Nicoleta Nucă a slăbit 10 kilograme și a ajuns la 49,5 kg. Cum arată acum artista: „Am slăbit mâncând tot ce se poate”

Nicoleta Nucă a trecut printr-o schimbare spectaculoasă în ultimele luni. Artista, în vârstă de 32 de ani, a slăbit aproximativ 10 kilograme după ce și-a schimbat alimentația și a fost mai atentă la stilul său de viață. Deși inițial își propusese să ajungă la 52-53 de kilograme, cântăreața a continuat procesul după ce a văzut că rezultatele au început să apară.

Nicoleta Nucă a slăbit 10 kilograme Foto: arhiva Click!

Nicoleta Nucă a dezvăluit că, în prezent, cântărește 49,5 kilograme și spune că este mulțumită de transformarea prin care a trecut. Artista recunoaște că a pierdut și o parte din masa musculară, motiv pentru care următorul său obiectiv este să lucreze mai intens la acest capitol.

„Sunt ceva kilograme la activ pe care le-am părăsit sau, de fapt, ele m-au părăsit pe mine. Îmi place această relație cu aceste kilograme care m-au părăsit. În general, nu sunt de acord cu părăsirea, adică n-am fost părăsită, dar cu kilogramele n-am nicio problemă. Am slăbit cam 10 kilograme. Eram multe acolo...

Cu siguranță am mai pierdut și din masa musculară, de aceea par atât de multe. Acum mă apuc de treabă mai intens și pun masa musculară la loc”, a declarat Nicoleta Nucă, pentru Spynews.ro.

Cum a ajuns Nicoleta Nucă la 49,5 kilograme

Artista a povestit că, la început, nu și-a stabilit un obiectiv foarte strict și își dorea să ajungă undeva la 52-53 de kilograme. Pe măsură ce a observat că eforturile sale dau rezultate, Nicoleta Nucă a prins și mai multă ambiție.

„A fost o intenție clară. A plecat de la intenție și dorință, după care, când am văzut că a început să-mi și iasă ce mi-am propus, mi-a plăcut procesul și m-am ținut de treabă. Asta mi-a pus ambiția să mă țin. Nu mi-am pus în plan un număr anume de kilograme.

Aveam aproape 60 de kilograme și încercam în capul meu, ca target, un 52-53 de kilograme. Când am văzut că lucrurile s-au mișcat până la targetul meu, am zis: Bă, dar ce-ar fi să...? Ieri dimineață m-am cântărit și aveam 49,5 kilograme”, a mai declarat cântăreața.

Ce a mâncat artista în perioada în care a slăbit

Nicoleta Nucă spune că schimbarea nu a venit peste noapte și că a fost atentă atât la alimentație, cât și la activitatea fizică. Artista nu susține că procesul a fost unul simplu și spune că a făcut alegeri alimentare mai echilibrate.

Un avantaj, după cum povestește chiar ea, a fost faptul că perioada în care și-a schimbat alimentația a coincis cu lunile de vară. Căldura i-a redus pofta de mâncare și a făcut-o să aleagă mai des alimente proaspete și ușoare.

„Clar nu o să încep să zic: Vai, Doamne, mi-a fost atât de simplu și am slăbit mâncând tot ce se poate. Pe lângă sport, am încercat să fiu extrem de atentă la alimente, la alimentație în general. Am avut avantajul că s-a nimerit să fie vară.

Vara nu mai ai atât de multă poftă de mâncare și nu te mai trage la mâncăruri de confort, cum e iarna când îți vine să mănânci sărmaluțe sau chestii cu mai multă grăsime. Vara vrei să mănânci chestii mai fresh. Am mâncat extrem de multe legume. Am avut în grădină roșii de nu mai știam ce să fac cu ele. Am mâncat până mi-a dat sângele pe nas!”, a încheiat interpreta.