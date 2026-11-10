 AI-ul nu va putea înlocui aceste meserii. Domeniul în care vor apărea cele mai multe locuri de muncă în următorii 10 ani
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AI-ul nu va putea înlocui aceste meserii. Domeniul în care vor apărea cele mai multe locuri de muncă în următorii 10 ani

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În timp ce inteligența artificială schimbă piața muncii și ridică tot mai multe semne de întrebare în privința viitorului anumitor profesii, un domeniu tradițional se pregătește pentru o perioadă de creștere accelerată. Sănătatea va genera unele dintre cele mai multe oportunități de angajare în următorul deceniu, iar personalul medical se numără printre cei mai căutați profesioniști. Potrivit estimărilor din Statele Unite, șase dintre cele zece ocupații cu cele mai bune perspective de creștere sunt legate de acest sector.

AI-ul nu va putea înlocui aceste meserii.
AI-ul nu va putea înlocui aceste meserii. Foto: Dreams

Datele apar într-un raport al Biroului de Statistică a Muncii din SUA (BLS), care analizează evoluția pieței muncii în perioada 2025-2035. Prognozele arată că, în ciuda dezvoltării tehnologiei și a automatizării, nevoia de specialiști care lucrează direct cu oamenii va continua să crească.

Sănătatea, domeniul cu cele mai bune perspective de angajare. De ce crește cererea de personal medical

Îmbătrânirea populației și creșterea numărului de persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung sunt printre principalele motive pentru care sectorul medical va avea nevoie de tot mai mulți angajați.

La acestea se adaugă numărul în creștere al pacienților care suferă de afecțiuni cronice, precum cancerul, bolile cardiovasculare și diabetul, dar și al celor care se confruntă cu probleme de sănătate mintală.

Emily Krutsch, responsabilă de prognozele privind ocuparea forței de muncă în cadrul BLS, explică faptul că acești factori contribuie semnificativ la creșterea cererii pentru profesiile medicale.

Un exemplu este reprezentat de asistenții medicali cu experiență, pentru care perspectivele de angajare sunt deosebit de bune. Numărul locurilor de muncă din această categorie ar urma să crească cu aproximativ 137.800 în intervalul 2025-2035.

Tendința este vizibilă și în evoluția recentă a pieței americane. Sectorul sănătății a fost unul dintre principalii susținători ai creării de noi locuri de muncă, în timp ce alte industrii au înregistrat rezultate mai modeste. Numai în luna iulie, numărul angajaților din domeniu a crescut cu 22.000.

IT-ul și inteligența artificială rămân printre domeniile cu viitor pe piața muncii

Chiar dacă domeniul medical domină clasamentul, profesiile din tehnologie nu dispar din topul ocupațiilor cu perspective bune.

Dezvoltarea serviciilor informatice, extinderea infrastructurii digitale și cantitățile tot mai mari de informații care trebuie administrate și analizate vor menține ridicată cererea pentru specialiști IT.

Potrivit estimărilor prezentate de BLS, numărul specialiștilor în știința datelor ar putea crește cu aproximativ 95.400 în următorii zece ani.

De asemenea, cercetătorii din domeniul informaticii și tehnologiei informației vor avea oportunități suplimentare de angajare, cu o creștere estimată la aproximativ 8.400 de posturi.

Aceste cifre arată că inteligența artificială nu elimină necesitatea specialiștilor în tehnologie. Dimpotrivă, dezvoltarea noilor instrumente digitale creează nevoia unor profesioniști capabili să gestioneze, să îmbunătățească și să dezvolte sistemele informatice.

Energia regenerabilă, un alt sector care va avea nevoie de angajați

Un alt domeniu cu perspective favorabile este cel al energiei verzi. Extinderea utilizării inteligenței artificiale și construirea unor noi centre de date determină o creștere a consumului de electricitate, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra infrastructurii energetice.

În acest context, instalatorii de panouri fotovoltaice și tehnicienii specializați în întreținerea și repararea turbinelor eoliene ar putea beneficia de o cerere tot mai mare.

Cele două ocupații se află printre profesiile cu ritm rapid de creștere estimat pentru următorul deceniu. Totuși, numărul efectiv al locurilor de muncă nou-create va fi mai redus decât în sectorul medical sau în anumite ramuri ale tehnologiei, estimările indicând împreună mai puțin de 15.000 de posturi suplimentare.

Ce arată prognozele despre viitorul pieței muncii

Estimările pentru perioada 2025-2035 sugerează că dezvoltarea tehnologică nu va fi singurul factor care va influența angajările în următorii ani.

Sănătatea va avea nevoie de personal pentru a răspunde schimbărilor demografice și creșterii numărului de pacienți, tehnologia va continua să se extindă, iar tranziția energetică va crea noi oportunități pentru meseriile specializate.

Pentru cei care își aleg acum o profesie sau iau în calcul o reconversie profesională, aceste tendințe pot reprezenta un reper important. Într-o economie în care inteligența artificială schimbă numeroase activități, meseriile care presupun pregătire specializată, responsabilitate și interacțiune directă cu oamenii își păstrează un rol esențial.

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