 Persoana apropiată care l-a păgubit pe Puya: „Nu prea îi plăceau calculele”. Ce spune artistul despre retragerea din muzică
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

VideoPersoana apropiată care l-a păgubit pe Puya: „Nu prea îi plăceau calculele”. Ce spune artistul despre retragerea din muzică

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În spatele succesului se ascund uneori povești despre încredere, dezamăgiri și rupturi neașteptate. Puya a vorbit despre un om care i-a fost alături ani la rând, dar de care s-a despărțit în condiții deloc amiabile. Totodată, rapperul a vorbit despre viitorul său în muzică și a explicat în ce condiții ar putea renunța la cariera care l-a consacrat.

Persoana apropiată care l-a păgubit pe Puya
Persoana apropiată care l-a păgubit pe Puya Foto: captură video

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, „Sosurile lui Măruță”, Puya a răspuns fără ocolișuri întrebărilor despre momentele dificile din carieră, dar și despre oamenii care i-au fost alături de-a lungul timpului. Artistul a mărturisit că nu a privit niciodată succesul ca pe o certitudine și că această mentalitate l-a ajutat să își păstreze libertatea de a face muzică în propriul stil.

Ce spune Puya despre retragerea din muzică

Deși se bucură de o carieră îndelungată, Puya știe că popularitatea nu este garantată pentru totdeauna. Rapperul a explicat că evoluția unui artist presupune atât perioade de succes, cât și momente în care lucrurile nu merg conform așteptărilor.

„Eu tot timpul am fost pregătit pentru insucces. Nu mi-am dorit niciodată cu tot dinadinsul chestia asta și poate asta mi-a dat și o anumită libertate să fiu așa cum vreau. Lumea vede doar sfârșitul, vede doar ce am lansat, dar nu știe ce s-a întâmplat cu un an, doi, trei în urmă. Te trezești că te întreabă: «Bă, da' nu mai scoți și tu ceva?». Toți văd sfârșitul. Dar, în orice carieră, asta pot să o spun cu siguranță și la artiștii internaționali, carierele sunt așa, sinusoidale.”, a spus Puya.

Artistul a vorbit și despre momentul în care ar putea decide să pună capăt activității sale muzicale. Acesta consideră că retragerea ar trebui să vină atunci când publicul nu mai este interesat de ceea ce are de oferit, nu înainte.

„Mai bine pui tu punct decât să pună alții. În momentul în care lumea o să caște și o să se uite în telefon, cu siguranță ăla o să fie sfârșitul. Cât timp se uită la mine și îmi cântă piesele, o să continui. Mie îmi face plăcere să-mi aud vocea. În primul rând, mă duc pentru mine, nu pentru ei”.

Fostul manager, omul care l-ar fi păgubit pe artist

În cadrul aceleiași discuții, Puya a primit o întrebare directă despre persoana din echipa sa în care a avut încredere, dar care l-a păgubit. Răspunsul artistului a fost fără echivoc: fostul său manager, Dorian Enache, alături de care a colaborat din 2009 până în jurul anului 2017.

Rapperul a recunoscut că a avut multe de învățat de la acesta și că fostul colaborator a avut un rol important în cariera sa, însă relația lor profesională s-a încheiat într-un mod neplăcut.

„Fostul meu manager, Dorian Enache. Am și învățat multe de la el, dar a avut acest defect. Nu prea îi plăceau calculele. Ne-am despărțit nu chiar amiabil, dar... Habar nu am ce mai face și nici nu mă interesează. Sper să fie bine și să fie milionar. Eu nu știu diferența dintre manager și impresar. A fost omul cu care am lucrat din 2009 până prin 2017. El a ales multe din piesele astea single (...). Era foarte bun în meseria asta, doar că s-a terminat prost. Nu trebuia să se termine așa”, a mai spus Puya.

Deși despărțirea nu a fost una amiabilă, artistul a recunoscut meritele fostului său manager, despre care spune că a contribuit la alegerea unor piese importante din repertoriul său. Puya nu a ascuns însă faptul că finalul colaborării l-a dezamăgit.

În ceea ce privește retragerea din muzică, rapperul nu pare pregătit să renunțe atât timp cât publicul continuă să îi asculte piesele și să îi cânte versurile la concerte.

Ghid de cumpărături

banner banner lautari jpg
#Exclusiv Click!
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!” Vedete românești
horoscop octombrie webp
Horoscop 10-17 octombrie. Taurii au o perioadă cu multe discuții, drumuri și vești, Scorpionii își pot îndeplini o dorință mai veche Horoscop
image
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care blochează traficul adevarul.ro
image
Caz extrem de infestare cu ploșnițe. „Cel mai grav caz din cariera mea”, spune un specialist cu 38 de ani de experiență adevarul.ro

Parteneri

image
Echipa de start a FCSB cu Oțelul. Cum joacă Reghecampf la primul meci de la revenire. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Aproape 30°C în octombrie într-o zonă din România. De săptămâna viitoare, temperaturile scad şi vin ploile observatornews.ro
image
A cumpărat o poșetă dintr-un second-hand cu 1,5 dolari. După câțiva ani a aflat că valorează 35.000 de dolari www.antena3.ro
image
Decizia anului. Trump deschide piața americană pentru motorina rusească, după o discuție cu Putin. „Prețurile vor scădea spectaculos în toată lumea”. Zelenski acuză Washingtonul că finanțează indirect războiul Rusiei: „Un cadou de ziua lui Putin” www.gandul.ro
image
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o” www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce studii are românul care a ajuns de la muncitor necalificat pe şantier la o avere de zeci de milioane de euro as.ro
image
Radarul Poliției funcționează pe ploaie, ceață sau întuneric? Când este valabilă viteza înregistrată playtech.ro
image
Dosar penal pentru antrenorul-agresor din Vaslui! „Urmează să fie efectuate cercetări”. Update www.fanatik.ro
image
S-a aflat cauza morții lui Alexandru Andrei Chelmu, fiul lui Sorin Chelmu. Totul a pornit de la o durere de cap www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Pescuitul cu cormorani: istoria unei tradiții care pare desprinsă dintr-o legendă historia.ro
robert iosifescu captura video jpg
#Vocea Romaniei
VideoRobert Iosifescu i-a cucerit pe toți antrenorii de la „Vocea României”. Horia Brenciu, declarație neașteptată: „Vocea pe care am așteptat-o de 14 ani” PrimeTime
image png
Scandal la Insula Iubirii! Armina Andrei a fugit din zona permisă și a răbufnit în fața ispitei: „Nu mă face să te înjur, pleacă de aici!” PrimeTime
Filmul care a cucerit topul Netflix, foto Shutterstock jpg
VideoPovestea care atrage toate privirile pe Netflix! Un actor celebru, în centrul unui thriller plin de suspans PrimeTime
cheloo si mihai ban
#Asia Express
VideoScandal după eliminarea lui Cheloo de la „Asia Express”! Ce nemulțumire au telespectatorii PrimeTime
aluziva facebook jpg
VideoAluziva, victima unui incident sexual în trafic. Revolta activistei: „Puteam să fiu cu copiii în mașină” PrimeTime
Cheloo Mihai Ban foto Antena1 jpg
Ce bani ar fi primit Cheloo pentru participarea la Asia Express. Eliminat după ce a concurat în cinci etape PrimeTime
Revelionul cel neBUN Mioara Velicu jpg
Mioara Velicu, despre marele regret al vieții sale: „Mi-a fost rușine de lume” PrimeTime
mirela retegan si maya jpg
#Asia Express
La un pas de eliminare. Momente de panică pentru fiica Mirelei Retegan la Asia Express. „Refuz să cred” PrimeTime
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net