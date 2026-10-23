Cine era Rodica, românca care și-a pierdut viața în Italia: „Amintirea zâmbetului ei a rămas”

O asistentă medicală româncă a murit în provincia italiană Venezia după ce i s-a făcut rău la serviciu. Rodica Gram, în vârstă de numai 56 de ani, a spus unei colege că se simte rău și că are simptome similare cu cele de infarct, însă niciun medic nu a fost informat. Pentru că nu s-a sunat la urgențe, autoritățile italiene cred că decesul putea fi evitat.

Victima lucra la un centru pentru bătrâni Foto: colaj Click!

Rodica Gram era o infirmieră (OSS) rezidentă în Portogruaro, care și-a pierdut viața în cursul zilei de 18 octombrie. La momentul decesului, victima se afla la locul de muncă, la căminul de bătrâni „Ida Zuzzi”, din San Michele al Tagliamento, atunci când a căzut brusc și și-a pierdut viața.

Românca prezenta simptome similare cu cele de atac de cord, dar în ciuda faptului că i-ar fi spus asistentei care o însoțea că se simte rău, aceasta nu a anunțat niciun medic și nici nu a chemat o ambulanță. Acum, autoritățile italiene au demarat o anchetă și asistenta în cauză, tot de origine română, este cercetată pentru ucidere din culpă.

Cine era Rodica Gram

Dispariția bruscă și tragică a Rodicăi Gram a șocat personalul medical de la căminul de bătrâni unde lucra aceasta. Femeia a fost descrisă ca fiind o persoană plină de entuziasm, care dădea mereu dovadă de empatie față de pacienți.

Înainte de a se angaja la „Ida Zuzzi”, Rodica Gram a lucrat și la azilul „Santa Margherita” din Villanova Santa Margherita, unde a fost foarte apreciată de colectiv.

„Amintirea zâmbetului ei a rămas”, au scris foștii ei colegi pe rețelele de socializare, după ce au aflat despre modul tragic în care asistenta medicală a decedat.

A fost inițiată o anchetă

Acum, Parchetul din Pordenone a solicitat efectuarea unei autopsii, care a fost programată pentru data de 26 octombrie. Înainte de a-și pierde viața, victima a spus că simțea o senzație de disconfort la nivelul gâtului, care se extindea spre piept.

Autoritățile italiene au început deja o anchetă, în încercarea de a afla precis dacă decesul femeii putea fi evitat.