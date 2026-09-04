 Ai rămas fără detergent, dar ai rufe de spălat? Iată cu ce îl poți înlocui folosind lucruri pe care le ai deja în casă
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Ai rămas fără detergent, dar ai rufe de spălat? Iată cu ce îl poți înlocui folosind lucruri pe care le ai deja în casă

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Un moment neplăcut de zi cu zi este atunci când îți dorești să îți speli rufele, dar realizezi că ai rămas fără detergent. Totuși, există soluții care permit spălarea hainelor chiar și fără soluții speciale, iar procesul este mai simplu decât pare.

Cum îți poți spăla rufele fără detergent
Cum îți poți spăla rufele fără detergent Foto: arhivă

Ce spun specialiștii în domeniu

Specialistul în domeniu, Scott Fore, explică faptul că boraxul, soda de rufe, bicarbonatul de sodiu și oțetul pot funcționa ca substituenți eficienți, mai ales pentru încărcături ușoare. Bicarbonatul și oțetul sunt apreciate pentru că sunt accesibile, blânde cu țesăturile și eficiente atunci când sunt folosite în cantitățile potrivite, potrivit blogului Martha Stewart.

Înainte de a apela la aceste alternative, este esențial să se țină cont de tipul materialului. Fore avertizează că nici bicarbonatul, nici oțetul, boraxul sau soda de rufe nu trebuie folosite pe lână, mătase sau articole marcate „doar curățare chimică”.

Aceste materiale sunt extrem de sensibile la modificările de pH, iar o cantitate mică din produsul nepotrivit poate provoca decolorare, modificări de textură sau chiar deteriorarea permanentă a țesăturii. În astfel de situații, este mai sigur ca hainele să fie duse la curățătorie sau spălate doar după ce se cumpără detergent.

Ce este boraxul și cum îl folosești

Boraxul, cunoscut și sub numele de borat de sodiu, este recomandat pentru bumbac, hainele copiilor sau lavetele de curățenie. Duarte îl descrie ca pe un „prieten de nădejde” care intervine atunci când este nevoie de un ajutor suplimentar. Datorită alcalinității sale naturale, boraxul reușește să descompună pete dificile precum sângele, transpirația, fructele sau chiar mucegaiul.

În mașina de spălat, o jumătate de cană de borax se dizolvă în apă caldă înainte de a fi turnată în cuvă, alături de haine. Este recomandată o clătire suplimentară, deoarece boraxul se poate depune dacă nu este complet dizolvat. Pentru spălarea manuală, se folosește o cantitate mică, dizolvată în apă caldă, iar pentru tratarea petelor se prepară o pastă aplicată direct pe zona afectată.

Poți apela la soda de rufe

Soda de rufe este o altă alternativă eficientă, însă mult mai puternică și mai abrazivă. Fore subliniază că nu trebuie folosită pe materiale delicate. Este ideală pentru țesături rezistente, precum bumbacul gros, prosoapele sau hainele de lucru, în special atunci când acestea sunt impregnate cu grăsime sau murdărie persistentă.

Procedura este similară cu cea a boraxului: soda se dizolvă în apă caldă înainte de a fi adăugată în cuvă, iar hainele trebuie clătite temeinic. Pentru pete, se prepară o pastă care se lasă să acționeze câteva minute înainte de spălare.

Bicarbonatul de sodiu și oțetul, opțiuni folosite des

Pentru hainele cu miros neplăcut, articolele pentru copii sau lenjeria de pat, bicarbonatul de sodiu și oțetul sunt soluții excelente. Duarte explică faptul că bicarbonatul elimină mirosurile și murdăria ușoară, fiind un abraziv delicat, potrivit pentru încărcături obișnuite. În mașina de spălat, bicarbonatul se presară direct în cuvă, iar oțetul alb se pune în compartimentul pentru detergent, astfel încât cele două să nu reacționeze prematur. Spălarea se face cu apă caldă.

Pentru spălarea manuală, bicarbonatul se dizolvă în apă caldă, iar hainele se clătesc de două ori pentru a elimina orice urmă de pulbere. Ca tratament pentru pete, bicarbonatul se transformă într-o pastă care se lasă să acționeze între 15 și 30 de minute.

Aceste soluții nu înlocuiesc complet detergentul, dar pot salva o situație urgentă și pot curăța eficient hainele, cu condiția să fie folosite corect și pe materiale potrivite. În gospodărie, ele rămân opțiuni accesibile, versatile și surprinzător de eficiente pentru momentele în care îți dorești să speli rufe rapid, dar nu mai ai detergent în casă.

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