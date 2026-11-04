 Puya, întrerupt de tatăl său în timpul unei sesiuni cu B.U.G. Mafia. Ce s-a întâmplat când a auzit ordinul lui Nea Puiu: „Mă feream să pun piese de față cu ei”
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Puya, întrerupt de tatăl său în timpul unei sesiuni cu B.U.G. Mafia. Ce s-a întâmplat când a auzit ordinul lui Nea Puiu: „Mă feream să pun piese de față cu ei”

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Una dintre cele mai mari legende ale hip-hop-ului românesc ascunde în spate episoade spumoase din perioada de început, când autoritatea părintească bătea până și cele mai importante sesiuni de înregistrări din industrie.

Puya a dat cărțile pe față despre o întâmplare din tinerețe
Puya a dat cărțile pe față despre o întâmplare din tinerețe Foto: Instagram

Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, artistul a povestit cu mult umor momentul în care tatăl său, Nea Puiu, a pus punct sesiunii nocturne cu trupa din Pantelimon, dar și cum încerca ani la rând să își mascheze piesele pentru a nu fi auzit de familie.

Ordinul scurt al lui Nea Puiu în studio: „Treci acasă imediat!”

Întâmplarea a avut loc la prima mare colaborare a rapperului cu membrii trupei B.U.G. Mafia, pentru înregistrarea piesei cult „Până când moartea ne va despărți”. Deși băieții din studio lucrau de zor la căderea nopții, tânărul Puya a realizat că orarul său se prelungea periculos de mult, așa că a încercat să anunțe acasă că va întârzia.

„Fusesem invitat prima oară în studio să înregistrez pe piesa «Până când moartea ne va despărți» și băieții trăgeau seara. Și l-am sunat pe tata să-i spun că o să întârzii, și tata zice: «Vino imediat acasă, treci acasă imediat!». Zic: domnule, sunt aici... lipeam telefonul de ureche. Și Nea Puiu a pus capăt acestei înregistrări, că a trebuit să mă duc acasă. Și am înregistrat a doua zi”, a rememorat Puya râzând. 

Pus în fața unei situații pe care nu știa cum să o explice pe înțelesul generației părinților săi, artistul a ales calea sigură a ascultării, plecând de la studio pentru a nu stârni un scandal în familie.

Cum se ferea Puya să asculte propriile melodii alături de părinți

Deși a devenit rapid o voce marcantă a cartierului și a generației sale, Puya a recunoscut că acasă lucrurile stăteau complet diferit. Din respect și din teama reacțiilor pe care le-ar fi putut declanșa limbajul necenzurat din piesele de hip-hop, artistul a evitat constant să asculte propria muzică în preajma familiei.

„Eu încercam să mă feresc să pun piese de față cu ei”, a dezvăluit artistul, convins totuși că versurile și melodiile sale au ajuns până la urmă la urechile părinților săi fără ca aceștia să îi dea de înțeles în mod direct. Constrângerile și discreția din anii adolescenței nu au împiedicat însă colaborarea să devină un reper istoric, vocea sa fiind imprimată pe bandă a doua zi, imediat după ce ordinul părinților a fost respectat cu sfințenie.

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