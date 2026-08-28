Furtuni violente în Franța: rafalele au ajuns la 142 km/h. Oamenii au rămas fără acoperiș

Furtunile violente au lovit mai multe regiuni ale Franței. Drumurile au fost inundate, copacii s-au prăbușit din cauza vijeliilor, iar firele de electricitate au fost doborâte. Rafalele de vânt au ajuns până la 142 km/h, o viteză record în statisticile meteorologilor, din 1999. Mai multe persoane au fost rănite de fenomenul meteo agresiv.

Furtunile violente au măturat câteva regiuni din Franța. Foto: captură X

Pompierii francezi au comunicat că din primul raport reiese faptul că a fost nevoie de 60 de intervenții din partea echipajelor. Cum explică meteorologii acest episod.

Furtuni violente în Franța

Ploile au lovit regiunea Île-de-France joi seara, 27 august. O persoană s-a ales cu mâna ruptă după ce o creangă a căzut peste ea în Chevilly-Larue. De asemenea, ar fi vorba despre mai multe victime, însă, momentan, nu se cunoaște numărul lor, potrivit publicației franceze rmc.bfmtv.com.

Potrivit oficialilor din domeniul siguranței publice, joi seară, aceste furtuni au provocat inundarea a cel puțin 13 subsoluri sau apartamente. Totul s-a întâmplat brusc, în doar câteva minute, în jurul orei 18:00

„Vedeam norii venind, așa că ne-am așteptat că vor sosi repede. Cu toate acestea, am fost surprinși de intensitatea ploii, în doar câteva minute”, a declarat un localnic din regiunea Île-de-France, conform TF1 Info.

Străzile au fost inundate, la fel ca în Champigny-sur-Marne și Villejuif, la sud-est de Paris. În Alfortville, un autobuz a rămas blocat între doi copaci. În timpul furtunii, vântul a spart un geam al vehiculului de transport public.

Și circulația trenurilor a fost perturbată de fenomenul meteo vilent. Anabelle și mama ei au rămas blocate într-un tren timp de aproape două ore, înainte de a fi evacuate. Aceasta a afirmat că sute de pasageri au fost scoși afară în ploaie.

„Erau cărucioare, bebeluși... A trebuit să coborâm cu toții pe șine!”, a declarat Annabelle pentru sursa menționată.

Cum explică meteorologii acest episod violent

Regiunea Île-de-France a fost lovită, anterior, de multe episoade de căldură extremă. Astfel, Anege Noiret, meteorolog, a explicat cum de a fost posibilă o astfel de furtună.

„Avem această căldură care este puternic prezentă pe întreg teritoriul și avem umiditate care vine dinspre Atlantic. Acest lucru creează un context exploziv pentru ca aceste furtuni să izbucnească foarte repede și să fie violente”, a declarat Noiret pentru TF1 Info.

Oamenii au rămas fără acoperiș

O femeie din Saint-Xandre, în Charente-Maritime, s-a trezit joi fără acoperiș deasupra capului. Aceasta a constatat că tavanul a zburat din cauza ploii abundente și a grindinei. Aceasta a afirmat că bucățile de grindină „erau de mărimea unor mingi de golf”.

În unele părți din Charente-Maritime, rafalele de vânt au depășit 120 km/h. De asemenea, acoperișul unei alte case a ajuns pe o locuință din apropiere.