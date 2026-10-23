Locuitorii din acest oraș din România sunt nevoiți să se plimbe prin cimitir. Autoritățile au aprobat construcția unui nou parc

Este unul dintre cele mai emblematice orașe din țara noastră, însă locuitorii unui cartier întreg nu au la dispoziție niciun parc. Cei care își doresc să facă o plimbare într-un spațiu verde sunt nevoiți să viziteze cimitirul din cartier.

Un nou parc va fi construit în Arad Foto: IStock

O situație incredibilă se petrece în Arad, unde singurul spațiu verde din cel mai mare cartier al orașului este, de fapt, cimitirul. În cursul zilei de vineri, consilierii locali au aprobat înființarea unui nou parc, în locul unui teren degradat și nefolosit în acest moment. Investiția ajunge la 59 de milioane de lei și va oferi, în sfârșit, un parc locuitorilor acestui cartier din Arad.

Este vorba despre cartierul Aurel Vlaicu, unde locuitorii erau nevoiți, până acum, să meargă la plimbare în cimitir. Noul parc care va urma să fie construit în acest cartier a fost aprobat cu 12 voturi, în timp ce nouă persoane s-au abținut.

Un nou parc urmează să fie construit

Lazăr Faur, viceprimarul din Arad, a explicat că acest parc este o cerință veche a locuitorilor din cartierul Aurel Vlaicu. Până în acest moment, cimitirul Eternitatea era singura zonă verde întinsă, cu copaci și verdeață.

„Necesitatea parcului despre care vorbim astăzi în cartierul Vlaicu se constituie ca o cerință de ani de zile a locuitorilor din acest cartier, care este cel mai mare cartier al Aradului, are 30.000 de locuitori, cel puțin, și care nu au un parc”, a declarat Lazăr Faur, conform Agerpres.

Investiția ajunge la 59 de milioane de lei

În ciuda necesității parcului, au existat voci care au atras atenția asupra faptului că orașul trebuie să asigure o sumă importantă din propriile resurse financiare. Numai undeva în jur de 20% din finanțare va veni de la Uniunea Europeană.

Odată ce parcul va fi construit, aproximativ 90% din suprafața sa de 35 de hectare va reprezenta spații verzi. În plus, parcul va include și facilități pentru toate categoriile de vârstă.