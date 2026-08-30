Puya, uluit de ce a văzut în Vama Veche: „E urât să mergi la mare și să te percheziționeze”

Puya a avut o reacție tranșantă după ce a asistat la controalele polițiștilor din Vama Veche. Artistul susține că oamenii erau opriți și verificați în mod aleatoriu, iar ceea ce a văzut i s-a părut exagerat pentru o stațiune de la malul mării.

Experiența trăită de Puya în Vama Veche Foto: Instagram

Artistul a povestit pe rețelele de socializare că a observat mai multe verificări făcute de polițiști în Vama Veche. Potrivit lui Puya, oamenii erau opriți, iar polițiștii ajungeau să verifice inclusiv pachetele de țigări.

„Am văzut poliția, mirosea pachetele de țigări. A deschis pachetul de țigări al unuia și mirosea în pachet să vadă dacă a trecut ceva pe acolo sau nu. Oprea lumea random și percheziționa”, a spus Puya.

Artistul consideră că amploarea controalelor i-a creat o senzație neplăcută și spune că nu se aștepta la o asemenea atmosferă într-o stațiune de vacanță.

„Mă simțeam de ziceai că eram în curtea pârnăii. E urât să mergi la mare și să te percheziționeze din 5 în 5 minute poliția. Înțeleg că lumea se droghează, face abuz, aia e, dar totuși”, a mai spus artistul.

Puya s-a apucat serios de construit case

Artistul, revoltat după controalele poliției Foto: Instagram

Dincolo de muzică, Puya și-a descoperit în ultima perioadă o pasiune care pare să-i ocupe tot mai mult timpul. Artistul este interesat de construcția și amenajarea unor case și a început să împărtășească online imagini din proiectele sale.

Puya a investit în mai multe proprietăți, inclusiv în căsuțe aflate în apropierea mării. Proiectele au devenit mai mult decât o simplă investiție pentru artist, care spune că a ajuns să fie captivat de tot procesul de construire și amenajare.

Puya nu s-a oprit la o singură proprietate. Artistul a povestit cu umor că pasiunea pentru căsuțe a început să se transforme într-o adevărată obsesie și că inclusiv fiicele sale au acum propriul spațiu.

„Cred că sunt obsedat de căsuțe. Am făcut-o pe aceasta, am luat și una mai mică pentru copii și acum am luat-o și pe asta. Ceva nu e în regulă cu mine”, a declarat Puya pe rețelele de socializare.

Imaginile publicate de artist prezintă noile construcții, iar una dintre locuințe este destinată fiicelor sale. Casele sunt compartimentate cu câte două dormitoare și o baie, în timp ce bucătăria poate fi utilizată și ca spațiu de living.

Noua pasiune îi oferă astfel lui Puya un proiect diferit de activitatea sa muzicală, artistul fiind tot mai implicat în amenajarea proprietăților sale.