revelionul îl va prinde, cel mai probabil, tot la muncă. Acesta a rememorat și începuturile sale la Pro TV, când petrecerea dintre ani însemna ore întregi de transmisiuni în direct.

„De Crăciun o să stau acasă, dar de Revelion lucrez. Să știi că am mai lucrat de Revelion. De ultimele revelioane am lucrat. Am pus muzică de Revelion în ultimii, nu știu, cinci ani. Bine, eu am avut doar o pauză de câțiva ani în care n-am muncit de Revelion. Pentru că nu știu dacă-ți mai amintești, dar în primii ani de PRO TV se făcea Revelionul live, nu era produs cum e acum. Și n-am fost niciodată liber. Adică din clipa în care am intrat în PRO TV, din iarna anului 1996 spre 1997, că atunci am început, de atunci am tot fost de serviciu de Revelion.

Îmi aduc aminte când a fost anul 2000 și toată lumea spunea de «Revelionul Mileniului», chiar am fost de serviciu în noaptea de Revelion din studioul de știri. Preluam revelioanele din alte țări: «Uite, a venit miezul nopții acolo, a venit miezul nopții acolo...». Până dimineața, nu știu, am ieșit la ora 7 dimineața sau ceva de genul acesta”, a afirmat Andi Moisescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Amintiri de la Revelioanele din trecut. Ce moment nu a uitat prezentatorul Pro TV

Andi Moisescu a rememorat și câteva dintre cele mai amuzante, dar și dificile momente petrecute în noaptea dintre ani. Prezentatorul și-a amintit de Revelioanele organizate în aer liber, când avea de făcut extrageri pentru telespectatori, în condiții de temperaturi extrem de scăzute. Una dintre experiențele care i-au rămas întipărite în minte a fost cea în care a ajuns în direct cu mâinile atât de înghețate, încât abia mai putea să le miște.

„Erau fun alea, să știi. Pe de-o parte erau distractive, pe de altă parte nu erau distractive... Nu știu dacă-ți mai amintești, dar se făceau niște extrageri la miezul nopții în care noi dădeam un miliard de lei și așa mai departe... Cum era în leii de atunci. Și eu făceam extragerile în noaptea de Revelion. Și îmi aduc aminte, pentru că erau cadre și trebuia să arăți bine, eram foarte sumar îmbrăcat. Și îmi aduc aminte de niște ierni din astea năprasnice, în care eram doar cu un sacou și cu o cămașă, niște pantaloni pe mine, cu mâinile goale... Și eram trimis la cadru cu 10-15 minute înainte. Și în clipa în care s-a dat în direct, n-am putut să mișc palmele...

Eu eram în niște munți de plicuri, trimiteau oamenii plicuri și trebuia extras un plic care era câștigător. Dar erau la plicuri... Și eram pe ele! Și îmi aduc aminte că am venit în direct, am intrat, am zis eu nu știu... Și extragerea... Când am băgat mâna, mi-am dat seama că mâinile mi-au înghețat atât de tare că nu mai puteam să fac nimic cu ele. Și atunci ce am făcut: am lăsat microfonul și am luat... ca foca am făcut! Și am făcut așa ca foca până a rămas unul sigur. Deci am fost ceva... Asta e ultima mea amintire de la un Revelion de ăsta din Piață.

În rest, când erau concerte și chestii de-astea, erau frumoase. La vremea respectivă eram... Eu m-am oprit când am început televiziunea din pus muzică, pentru că era atât de diferită meseria asta pentru mine față de ce făcusem până atunci, că a trebuit să mă opresc din tot, ca să o învăț pe asta. Și drept urmare, nu puneam muzică atunci, prezentam, eram MC la Revelion. Alea erau frumoase, eram cu artiștii, toți împreună, stăteam în backstage și urcam pe scenă doar când îi prezentam pe ei. Nu era greu! Dar aia cu extragerea... Aia îmi aduc aminte că aveam mâinile complet bocnă, deci nu s-a mai putut face nimic”, a încheiat Andi Moisescu interviul pentru Libertatea.