 Sandra Mutu a dezvăluit cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine: „Cu ea nu pot spune că s-a ajuns la aceeași apropiere”
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Sandra Mutu a dezvăluit cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine: „Cu ea nu pot spune că s-a ajuns la aceeași apropiere”

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Sandra Mutu a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Alexandra Dinu și Consuelo, fostele soții ale lui Adrian Mutu. Actuala parteneră de viață a fostului fotbalist a explicat de ce a ajuns să aibă o legătură mai apropiată cu una dintre ele și ce a împiedicat o apropiere similară de cealaltă. Într-un interviu pentru Viva!, Sandra a vorbit și despre viața de familie, planurile profesionale, dar și despre secretele care o ajută să se mențină în formă.

Sandra Mutu a dezvăluit cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine
Sandra Mutu a dezvăluit cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine Foto: arhiva

Viața de familie a lui Adrian Mutu a fost de-a lungul timpului în atenția publicului, iar relațiile dintre membrii familiei sale reprezintă un subiect de interes. De această dată, Sandra Mutu a oferit detalii despre legătura pe care a construit-o cu Alexandra Dinu și Consuelo, cele două foste soții ale antrenorului.

Deși relațiile dintre ele au evoluat diferit, Sandra spune că maturitatea și preocuparea pentru binele copiilor au contat în apropierea de Consuelo. Cele două au fost văzute împreună la evenimente importante din familie, semn că pot împărtăși momente speciale fără tensiuni.

În ceea ce o privește pe Alexandra Dinu, actuala soție a lui Adrian Mutu a explicat că relația este una bună, însă nu s-a dezvoltat la același nivel de apropiere. Motivul invocat de Sandra este simplu: nu au avut suficiente ocazii să petreacă timp împreună.

Cum se înțelege Sandra Mutu cu Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu

Sandra Mutu și Consuelo au reușit să construiască, în timp, o relație bazată pe respect și pe înțelegerea faptului că familia și copiii trebuie să rămână pe primul loc. Prezența lor împreună la evenimente importante, inclusiv la aniversări, a atras atenția, iar Sandra a explicat cum a evoluat această legătură.

Întrebată cum s-a consolidat relația dintre ele de-a lungul anilor, actuala soție a lui Adrian Mutu a subliniat că maturitatea a fost un factor important.

Cred că maturitatea și faptul că toți am înțeles că cei mai importanți sunt copiii au avut un rol esențial. Nu cred că trebuie să existe competiție sau resentimente atunci când vorbim despre copii. Relația noastră s-a construit în timp și, pentru mine, faptul că putem fi împreună la momente importante pentru copii este un lucru foarte frumos.”

 În opinia sa, copiii nu ar trebui să fie prinși la mijlocul unor eventuale rivalități între adulți, iar evenimentele importante din viața lor reprezintă ocazii de apropiere.

Ce relație are Sandra Mutu cu Alexandra Dinu: „Nu am avut momente împreună”

Dacă în cazul lui Consuelo s-a conturat o apropiere în timp, relația cu Alexandra Dinu este diferită. Sandra Mutu a ținut să precizeze că se înțelege bine cu fosta soție a lui Adrian Mutu, chiar dacă între ele nu s-a format aceeași legătură.

Întrebată direct despre relația cu Alexandra Dinu, Sandra a oferit un răspuns scurt și sincer, explicând că lipsa ocaziilor de a petrece timp împreună a influențat dinamica dintre ele.

„Foarte bine, dar cu Alexandra nu pot spune că s-a ajuns la aceeași apropiere. Nu am avut momente împreună. Probabil nici nu au existat ocazii.

Astfel, Sandra Mutu a clarificat că diferența dintre cele două relații nu presupune neapărat existența unor conflicte. Mai degrabă, apropierea s-a dezvoltat firesc acolo unde au existat mai multe ocazii de interacțiune și de participare la momente importante pentru familie.

Sandra Mutu, despre siluetă și alimentație: „Cred mai mult în echilibru”

Pe lângă viața de familie, Sandra Mutu a vorbit și despre felul în care reușește să își mențină silueta. Aceasta spune că moștenirea genetică joacă un rol important, însă este atentă și la alimentație, fără să recurgă la restricții drastice.

Este gena, aici trebuie să le mulțumesc părinților. Am grijă la alimentație, la modul că încerc să nu fac excese. Nu sunt adepta extremelor și nici a dietelor foarte restrictive. Cred mai mult în echilibru. Sunt perioade în care sunt mai strictă și perioade în care îmi permit să mă bucur de lucrurile care îmi plac. Important este să nu transformi stilul de viață într-o corvoadă.”

Pentru Sandra, un stil de viață echilibrat presupune să fie atentă la alegerile alimentare, fără să renunțe la micile plăceri. Ea preferă o abordare flexibilă, în care consecvența contează mai mult decât regulile stricte.

Sandra Mutu: „Zilele mele se învârt în jurul familiei”

Sandra Mutu a povestit și cum arată viața sa de zi cu zi. Familia ocupă un loc central în programul ei, iar timpul petrecut acasă este la fel de important ca proiectele profesionale pe care le dezvoltă în această perioadă.

Zilele mele se învârt în jurul familiei, al lui Tiago și, mai nou, al proiectelor profesionale. Îmi place foarte mult să stau acasă, ador să am timpul meu și îmi face foarte bine singurătatea (zâmbește), dar îmi place și să călătoresc, în special în locații călduroase unde mă conectez la mare și natură. Marea îmi oferă o liniște pe care nu o pot explica în cuvinte.”

Sandra spune că apreciază momentele de liniște și timpul petrecut în familie, dar și călătoriile în locuri însorite, unde se poate bucura de natură. Marea are o semnificație aparte pentru ea, oferindu-i starea de calm de care simte că are nevoie.

Ce planuri are Sandra Mutu după debutul în televiziune

Sandra Mutu traversează și o perioadă de schimbări pe plan profesional, după primul pas făcut în televiziune. În loc să se grăbească să obțină rezultate imediate, aceasta își dorește să acumuleze experiență și să descopere treptat direcțiile care i se potrivesc.

„În primul rând, vreau să mă bucur de această nouă etapă profesională și să învăț cât mai mult. Nu vreau să mă grăbesc să demonstrez ceva. Prefer să cresc natural, să văd ce mi se potrivește și unde pot ajunge. În plan personal, îmi doresc să rămânem sănătoși și să ne bucurăm de familie.”

Pentru Sandra Mutu, echilibrul dintre viața personală și carieră rămâne important. Vedeta își dorește să evolueze profesional în ritmul propriu, păstrând în același timp familia în centrul preocupărilor sale.

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