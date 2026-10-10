Persoana apropiată care l-a păgubit pe Puya: „Nu prea îi plăceau calculele”. Ce spune artistul despre retragerea din muzică

În spatele succesului se ascund uneori povești despre încredere, dezamăgiri și rupturi neașteptate. Puya a vorbit despre un om care i-a fost alături ani la rând, dar de care s-a despărțit în condiții deloc amiabile. Totodată, rapperul a vorbit despre viitorul său în muzică și a explicat în ce condiții ar putea renunța la cariera care l-a consacrat.

Persoana apropiată care l-a păgubit pe Puya Foto: captură video

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, „Sosurile lui Măruță”, Puya a răspuns fără ocolișuri întrebărilor despre momentele dificile din carieră, dar și despre oamenii care i-au fost alături de-a lungul timpului. Artistul a mărturisit că nu a privit niciodată succesul ca pe o certitudine și că această mentalitate l-a ajutat să își păstreze libertatea de a face muzică în propriul stil.

Ce spune Puya despre retragerea din muzică

Deși se bucură de o carieră îndelungată, Puya știe că popularitatea nu este garantată pentru totdeauna. Rapperul a explicat că evoluția unui artist presupune atât perioade de succes, cât și momente în care lucrurile nu merg conform așteptărilor.

„Eu tot timpul am fost pregătit pentru insucces. Nu mi-am dorit niciodată cu tot dinadinsul chestia asta și poate asta mi-a dat și o anumită libertate să fiu așa cum vreau. Lumea vede doar sfârșitul, vede doar ce am lansat, dar nu știe ce s-a întâmplat cu un an, doi, trei în urmă. Te trezești că te întreabă: «Bă, da' nu mai scoți și tu ceva?». Toți văd sfârșitul. Dar, în orice carieră, asta pot să o spun cu siguranță și la artiștii internaționali, carierele sunt așa, sinusoidale.”, a spus Puya.

Artistul a vorbit și despre momentul în care ar putea decide să pună capăt activității sale muzicale. Acesta consideră că retragerea ar trebui să vină atunci când publicul nu mai este interesat de ceea ce are de oferit, nu înainte.

„Mai bine pui tu punct decât să pună alții. În momentul în care lumea o să caște și o să se uite în telefon, cu siguranță ăla o să fie sfârșitul. Cât timp se uită la mine și îmi cântă piesele, o să continui. Mie îmi face plăcere să-mi aud vocea. În primul rând, mă duc pentru mine, nu pentru ei”.

Fostul manager, omul care l-ar fi păgubit pe artist

În cadrul aceleiași discuții, Puya a primit o întrebare directă despre persoana din echipa sa în care a avut încredere, dar care l-a păgubit. Răspunsul artistului a fost fără echivoc: fostul său manager, Dorian Enache, alături de care a colaborat din 2009 până în jurul anului 2017.

Rapperul a recunoscut că a avut multe de învățat de la acesta și că fostul colaborator a avut un rol important în cariera sa, însă relația lor profesională s-a încheiat într-un mod neplăcut.

„Fostul meu manager, Dorian Enache. Am și învățat multe de la el, dar a avut acest defect. Nu prea îi plăceau calculele. Ne-am despărțit nu chiar amiabil, dar... Habar nu am ce mai face și nici nu mă interesează. Sper să fie bine și să fie milionar. Eu nu știu diferența dintre manager și impresar. A fost omul cu care am lucrat din 2009 până prin 2017. El a ales multe din piesele astea single (...). Era foarte bun în meseria asta, doar că s-a terminat prost. Nu trebuia să se termine așa”, a mai spus Puya.

Deși despărțirea nu a fost una amiabilă, artistul a recunoscut meritele fostului său manager, despre care spune că a contribuit la alegerea unor piese importante din repertoriul său. Puya nu a ascuns însă faptul că finalul colaborării l-a dezamăgit.

În ceea ce privește retragerea din muzică, rapperul nu pare pregătit să renunțe atât timp cât publicul continuă să îi asculte piesele și să îi cânte versurile la concerte.