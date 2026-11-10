Puțini români știu la ce folosesc, de fapt, cele două găuri din cârligele de rufe. Trucul care te scapă de cute și urme pe haine

Un obiect pe care îl folosim aproape zilnic ascunde un detaliu pe care puțini oameni îl cunosc. Cele două găuri din cârligele de rufe nu sunt doar elemente de design, ci au fost concepute pentru a îndeplini funcții diferite. Folosite corect, acestea pot preveni apariția urmelor și a cutelor pe haine, reducând astfel timpul petrecut în fața mesei de călcat. Iată cum trebuie utilizate și ce greșeli ar trebui să eviți atunci când întinzi rufele la uscat.

La ce folosesc cele două găuri din cârligele de rufe Foto: Pexels

Majoritatea oamenilor folosesc cârligele fără să acorde prea multă atenție formei acestora. Totuși, cele două deschideri au roluri diferite, iar poziționarea lor corectă poate influența felul în care arată hainele după uscare.

Orificiul mai mic, aflat în apropierea mijlocului cârligului, este destinat prinderii sârmei de rufe sau a barei suportului de uscare. În schimb, deschiderea mai mare, situată spre exterior, trebuie folosită pentru fixarea materialului textil.

Atunci când sunt utilizate astfel, presiunea este distribuită mai bine. Cârligul rămâne bine fixat pe sârmă, în timp ce materialul este prins fără să fie apăsat excesiv, potrivit publicației The Coolist.

În schimb, dacă hainele și sârma sunt prinse împreună în același punct, presiunea se concentrează pe o suprafață mică de țesătură. În urma acestui procedeu pot apărea dungi, cute și urme care devin vizibile după uscarea rufelor.

De ce au cârligele această formă

Forma cârligelor nu este întâmplătoare, iar decupajele au și o explicație legată de procesul de fabricație. Acestea permit economisirea materialului și reduc greutatea obiectului, un avantaj important în producția unor cantități foarte mari.

În plus, deschiderile contribuie la flexibilitatea plasticului, permițând cârligului să se îndoaie și să revină mai ușor la forma inițială.

În cazul modelelor din lemn, realizate în mod tradițional din mesteacăn, găurile contribuie la comportamentul materialului în condiții repetate de umezeală și uscare. Mesteacănul este preferat și pentru că rezistă bine și nu lasă rășină care ar putea păta hainele.

Cum trebuie întinse hainele pentru a evita cutele

Pe lângă utilizarea corectă a cârligelor, contează și locul în care sunt prinse diferitele articole vestimentare. Pentru a evita deformarea țesăturilor și apariția urmelor, există câteva reguli simple:

Tricouri și bluze subțiri: prinde-le de tiv, nu de umeri, pentru a evita întinderea materialului și apariția urmelor.

Pantaloni și blugi: fixează-i de tivul de la baza cracilor, astfel încât să se usuce atârnați cu susul în jos.

Rochii și fuste: folosește betelia sau cusăturile laterale mai rezistente.

Șosete și lenjerie intimă: prinde-le de elastic, pentru a nu deforma materialul.

Un alt truc util este să scuturi fiecare articol înainte de a-l întinde. În acest fel, materialul se așază mai bine și nu păstrează cutele formate în timpul spălării.

De asemenea, hainele închise la culoare ar trebui uscate la umbră, pentru a evita decolorarea provocată de expunerea îndelungată la soare.

La final, este recomandat să strângi cârligele de pe sârmă. Cele din lemn se pot deteriora în urma expunerii repetate la ploaie și soare, căpătând o culoare cenușie și putând lăsa urme pe țesăturile deschise la culoare. Modelele din plastic pot deveni fragile și se pot rupe.

Uscarea rufelor în aer liber rămâne una dintre metodele blânde de îngrijire a hainelor, iar câteva schimbări simple în modul în care le întindem ne pot ajuta să le păstrăm aspectul pentru mai mult timp.