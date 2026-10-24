 Radu Ciucă, dezvăluiri despre relația cu părinții săi. Ce spune despre cea mai grea cumpănă din viața lui
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Radu Ciucă, dezvăluiri despre relația cu părinții săi. Ce spune despre cea mai grea cumpănă din viața lui

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Cu o carieră de aproape două decenii în televiziune, Radu Ciucă a ales să vorbească despre aspecte mai puțin cunoscute ale vieții sale personale. De curând, prietenul și mâna dreaptă a lui Cătălin Măruță a făcut dezvăluiri despre relația cu părinții săi, dar și despre unul dintre cele mai dificile momente din cariera sa.

Radu Ciucă.
Radu Ciucă. Foto: Arhiva Click!

Radu Ciucă, despre relația cu părinții săi

Radu Ciucă se bucură de o relație extraordinară cu părinții săi, pe care o descrie ca fiind sinceră și deschisă. Cei trei păstrează legătura frecvent și au o conexiune frumoasă. Totuși, bărbatul recunoaște că lucrurile nu au stat dintotdeauna astfel, ci s-au schimbat în bine în ultimii ani.

„Relația mea cu părinții este una extraordinară. Este sinceră, deschisă și foarte prezentă. Vorbim foarte des la telefon. Da, s-a schimbat în timp și s-a schimbat în bine, mai ales în ultimii ani. Comunicarea este mult mai profundă decât era în adolescență, când, inevitabil, ai senzația că le știi tu pe toate și că părinții nu înțeleg exact ce ți se întâmplă. Cred că toți trecem prin etapa aceea”, a spus Ciucă într-un interviu viva.ro

„Ei mă susțin în absolut tot ceea ce fac”

Cu recunoștință, Radu Ciucă vorbește despre sprijinul pe care îl primește din partea părinților săi și mărturisește că este foarte important pentru el să știe că aceștia îi sunt alături în tot ceea ce face.

„Dar acum, în ultimii ani, relația mea cu părinții este una foarte strânsă și foarte sinceră. Și mă bucur enorm pentru asta. Ei mă susțin în absolut tot ceea ce fac, iar pentru mine asta înseamnă foarte mult.”

Care a fost una dintre cele mai grele cumpene din viața lui Radu Ciucă

Ca orice om, Radu Ciucă a avut parte atât de momente frumoase, cât și de perioade dificile. Cu toate acestea, el consideră că Dumnezeu l-a ferit de cumpene foarte grele. Deși nu își amintește să fi trecut printr-un moment care să îl distrugă sau să îl pună complet la pământ, prezentatorul spune că încheierea emisiunii „La Măruță”, de la Pro TV, a reprezentat o perioadă dificilă pentru el.

Nu a fost vorba doar despre încheierea unui loc de muncă, ci despre finalul unei etape importante din viața sa, care a durat 18 ani și a început când avea puțin peste 20 de ani.

„Cred că Dumnezeu m-a ferit de cumpene foarte grele și mă consider norocos din punctul acesta de vedere. Nu simt că am avut momente care să mă pună complet la pământ. Dacă ar fi să numesc totuși unul, aș spune că vestea închiderii emisiunii a fost un moment greu. Pentru că nu vorbim doar despre un job, ci despre 18 ani din viața mea.

Vorbim despre o etapă uriașă, începută când aveam puțin peste 20 de ani. Cred că acela a fost un moment de cumpănă pentru mine. În rest, nu am avut lucruri atât de grave și sper din suflet să rămână așa. Mă rog la Dumnezeu să rămână așa.”

Radu Ciucă, bucuros de revenirea lui Cătălin Măruță

După plecarea de la PRO TV și încheierea emisiunii „La Măruță”, Radu Ciucă a ajuns la Antena 1, unde s-a alăturat echipei „Furnicuțele”. Primul sezon al emisiunii a fost prezentat de Denise Rifai, care a fost ulterior înlocuită de Cătălin Măruță. Astfel, Radu Ciucă și fostul său coleg s-au reîntâlnit într-un nou proiect de televiziune.

Radu Ciucă recunoaște că se bucură de venirea lui Cătălin Măruță în echipa „Furnicuțele” și spune că prezența acestuia face ca lucrurile să fie și mai frumoase. 

Al doilea sezon clar e mult mai bine, nu? Că a revenit fratele meu, ca să zic așa. Recunosc, eram foarte bine și în primul sezon, adică se crease echipa foarte mișto, cel puțin între noi, băieții: Oase, Furnicuțele... Chiar și cu Denise Rifai! Dar cu siguranță faptul că a venit Cătălin Măruță, pentru mine, cel puțin, e cu atât mai bine. Eu mă bucur! Cred că mă bucur mai tare decât el.”

Cum l-a susținut Cătălin Măruță înainte să accepte proiectul de la Antena 1

Radu Ciucă a mărturisit că perioada în care a început filmările pentru emisiunea de la Antena 1 nu a fost deloc ușoară. Înainte de a accepta propunerea Emiliei Vlad, acesta a discutat cu Cătălin Măruță, iar sprijinul fostului său coleg a contat foarte mult în luarea deciziei.

„Recunosc că mi-a fost foarte greu în perioada când am început filmările. Evident, înainte să încep aici, am vorbit cu el.

Dacă el n-ar fi fost ok cu asta și dacă ar fi considerat că noi nu reușim să ducem lucrurile la bun sfârșit la podcast, probabil că m-aș fi gândit de două ori înainte să accept proiectul pe care mi l-a propus Emilia Vlad. Dar în momentul în care i-am spus, el s-a bucurat foarte tare și chiar m-a împins de la spate: «Du-te că îți trebuie, că e mișto, că e foarte bine pentru tine»! Adică a fost susținătorul meu număr 1”, a spus Radu Ciucă pentru Libertatea

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