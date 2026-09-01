 Victor Yila, mărturii cutremurătoare despre ultimele zile din viața Ancăi Pandrea: „Vineri a fost ok, am glumit. Era super lucidă”
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Victor Yila, mărturii cutremurătoare despre ultimele zile din viața Ancăi Pandrea: „Vineri a fost ok, am glumit. Era super lucidă”

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Anca Pandrea s-a stins ieri din viață la vârsta de 80 de ani. La scurt timp de la vestea dureroasă, Victor Yila a oferit detalii cutremurătoare despre ultimele zile ale actriței. 

Victor Yila, mărturii cutremurătoare despre ultimele zile ale Ancăi Pandrea
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Victor Yila, mărturii cutremurătoare despre ultimele zile ale Ancăi Pandrea Foto: click.ro

Actrița a avut alături, în ultimii ani, oameni care au încercat să-i fie sprijin după pierderea regretatului Iurie Darie. Printre aceștia s-a numărat și actorul Victor Yila, care a cunoscut-o în 1991, la Teatrul de Comedie, și care i-a rămas aproape până în ultimele clipe. 

Pentru Click!, actorul a povestit cum au decurs ultimele zile din viața actriței și cum a aflat că aceasta a murit.

„După ce s-a prăpădit Iurie Darie, a rămas Anca”

Victor Yila a avut o relație specială cu familia lui Iurie Darie și Anca Pandrea. Cei doi actori au făcut parte din lumea Teatrului de Comedie, iar Victor a cunoscut-o pe Anca  Pandrea încă din 1991. Au jucat împreună în numeroase spectacole, iar legătura lor profesională s-a transformat, în timp, într-o prietenie frumoasă.

După moartea lui Iurie Darie, pe 9 noiembrie 2012, Victor Yila a simțit că trebuie să rămână aproape de Anca Pandrea. A încercat să o ajute ori de câte ori a avut nevoie și să-i fie alături în momentele dificile.

După ce s-a prăpădit Iurie Darie, a rămas Anca și m-am gândit că buna relație pe care eu o aveam cu cuplul respectiv să o sprijin în continuare pe Anca Pandrea. Și am putut să o ajut cum și cu ce am putut până în ultima clipă. A fost de nenumărate ori la Spitalul de Urgență, de unde a scăpat mereu cu bine!”, ne-a povestit, pentru Click!, Victor Yila.

De această dată, însă, starea actriței avea să se agraveze. Anca Pandrea a ajuns din nou la Spitalul de Urgență, unde a rămas mai bine de o săptămână. Ulterior, apropiații au fost sfătuiți să o mute într-un centru de îngrijiri paliative.

De la Spitalul de Urgență, unde a stat, cred că, o săptămână și ceva, am fost sfătuit să o ducem la Sf. Nectarie, la Paliative, unde, de asemenea, a stat, cred că timp 10 zile, ceva de genul”, ne-a povestit actorul.

„Vineri a fost ok, am glumit. Era super lucidă”

Victor Yila își amintește cu durere cât de repede s-a schimbat starea Ancăi Pandrea. Cu doar câteva zile înainte de moarte, actrița era lucidă și chiar glumea cu cei care veniseră să o vadă.

Vineri a fost ok, am glumit, era super lucidă”, spune cu regret Victor Yila.

„Nu a putut să vorbească mai deloc”

Apoi, de la o zi la alta, lucrurile s-au schimbat dramatic.

Sâmbătă a început să scărțâie un pic, duminică nu a mai putut să mai vorbească. A rămas cu gura deschisă, ochii deschiși și se uita, nu zicea nimic, nu putea vorbi”, a mărturisit actorul.

Luni, Victor Yila a mers din nou la ea, împreună cu soția sa. De această dată, imaginea pe care a găsit-o a fost una extrem de dureroasă.

Ieri am fost acolo ziua cu soția, și, deci, ochii închiși, gura căscată, capul plecat mai spre stânga și nu a putut să vorbească mai deloc”, a povestit acesta.

Actorul avea însă și repetiții și, pentru că mai erau acolo și alte persoane care se ocupau de Anca Pandrea, a plecat, rugând-o pe soția lui să mai rămână puțin.

Victor Yila a aflat de moartea Ancăi Pandrea de la soția lui

În jurul orei 21.40, telefonul lui Victor Yila a sunat. Soția sa îl anunța că Anca Pandrea murise.

Eu, cum aveam niște repetiții, am rugat-o pe soția mea să mai rămână un pic și eu am plecat. Erau și celelalte două cupluri care se ocupau de ea, de fapt, aparținători în acte. Și, în jurul orei 9.40 seara, soția m-a sunat că nu mai e”, a spus actorul.

Victor Yila s-a repezit imediat la spital.

M-am repezit până acolo și am constatat că, într-adevăr, nu mai era”, ne-a mai povestit, cu durere, actorul, exclusiv pentru Click!

Pentru omul care i-a cunoscut pe Anca Pandrea și Iurie Darie încă din urmă cu mai bine de trei decenii, despărțirea este cu atât mai grea. După dispariția lui Iurie Darie, Victor Yila a încercat să-i fie Ancăi Pandrea sprijin, iar acum se vede nevoit să-și ia rămas-bun și de la ea.

Anca Pandrea va fi depusă la Cimitirul Sfânta Vineri

După rapida moarte a actriței, apropiații au început demersurile pentru funeralii.

Acum facem demersuri pentru înmormântare. Cam asta e. Va fi depusă astăzi la capelă, la Cimitirul Sfânta Vineri, și înmormântarea va fi joi”, ne-a mai declarat Victor Yila pentru Click!.

Astfel, după o viață dedicată scenei și după o poveste de iubire care a făcut istorie alături de Iurie Darie, Anca Pandrea își va găsi odihna la Cimitirul Sfânta Vineri.

Pentru cei care au cunoscut-o, rămân amintirile. Pentru Victor Yila, rămân mai bine de trei decenii de prietenie, spectacole, glume și momente împărtășite cu Anca Pandrea și cu Iurie Darie. Iar ultima imagine a actriței, atât de diferită de cea de vineri, când încă era lucidă și glumea, va rămâne, cu siguranță, una dintre cele mai dureroase amintiri pentru cei care i-au fost aproape.

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